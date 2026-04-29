Uber ve “gran negocio” en el Mundial y pone presión sobre costos para fans
Uber prevé alta demanda Conductores buscan más ganancias Transporte será costoso El jefe de producto de Uber, Sachin Kansal, anticipa un aumento en la oferta de conductores durante el Mundial de este verano en Norteamérica. El contexto: la alta demanda de transporte y las limitaciones de movilidad hacia el estadio MetLife marcarán la experiencia de […]
Publicado el29/04/2026 a las 12:51
- Uber prevé alta demanda
- Conductores buscan más ganancias
- Transporte será costoso
El jefe de producto de Uber, Sachin Kansal, anticipa un aumento en la oferta de conductores durante el Mundial de este verano en Norteamérica.
El contexto: la alta demanda de transporte y las limitaciones de movilidad hacia el estadio MetLife marcarán la experiencia de los aficionados.
Uber anticipa alza de precios en el Mundial 2026
Kansal aseguró a EFE que los conductores ven el evento como una oportunidad clara para generar mayores ingresos.
«El Mundial será un evento muy importante», afirmó tras la feria anual de Uber en Nueva York, según Infobae.
«Esperamos que haya muchos conductores en la carretera», añadió.
Alta demanda por transporte limitado
La sede de Nueva York/Nueva Jersey albergará ocho partidos, incluida la final, en el estadio MetLife.
El recinto tiene capacidad para 82,500 personas y no permite acceso peatonal.
Esto reduce las opciones de movilidad para los asistentes.
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El sistema NJ Transit cobrará 150 dólares por boletos de ida y vuelta desde Manhattan.
Solo habrá 40,000 boletos disponibles, menos de la mitad del aforo.
Por otro lado, los autobuses lanzadera operados por la FIFA costarán 80 dólares.
Con estas restricciones, servicios como Uber anticipan una demanda significativa.
Kansal subrayó que la empresa buscará ofrecer viajes asequibles y seguros.
Precios y experiencia del usuario
En condiciones normales, el trayecto más barato en Uber desde Penn Station supera los 70 dólares.
Durante los días de partido, los precios podrían aumentar por la demanda y el tráfico.
La movilidad será un reto clave durante el torneo.
El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, destacó que la seguridad y la asequibilidad son prioridades.
Uber también está enfocando esfuerzos en mejorar los puntos de recogida y entrega.
Kansal explicó que los estadios son complejos grandes con largas distancias internas.
Un error en la ubicación puede implicar caminatas de hasta media hora.
La empresa busca minimizar estos problemas mediante su aplicación.
Mundial impulsa negocio y presencia de Uber
Nueva York es uno de los mercados más importantes para Uber a nivel global.
La empresa opera no solo transporte, sino también entregas de comida.
Además, recientemente anunció una nueva opción de reserva de hoteles en su aplicación.
El Mundial representa una oportunidad para consolidar su presencia.
El primer partido en la sede será el Brasil-Marruecos el 13 de junio.
Brasil y Argentina destacan por atraer grandes multitudes.
También participarán selecciones como Francia, Senegal, Noruega, Ecuador, Alemania, Panamá e Inglaterra.
La sede también albergará partidos de eliminación directa y la final.
El aumento de eventos y visitantes refuerza la expectativa de mayor actividad económica.
Para Uber, esto se traduce en más viajes y mayor participación de conductores.
Kansal concluyó que harán todo lo posible para ofrecer una experiencia eficiente durante el torneo.