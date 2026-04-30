Demanda contra Nueva Jersey

Ley limita uso máscaras

Choque estatal y federal

El enfrentamiento entre el Gobierno federal y el estado de Nueva Jersey escaló a los tribunales tras una nueva legislación que ha encendido el debate sobre el alcance de la autoridad estatal frente a las agencias federales.

La disputa gira en torno a una norma que limita el uso de máscaras por parte de agentes del orden, lo que ha provocado una respuesta directa del Departamento de Justicia.

Por qué es importante: El caso pone en juego los límites constitucionales entre estados y Gobierno federal, además de impactar directamente las operaciones de agencias como ICE, FBI y DEA.

El Gobierno federal acusa interferencia directa en sus funciones

El Departamento de Justicia presentó una demanda contra Nueva Jersey al considerar que la nueva ley “entorpece el trabajo de los agentes de inmigración”.

La norma prohíbe a los agentes del orden, incluidos los federales, cubrirse el rostro mientras realizan sus funciones.