Redada de ICE en Utah desata alarma por posibles menores detenidos
ICE realiza operativo en Utah Reportan estudiantes entre detenidos Autoridades locales sin participación La presencia de agentes federales de inmigración en Park City, Utah, generó preocupación entre residentes y organizaciones locales tras reportes de detenciones recientes. Por qué importa: Los operativos de ICE en comunidades locales suelen generar incertidumbre, especialmente cuando se reporta la posible […]
Publicado el30/04/2026 a las 16:03
- ICE realiza operativo en Utah
- Reportan estudiantes entre detenidos
- Autoridades locales sin participación
La presencia de agentes federales de inmigración en Park City, Utah, generó preocupación entre residentes y organizaciones locales tras reportes de detenciones recientes.
Por qué importa: Los operativos de ICE en comunidades locales suelen generar incertidumbre, especialmente cuando se reporta la posible detención de estudiantes de secundaria.
La Oficina del Sheriff del Condado de Summit confirmó la presencia de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en la zona.
Según información proporcionada por Univision, los agentes realizaron operativos el miércoles por la mañana dentro de la ciudad de Park City.
Operativo de ICE en Park City
The Summit County Sheriff’s Office and Park City Police Department told KPCW that Immigration and Customs Enforcement officers were in Park City on Wednesday morning for operations. https://t.co/RDAicpfDCO
— The Salt Lake Tribune (@sltrib) April 30, 2026
El portavoz del sheriff, Skyler Talbot, explicó que ICE notificó previamente al centro de despacho del condado antes de iniciar sus actividades.
Talbot indicó que los agentes informaron haber concluido sus operaciones y abandonado el condado de Summit a las 9:30 de la mañana.
“Según tengo entendido, todas sus operaciones se desarrollaban en la propia ciudad de Park City”, declaró el portavoz.
Las autoridades locales no participaron en las acciones realizadas por los agentes federales.
Autoridades locales no participaron
Ver esta publicación en Instagram
El Departamento de Policía de Park City también se pronunció sobre el operativo realizado por ICE.
La teniente Danielle Snelson señaló que la intervención fue “selectiva” y que no se solicitó apoyo de la policía local.
Snelson aclaró que el departamento no recibió ninguna petición de asistencia durante el operativo.
TE PUEDE INTERESAR: Gobierno de Trump impone nueva regla que impacta solicitudes de visa
Además, la funcionaria no confirmó reportes de testigos que aseguraron haber visto agentes en varios puntos de la ciudad.
Algunos residentes afirmaron haber observado o fotografiado a agentes federales en diferentes lugares durante la madrugada del 29 de abril.
Sin embargo, estos reportes no fueron verificados oficialmente por las autoridades locales.
Reportes de detenidos generan preocupación
La Coalición Latina de Wasatch informó que entre las personas detenidas en los alrededores de Heber habría estudiantes de secundaria.
Este señalamiento incrementó la preocupación en la comunidad sobre el alcance de los operativos.
No se han dado detalles oficiales adicionales sobre la identidad o situación de las personas detenidas.
Tampoco se ha confirmado públicamente el número total de arrestos realizados durante el operativo.
La información disponible hasta el momento proviene de declaraciones de autoridades locales y organizaciones comunitarias.
El hecho de que los operativos se realizaran sin apoyo local ha generado cuestionamientos entre residentes.
Las autoridades reiteraron que ICE actuó de manera independiente en la ciudad de Park City.
Por ahora, no se han anunciado nuevas operaciones ni acciones adicionales en el área.