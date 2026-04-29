Corte Suprema evalúa TPS

Trump busca eliminar programa

Migrantes enfrentan riesgo La Corte Suprema de Estados Unidos se encuentra evaluando un caso clave que podría redefinir el alcance del poder presidencial en materia migratoria. En juego está el futuro del Estatus de Protección Temporal (TPS), un programa que actualmente protege a más de un millón de inmigrantes de la deportación y que podría verse debilitado o eliminado dependiendo del fallo. El Supremo entra en una batalla histórica sobre el TPS La Corte Suprema escucha este miércoles argumentos sobre si el Gobierno del presidente Donald Trump tiene la autoridad para poner fin al TPS, una protección que ha permitido a miles de personas vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos. Esta es la primera vez que el máximo tribunal del país aborda directamente un caso vinculado a este programa migratorio. El proceso gira en torno a la decisión de la Administración Trump de revocar el TPS para aproximadamente 350.000 haitianos y 6.100 sirios.

La medida se justificó bajo el argumento de que el beneficio era «contrario al interés nacional» y que los inmigrantes podían regresar de forma segura a sus países de origen, según determinó la entonces secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem. Sin embargo, beneficiarios de ambas comunidades acudieron a los tribunales y lograron fallos favorables en cortes federales de Distrito de Columbia y Nueva York, donde se argumentó que el Gobierno violó la ley federal que regula las agencias administrativas. Un caso que podría redefinir el futuro de millones El impacto de esta decisión no se limita a haitianos y sirios. El caso se ha convertido en un referente para todos los beneficiarios del TPS, un programa creado por el Congreso en 1990 que otorga protección temporal a personas que no pueden regresar a sus países por conflictos armados o desastres naturales.

“La audiencia de mañana es súper importante porque, aunque en el papel el nombre del caso dice Siria y Haití, la decisión va a impactar a toda la comunidad con TPS», dijo a EFE José Palma, coordinador de la Alianza Nacional del TPS. Actualmente, alrededor de 1,3 millones de inmigrantes de 17 países están amparados por este programa. En los últimos años, la Administración Trump ha intentado desmantelar varias de estas protecciones, incluyendo las otorgadas a venezolanos, quienes también enfrentan procesos legales en curso. Críticas legales y advertencias de expertos Diversas organizaciones legales han cuestionado la postura del Gobierno. Para Ahilan Arulanantham, quien defenderá el caso ante el Supremo, la Administración Trump “ha destrozado” la ley que regula el TPS, señalando además que ha “demonizando” a los beneficiarios y atacado “implacablemente” el programa.

En la misma línea, Megan Hauptman, del Proyecto Internacional de Asistencia a Refugiados (IRAP), advirtió que el país atraviesa una campaña masiva para retirar estatus legales a inmigrantes y exponerlos a riesgos graves en sus países de origen. Movilización nacional en defensa del programa View this post on Instagram A post shared by Periodico ConfidencialHN (@periodicoconfidencialhn) El caso ha generado una fuerte respuesta de la comunidad migrante. Más de 600 beneficiarios del TPS viajaron desde distintos puntos del país para asistir a la audiencia en Washington. Mientras algunos lograron ingresar a la Corte Suprema, otros permanecieron en las afueras en señal de apoyo. “Este día es muy importante para mostrar unidad, porque no son solo los inmigrantes de Siria o Haití los afectados, seremos todos los deportados”, dijo a EFE José Urias, beneficiario salvadoreño del TPS.

Urias recordó su activismo desde 2017, cuando el Gobierno intentó eliminar el TPS para varios países. «Ya ganamos una vez, lo podemos volver a hacer», afirmó. Una decisión con consecuencias de largo alcance El fallo del Supremo podría marcar un antes y un después en la política migratoria del país. Según Hauptman, eliminar el TPS representaría “el mayor esfuerzo de ‘desdocumentación’ en la historia de Estados Unidos”. Por su parte, Arulanantham planteó el dilema central que enfrenta la Corte: ¿respetará el Estado de derecho o permitirá que el Ejecutivo amplíe su poder de forma unilateral?