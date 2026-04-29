Escándalo en ICE: Aseguran que agente que mató a Renee Good vuelve a trabajar
Agente vuelve sin castigo Investigación bajo presión política Renuncias en Justicia y FBI El agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que disparó y mató a Renee Good en Mineápolis volvió a trabajar y fue trasladado a otro estado. El caso, ocurrido en enero a plena luz del día, sigue sin consecuencias […]
Publicado el29/04/2026 a las 13:12
- Agente vuelve sin castigo
- Investigación bajo presión política
- Renuncias en Justicia y FBI
El agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que disparó y mató a Renee Good en Mineápolis volvió a trabajar y fue trasladado a otro estado.
El caso, ocurrido en enero a plena luz del día, sigue sin consecuencias legales para el oficial involucrado, identificado como Jonathan Ross.
Por qué importa: El regreso del agente al servicio ocurre en medio de cuestionamientos sobre la investigación federal y posibles interferencias del Gobierno del presidente Donald Trump.
Agente de ICE que mató a Renee Good vuelve sin sanciones
Diversos medios han dado a conocer que, Jonathan Ross, el agente de #ICE que mató a #ReneeGood en #Minneapolis, ha vuelto a sus funciones en otro estado de #EEUU sin enfrenta consecuencias por la muerte de la ciudadana estadounidense el pasado mes de enero pic.twitter.com/3xj88dvqX8
— TV Migrante (@TvMigrante) April 29, 2026
Jonathan Ross, el agente que baleó mortalmente a Renee Good, ha retomado sus funciones dentro de ICE.
Además, fue reasignado a otro estado mientras continúa la controversia por el caso.
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Hasta ahora, no ha enfrentado consecuencias por el uso de fuerza letal en el incidente.
El hecho ocurrió en enero, durante un operativo en Mineápolis, y generó indignación pública desde el inicio.
Ross ha sido identificado como el agente responsable del disparo que causó la muerte de Good.
Investigación bajo presión política
ICE agent who fatally shot Renee Good has moved state and resumed work, report says https://t.co/qNFTMBARld
— The OPEN Daily (@theopendaily) April 28, 2026
El portal The Daily Beast reporta que el agente volvió a su puesto mientras la investigación federal sigue sin resolverse.
De acuerdo con el informe, el proceso ha sido obstaculizado dentro del propio gobierno.
La investigación del FBI permanece estancada, lo que ha impedido avanzar en posibles responsabilidades.
Funcionarios han señalado que el caso enfrenta interferencias que limitan su desarrollo.
Incluso, se reporta que autoridades federales habrían intentado modificar la narrativa del incidente.
Renuncias y cierre de indagatorias
El manejo del caso ha provocado la renuncia de al menos seis altos funcionarios del Departamento de Justicia.
Las dimisiones reflejan tensiones internas por la conducción de la investigación.
Además, una supervisora del FBI en Mineápolis dejó su cargo tras verse obligada a cerrar una indagatoria relacionada con Ross.
La salida de estos funcionarios ha intensificado las críticas sobre falta de transparencia.
El caso continúa sin resolverse mientras el agente permanece activo dentro de ICE.
No hay claridad sobre si se retomarán las investigaciones o si se impondrán sanciones en el futuro.