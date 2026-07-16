Tesoro de EE.UU. lanza moneda de $1 con imagen de Trump
Publicado el16/07/2026 a las 08:27
- Se trata de una moneda con imagen presidencial
- Algo que rompe tradición histórica
- El debate político crece
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció la emisión de una moneda conmemorativa de un dólar con la imagen del presidente Donald Trump, como parte de los festejos por los 250 años de la independencia.
La decisión rompe con una tradición histórica y reabre el debate sobre el uso político de símbolos nacionales en pleno ejercicio del poder.
Una moneda inédita en pleno mandato presidencial
La pieza será acuñada por la Casa de Moneda y comenzará a circular en otoño.
Tendrá un valor nominal de un dólar y un acabado dorado, aunque no estará hecha de oro puro.
En el anverso aparece Trump con traje y corbata, junto a la palabra “Liberty”.
También incluye las fechas 1776-2026 y el lema “In God We Trust”.
El reverso mantiene el águila calva del Gran Sello de Estados Unidos.
Un gesto político bajo el argumento del patriotismo
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, defendió la iniciativa como un “símbolo duradero del patriotismo”.
Aseguró que la moneda celebra “la fortaleza de los valores estadounidenses”.
El diseño fue aprobado por la Comisión de Bellas Artes, cuyos miembros fueron designados por el propio Trump.
El mandatario reaccionó diciendo que se siente “honrado” y calificó el reconocimiento como “algo inusual”.
La polémica: tradición, leyes y precedentes
La legislación federal prohíbe que presidentes en funciones aparezcan en monedas.
Sin embargo, el secretario del Tesoro tiene facultades para autorizar emisiones especiales.
El único precedente similar es Calvin Coolidge, cuya imagen apareció en una moneda durante su mandato.
La medida ha generado cuestionamientos sobre los límites institucionales y el uso simbólico del poder.
No es un caso aislado: firma de Trump también en billetes
El anuncio se suma a otra decisión reciente del Tesoro.
En marzo se informó que la firma de Trump aparecerá en los billetes de 100 dólares.
Esto sustituirá la firma del Tesorero de Estados Unidos.
El Gobierno justificó la medida como un reconocimiento a su “legado económico”.
Ambas decisiones refuerzan la presencia del presidente en los símbolos monetarios del país.
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