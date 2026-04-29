Se hacía pasar por agente fronterizo: inmigrante mexicano se declara culpable en tribunal federal
Inmigrante mexicano se declara culpable Suplantó agente federal Portaba armas ilegales Un inmigrante mexicano que residía en el sur de California terminó detenido y enfrentando cargos federales tras hacerse pasar en varias ocasiones por agente de la Patrulla Fronteriza. Jaime Ernesto Álvarez González compareció ante un tribunal federal en San Diego, donde se declaró culpable […]
Publicado el29/04/2026 a las 13:08
- Inmigrante mexicano se declara culpable
- Suplantó agente federal
- Portaba armas ilegales
Un inmigrante mexicano que residía en el sur de California terminó detenido y enfrentando cargos federales tras hacerse pasar en varias ocasiones por agente de la Patrulla Fronteriza.
Jaime Ernesto Álvarez González compareció ante un tribunal federal en San Diego, donde se declaró culpable de suplantación de identidad, posesión de armas de fuego y estancia ilegal en Estados Unidos.
Las autoridades señalaron que el hombre llevaba años viviendo en el país con una visa de turista vencida, situación que ya lo colocaba fuera del marco legal.
El caso tomó relevancia luego de que se revelaran detalles sobre la forma en que presuntamente intentaba aparentar ser parte de las fuerzas federales.
Operativos y confusión en carretera
De acuerdo con la investigación de la Patrulla Fronteriza, Álvarez González utilizaba vestimenta similar a la que portan los agentes durante operativos migratorios.
El objetivo, según las autoridades, era generar confusión en el terreno y evitar posibles revisiones que pudieran derivar en su propia detención.
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El 8 de enero, el acusado siguió a un agente federal mientras ambos conducían camionetas Ford F-150 negras, lo que provocó un momento de incertidumbre.
El oficial creyó que el vehículo cercano pertenecía a otro agente legítimo y decidió retirarse del área para evitar interferir con lo que pensó era un operativo oficial.
Antecedentes y hallazgo de armas
Antes de ese episodio, ya existían reportes que lo vinculaban con conductas inusuales, incluyendo presuntos insultos a verdaderos oficiales a quienes exigía retirarse de la zona.
Ante las sospechas acumuladas, se organizó un operativo encabezado por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para confrontarlo.
Durante la intervención, los agentes descubrieron que el vehículo contaba con una calcomanía de la USBP en el parabrisas y diversos aditamentos que reforzaban la apariencia oficial.
También encontraron antenas de radio en el techo, una barra de luces en el tablero, un portaplacas con la inscripción “Federal Truck” y esposas visibles en el interior.
Arresto y proceso judicial
El hombre, de 53 años, fue arrestado el 14 de enero mientras vestía ropa similar a la de un agente de inmigración, incluyendo gorra y mascarilla con distintivos.
Al revisar el vehículo, las autoridades aseguraron una pistola Glock 26 de 9 mm, un rifle Aero Precision Modelo X15 Multi-Calibre tipo AR y una pistola Interarms Hellpup de 7.62×39 tipo AK, además de municiones.
Tras ser confrontado, admitió ser ciudadano mexicano y residir en California con visa vencida, condición que le impedía adquirir o portar armas.
Ahora, su futuro legal dependerá en gran medida del proceso encabezado por el fiscal auxiliar Siddharth Dadhich, mientras el caso avanza en la corte federal, según ‘La Opinión‘.