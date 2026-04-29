Nuevas reglas migratorias USCIS

Cambios en Green Card

Cupos limitan solicitudes El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) publicó el Boletín de Visas de mayo de 2026 con nuevas directrices clave. Las medidas entraron en vigor el 1 de mayo. Impactan a miles de migrantes que buscan regularizar su estatus, según Infobae. Los cambios se enmarcan en los cupos anuales limitados. También responden a criterios del Departamento de Estado. Cambios clave en el sistema migratorio #Actualidad | Nueva medida del gobierno Trump para solicitantes de Green Card: novedades para los colombianoshttps://t.co/IXA84qSQog — Caracol Radio (@CaracolRadio) April 29, 2026

Por qué importa: las nuevas reglas determinan quién puede avanzar en su trámite y bajo qué condiciones. El impacto es directo en solicitudes de Green Card por familia o empleo. Las decisiones dependen de tablas específicas y fechas de prioridad. Nuevas reglas del Boletín de Visas de mayo El boletín define la disponibilidad mensual de visas de inmigrante. Incluye dos tablas clave para los solicitantes.

Estas son “fechas para presentación” y “fechas de acción final”. En mayo de 2026 hay una distinción clara. Solicitudes por patrocinio familiar usan “fechas para presentación”. Solicitudes por empleo usan “fechas de acción final”. TE PUEDE INTERESAR: TPS en riesgo: acusan al Gobierno de Trump de sesgo racial en la Corte Suprema

Esta diferencia determina el avance del trámite. También define cuándo se puede iniciar el ajuste de estatus. O cuándo se puede recibir aprobación final. USCIS indicó que la tabla aplicable depende del tipo de petición. Esta información está detallada en la publicación oficial. El organismo subraya que cumplir la fecha de prioridad es obligatorio. Sin ese requisito, no se puede avanzar. Cómo funcionan los cupos y fechas de prioridad El sistema migratorio de Estados Unidos tiene límites anuales. Estos están definidos por la Ley de Inmigración y Nacionalidad. Las categorías familiares tienen un tope de 226,000 visas.

Las categorías laborales tienen un máximo de 140,000. Además, existe un límite por país. Ninguna nación puede recibir más del 7% del total anual. Esto aplica en cada categoría de visas. Estas restricciones generan listas de espera prolongadas. Algunas categorías tienen fechas de corte específicas. En F1, México tiene corte desde el 1 de octubre de 2008. La mayoría de países tiene corte desde el 1 de octubre de 2018.

En F2B, México tiene corte desde el 15 de mayo de 2010. China e India tienen corte desde el 1 de enero de 2018.

En F3, México tiene fecha del 15 de julio de 2001. Filipinas tiene corte del 8 de agosto de 2006.

En F4, México tiene límite del 30 de abril de 2001. India tiene corte del 15 de diciembre de 2006. Estas fechas determinan el orden de procesamiento.

¿Qué deben hacer los solicitantes ahora? La prioridad es verificar la categoría migratoria. También es clave revisar las tablas oficiales. Estas son publicadas por el Departamento de Estado. El cumplimiento de la fecha de prioridad es esencial. También lo es la disponibilidad de visas. Ambos factores determinan si se puede avanzar. Esto incluye presentar el ajuste de estatus. O completar el trámite consular. USCIS recordó que las reglas pueden cambiar cada mes.