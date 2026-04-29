Uber prevé alta demanda

Conductores buscan más ganancias

Transporte será costoso

El jefe de producto de Uber, Sachin Kansal, anticipa un aumento en la oferta de conductores durante el Mundial de este verano en Norteamérica.

El contexto: la alta demanda de transporte y las limitaciones de movilidad hacia el estadio MetLife marcarán la experiencia de los aficionados.

Uber anticipa alza de precios en el Mundial 2026

Kansal aseguró a EFE que los conductores ven el evento como una oportunidad clara para generar mayores ingresos.

«El Mundial será un evento muy importante», afirmó tras la feria anual de Uber en Nueva York, según Infobae.

«Esperamos que haya muchos conductores en la carretera», añadió.