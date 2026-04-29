TPS enfrenta riesgo legal

Acusan discriminación a Trump

Corte Suprema dividida

El Estatus de Protección Temporal (TPS) volvió al centro del debate en la Corte Suprema de Estados Unidos este miércoles, en una audiencia clave que expuso tensiones legales y políticas sobre inmigración.

Por qué importa: La decisión del tribunal podría definir el futuro migratorio de cientos de miles de personas, en su mayoría de países vulnerables, y delimitar el poder del Gobierno federal.

El equipo legal que defendió el TPS acusó al Gobierno de Donald Trump de discriminación durante la audiencia, según Efe.

El abogado Geoffrey Pipoly argumentó que la Administración busca deportar a personas de “países de mayoría no blanca”.

Los defensores del TPS en Estados Unidos acusan al Gobierno Trump de discriminar ante el Tribunal Supremo