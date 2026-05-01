Entrada sorpresa a la carrera

Desafía a Karen Bass

Enfoque en vivienda y reformas La elección por la alcaldía de Los Ángeles en 2026 dejó de ser predecible. La entrada de última hora de Nithya Raman, concejal progresista y figura en ascenso, reconfiguró una contienda que parecía encaminada a la reelección de Karen Bass sin mayores obstáculos. Ahora, el panorama es más competitivo y refleja un momento de tensión política en la ciudad. Por qué es importante: La candidatura de Raman introduce una disputa real en una ciudad donde históricamente los alcaldes en funciones mantienen ventaja. También evidencia el malestar ciudadano tras crisis recientes como incendios, problemas de vivienda y cuestionamientos a la gestión pública.

Una entrada de último momento que cambia el rumbo de la elección Nithya Raman, de 44 años y representante del Cuarto Distrito de Los Ángeles, formalizó su candidatura pocas horas antes del cierre del plazo, sorprendiendo tanto a votantes como a aliados políticos. Su decisión fue aún más llamativa porque recientemente había respaldado la reelección de la alcaldesa Karen Bass. La primaria no partidista se celebrará el 2 de junio. Aunque Bass mantiene una ventaja inicial, proyecciones como las de Polymarket le dan a Raman un 60 % de probabilidad de liderar la carrera, lo que confirma que la competencia se ha intensificado.

De outsider política a contendiente clave en la ciudad Raman ya había demostrado su capacidad de irrupción en 2020, cuando derrotó a un concejal en funciones respaldado por figuras nacionales como Nancy Pelosi y Hillary Clinton. Su campaña, centrada en vivienda y personas sin hogar, movilizó a más de 2,000 voluntarios y logró una victoria histórica. Desde entonces, ha mantenido ese enfoque y actualmente preside el comité de vivienda y falta de hogar del concejo municipal. Su perfil progresista ha generado comparaciones con figuras como Zohran Mamdani. En ese contexto, Raman ha definido su candidatura como una “oportunidad extraordinaria” para hacer Los Ángeles más asequible y “gobernar con urgencia y responsabilidad”.

De aliada a rival: la ruptura con Karen Bass Uno de los elementos más relevantes de esta contienda es el quiebre político entre Raman y Bass. Ambas habían trabajado como aliadas, e incluso la concejal había elogiado previamente el liderazgo progresista de la alcaldesa. Sin embargo, Raman ha intentado desviar el foco del conflicto personal hacia los problemas estructurales de la ciudad. “No creo que debamos hablar del futuro de Los Ángeles en términos de amistad o traición”, afirmó. “Tenemos que hablar de los problemas que enfrentamos y de cómo podemos solucionarlos”.

Un contexto de crisis que impulsa el descontento ciudadano La elección ocurre tras un periodo complicado para Los Ángeles. Incendios forestales devastadores provocaron muertes, destrucción de miles de estructuras y desplazamiento de comunidades enteras. A esto se suman tensiones por operativos migratorios y críticas a la calidad de los servicios públicos. El descontento es palpable.

“Están enojados por muchas cosas. Están enojados por la respuesta a los incendios, por la calidad de los servicios de la ciudad”, señaló Mike Bonin. “Creo que había mucha necesidad de una contienda real en la carrera por la alcaldía”. Raman ha conectado con ese sentimiento: “Siento una frustración e incluso desesperanza entre los angelinos, que perciben que algo está mal en la ciudad, que las cosas están peor que antes”. El desafío: construir una coalición competitiva en poco tiempo Pese al impulso inicial, Raman enfrenta retos importantes. Sectores clave del electorado progresista, como sindicatos y comunidades históricas, siguen alineados con Bass.

Además, deberá consolidar rápidamente una estructura de campaña sólida y recaudar recursos. Aun así, su candidatura ha generado entusiasmo. “La respuesta en las últimas dos semanas ha sido increíble, con cientos de voluntarios sumándose para impulsar nuestra campaña impulsada por la gente”, aseguró Raman. Lo que viene: una contienda más abierta y un electorado en cambio La irrupción de Nithya Raman refleja transformaciones más profundas en la política de Los Ángeles, con un electorado más diverso, joven y con nuevas prioridades, especialmente en vivienda.