TPS en riesgo: acusan al Gobierno de Trump de sesgo racial en la Corte Suprema
TPS enfrenta riesgo legal Acusan discriminación a Trump Corte Suprema dividida El Estatus de Protección Temporal (TPS) volvió al centro del debate en la Corte Suprema de Estados Unidos este miércoles, en una audiencia clave que expuso tensiones legales y políticas sobre inmigración. Por qué importa: La decisión del tribunal podría definir el futuro migratorio […]
Publicado el29/04/2026 a las 14:11
- TPS enfrenta riesgo legal
- Acusan discriminación a Trump
- Corte Suprema dividida
El Estatus de Protección Temporal (TPS) volvió al centro del debate en la Corte Suprema de Estados Unidos este miércoles, en una audiencia clave que expuso tensiones legales y políticas sobre inmigración.
Por qué importa: La decisión del tribunal podría definir el futuro migratorio de cientos de miles de personas, en su mayoría de países vulnerables, y delimitar el poder del Gobierno federal.
El equipo legal que defendió el TPS acusó al Gobierno de Donald Trump de discriminación durante la audiencia, según Efe.
El abogado Geoffrey Pipoly argumentó que la Administración busca deportar a personas de “países de mayoría no blanca”.
Los defensores del TPS en Estados Unidos acusan al Gobierno Trump de discriminar ante el Tribunal Supremo
La Corte Suprema debatió la iniciativa de la administración Trump de poner fin a las protecciones legales para los migrantes que huyen de la guerra y los desastres naturales, lo cual podría poner fin al TPS para migrantes provenientes de Haití y Siria.https://t.co/X4xSkaQLtq
— N+ UNIVISION (@nmasunivision) April 29, 2026
Al mismo tiempo, señaló que Estados Unidos concede asilo a granjeros sudafricanos blancos.
Pipoly defendió el programa para unos 350.000 haitianos que actualmente cuentan con este estatus.
Calificó como una “farsa” las razones del Gobierno para eliminar el TPS.
El año pasado, la Administración lo definió como “contrario al interés nacional”.
También sostuvo que los inmigrantes podían regresar a sus países de forma segura.
Señalamientos de discriminación marcan la audiencia
El Tribunal Supremo de Estados Unidos se muestra dividido ante la terminación del TPS de Haití y Siria
Los magistrados examinan si la decisión del Gobierno puede ser o no revisable por los tribunales https://t.co/lkuAAkJkqA
— EL PAÍS México (@elpaismexico) April 29, 2026
El procurador general John Sauer defendió la postura del Gobierno ante el tribunal.
Sin embargo, enfrentó cuestionamientos de las juezas Sonia Sotomayor y Ketanji Brown Jackson.
Ambas cuestionaron declaraciones de Trump sobre inmigrantes “envenenando la sangre de EE.UU.”.
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Sotomayor y Jackson dijeron no entender cómo esas afirmaciones no reflejan intención discriminatoria.
Jackson también recordó comentarios sobre Haití, descrito como un país “sucio, inmundo y repugnante”.
Para la jueza, esas declaraciones evidencian una posible animosidad racial.
El debate incluyó si estas expresiones deben influir en la evaluación del caso.
Debate legal se centra en poder del Gobierno
El punto central del caso es la autoridad del Departamento de Seguridad Nacional.
En específico, si puede terminar el TPS sin consultar a otras agencias.
Las juezas liberales retomaron argumentos de expertos jurídicos sobre el origen del programa.
Señalaron que el Congreso creó el TPS en 1990 como un mecanismo humanitario.
Esto implicaría límites a decisiones unilaterales de la Administración.
Sin embargo, la mayoría conservadora evitó centrarse en ese aspecto.
En cambio, enfocó el debate en si un tribunal federal puede revisar estas decisiones.
Los jueces Samuel Alito Jr. y Neil Gorsuch no hicieron preguntas al Gobierno.
Esto sugiere que podrían estar alineados con la postura de la Administración.
Por su parte, Brett Kavanaugh destacó diferencias en la situación de Siria.
Indicó que las condiciones actuales no son las mismas que cuando se otorgó el TPS.
Unos 6.100 sirios podrían enfrentar deportación si se elimina este beneficio.
Actualmente, alrededor de 1,3 millones de inmigrantes de 17 países tienen TPS.
El Gobierno de Trump ha eliminado varios de estos amparos.
Entre ellos, los de venezolanos, que siguen en disputa legal.
Lo que viene: La Corte Suprema emitirá su decisión en junio, en un fallo que podría redefinir el alcance del TPS y el poder del Ejecutivo en política migratoria.