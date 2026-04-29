Inmigrante mexicano se declara culpable

Suplantó agente federal

Portaba armas ilegales

Un inmigrante mexicano que residía en el sur de California terminó detenido y enfrentando cargos federales tras hacerse pasar en varias ocasiones por agente de la Patrulla Fronteriza.

Jaime Ernesto Álvarez González compareció ante un tribunal federal en San Diego, donde se declaró culpable de suplantación de identidad, posesión de armas de fuego y estancia ilegal en Estados Unidos.

Las autoridades señalaron que el hombre llevaba años viviendo en el país con una visa de turista vencida, situación que ya lo colocaba fuera del marco legal.

El caso tomó relevancia luego de que se revelaran detalles sobre la forma en que presuntamente intentaba aparentar ser parte de las fuerzas federales.

Operativos y confusión en carretera

De acuerdo con la investigación de la Patrulla Fronteriza, Álvarez González utilizaba vestimenta similar a la que portan los agentes durante operativos migratorios.