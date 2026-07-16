Tesoro de EE.UU. lanza moneda de $1 con imagen de Trump

Se trata de una moneda con imagen presidencial

Algo que rompe tradición histórica

El debate político crece

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció la emisión de una moneda conmemorativa de un dólar con la imagen del presidente Donald Trump, como parte de los festejos por los 250 años de la independencia.

La decisión rompe con una tradición histórica y reabre el debate sobre el uso político de símbolos nacionales en pleno ejercicio del poder.

Una moneda inédita en pleno mandato presidencial

La pieza será acuñada por la Casa de Moneda y comenzará a circular en otoño.

Tendrá un valor nominal de un dólar y un acabado dorado, aunque no estará hecha de oro puro.

En el anverso aparece Trump con traje y corbata, junto a la palabra “Liberty”.

También incluye las fechas 1776-2026 y el lema “In God We Trust”.

El reverso mantiene el águila calva del Gran Sello de Estados Unidos.