Agente vuelve sin castigo

Investigación bajo presión política

Renuncias en Justicia y FBI

El agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que disparó y mató a Renee Good en Mineápolis volvió a trabajar y fue trasladado a otro estado.

El caso, ocurrido en enero a plena luz del día, sigue sin consecuencias legales para el oficial involucrado, identificado como Jonathan Ross.

Por qué importa: El regreso del agente al servicio ocurre en medio de cuestionamientos sobre la investigación federal y posibles interferencias del Gobierno del presidente Donald Trump.

Agente de ICE que mató a Renee Good vuelve sin sanciones