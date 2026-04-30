Guerra por las máscaras: Justicia demanda a Nueva Jersey por frenar a agentes federales de ICE
Demanda contra Nueva Jersey Ley limita uso máscaras Choque estatal y federal El enfrentamiento entre el Gobierno federal y el estado de Nueva Jersey escaló a los tribunales tras una nueva legislación que ha encendido el debate sobre el alcance de la autoridad estatal frente a las agencias federales. La disputa gira en torno a […]
Publicado el30/04/2026 a las 12:33
- Demanda contra Nueva Jersey
- Ley limita uso máscaras
- Choque estatal y federal
El enfrentamiento entre el Gobierno federal y el estado de Nueva Jersey escaló a los tribunales tras una nueva legislación que ha encendido el debate sobre el alcance de la autoridad estatal frente a las agencias federales.
La disputa gira en torno a una norma que limita el uso de máscaras por parte de agentes del orden, lo que ha provocado una respuesta directa del Departamento de Justicia.
Por qué es importante: El caso pone en juego los límites constitucionales entre estados y Gobierno federal, además de impactar directamente las operaciones de agencias como ICE, FBI y DEA.
El Gobierno federal acusa interferencia directa en sus funciones
El Departamento de Justicia presentó una demanda contra Nueva Jersey al considerar que la nueva ley “entorpece el trabajo de los agentes de inmigración”.
La norma prohíbe a los agentes del orden, incluidos los federales, cubrirse el rostro mientras realizan sus funciones.
Según el Gobierno, esta legislación viola la Cláusula de Supremacía de la Constitución, que impide a los estados regular las operaciones federales o dictar cómo deben actuar sus agentes.
En ese sentido, la demanda sostiene que Nueva Jersey estaría excediendo su autoridad.
La ley firmada por Sherrill cambia protocolos policiales
La gobernadora Mikie Sherrill promulgó la norma en marzo como parte de un paquete de tres proyectos.
Entre ellos, se incluye no solo la prohibición de cubrirse el rostro, sino también la obligación de que los agentes se identifiquen antes de realizar una detención.
Además, la legislación introduce nuevas reglas sobre la recopilación e intercambio de datos personales, incluyendo información sobre el estatus migratorio por parte de agencias estatales y locales.
Justicia advierte riesgos de seguridad para agentes
El Departamento de Justicia argumenta que la ley expone a los agentes a mayores peligros.
En la demanda, señala un incremento en casos de “doxing”, es decir, la difusión de información personal sin consentimiento.
Según el documento, esta práctica ha derivado en episodios de violencia y ha afectado negativamente las operaciones policiales. Para el Gobierno federal, impedir que los agentes cubran su identidad agrava este problema.
Nueva Jersey defiende la constitucionalidad de la norma
El estado no ha cedido ante la presión federal.
Tras la presentación de la demanda, la Fiscalía General de Nueva Jersey sostuvo que la ley es válida y que los agentes federales deben cumplirla.
Además, el estado respondió con un argumento directo:
«Hasta el día de hoy, el Gobierno federal sigue sin poder explicar cuándo sus funcionarios necesitan cubrirse el rostro o prescindir de su identificación ni por qué resulta realmente necesario que actúen de este modo, especialmente si se tienen en cuenta las graves preocupaciones de seguridad inherentes a la labor policial realizada de forma anónima».
El conflicto escala tras operativos recientes de ICE
El documento legal también menciona que, tras la entrada en vigor de la ley el 9 de abril, agentes del ICE realizaron detenciones en Nueva Jersey utilizando mascarillas.
Ante esto, Sherrill advirtió que “está preparada para adoptar cualquier medida necesaria si el ICE continúa violando la ley”, incluyendo acciones legales contra la Administración del presidente Donald Trump.
Un patrón de demandas contra estados demócratas
Este caso no es aislado.
El Departamento de Justicia ha impulsado otras demandas similares contra estados con gobiernos demócratas, en disputas relacionadas con políticas migratorias y de seguridad.
Lo que viene: El litigio podría definir precedentes clave sobre la autoridad de los estados frente a las agencias federales y el margen de acción de los agentes en operativos sensibles.
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FUENTE: EFE