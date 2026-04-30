DACA en riesgo legal

Congreso denuncia decisión

Posibles deportaciones directas El debate migratorio en Estados Unidos suma un nuevo capítulo tras una reciente decisión del Departamento de Justicia que ha generado fuertes críticas desde el Congreso. Legisladores demócratas advirtieron que la medida podría facilitar la deportación de beneficiarios de DACA, conocidos como “soñadores”. Por qué importa: La decisión cambia la interpretación sobre las protecciones de DACA y podría impactar directamente a cientos de miles de inmigrantes que dependen del programa para permanecer en el país. Demócratas del Congreso denunciaron este jueves que una resolución reciente permite a jueces de inmigración ordenar deportaciones sin necesidad de revocar previamente el estatus DACA. DACA en riesgo: Congreso estalla contra la medida Demócratas de EE.UU. denuncian un fallo que facilita las deportaciones de los ‘soñadores’

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— La Tertulia SPS (@Latertuliasps) April 30, 2026 “A partir de ahora, basándose en esta decisión, los jueces de inmigración podrán deportar a los beneficiarios de DACA sin tener que revocar previamente su estatus”, afirmó Adriano Espaillat. El líder del Caucus Hispano calificó la medida como “una grave escalada” contra los llamados “soñadores”, durante una rueda de prensa frente al Capitolio. La decisión fue publicada por la Junta de Apelaciones de Inmigración del Departamento de Justicia. Establece que ser beneficiario de DACA no es suficiente para evitar la deportación.

Este cambio sienta un precedente que podría poner en riesgo a cientos de miles de personas que actualmente cuentan con esa protección. Legisladores acusan impacto directo a jóvenes inmigrantes #DREMACT / Demócratas de EE.UU. denuncian un fallo que facilita las deportaciones de los ‘soñadores’ https://t.co/cvIt0QAc9u a través de @Departamento19 pic.twitter.com/9rKBTmcoxx — Departamento19 (@Departamento19) April 30, 2026

Miembros del Caucus Hispano señalaron que la Administración del presidente Donald Trump busca deportar a jóvenes que consideran “productivos y trabajadores”. Estos inmigrantes llegaron a Estados Unidos siendo menores de edad y han vivido en el país desde mediados de los años 2000. Joaquín Castro subrayó el contexto humano detrás de los beneficiarios del programa, según Efe. “Fueron traídas a los Estados Unidos siendo apenas unos niños. La mayoría de ellas no tuvo absolutamente ninguna opción respecto a venir a este país”, explicó. TE PUEDE INTERESAR: Trump reactiva vuelos con Venezuela tras cambio político

Para los legisladores, la medida representa un giro que afecta directamente a personas que han construido su vida en Estados Unidos bajo la protección de DACA. Espaillat también cuestionó el enfoque de las políticas migratorias actuales. “La situación no está mejorando bajo esta Administración; por el contrario, está empeorando drásticamente”, afirmó. Añadió que, pese a promesas de enfocarse en criminales violentos, la medida afecta a familias trabajadoras. Senadores alertan sobre debilitamiento de protecciones El senador Alex Padilla advirtió que la decisión podría socavar los permisos laborales y las garantías que permiten a los beneficiarios permanecer en el país.