ICE realiza operativo en Utah

Reportan estudiantes entre detenidos

Autoridades locales sin participación

La presencia de agentes federales de inmigración en Park City, Utah, generó preocupación entre residentes y organizaciones locales tras reportes de detenciones recientes.

Por qué importa: Los operativos de ICE en comunidades locales suelen generar incertidumbre, especialmente cuando se reporta la posible detención de estudiantes de secundaria.

La Oficina del Sheriff del Condado de Summit confirmó la presencia de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en la zona.

Según información proporcionada por Univision, los agentes realizaron operativos el miércoles por la mañana dentro de la ciudad de Park City.

Operativo de ICE en Park City