EEUU extiende el TPS para Haití solo por dos semanas más
Publicado el10/07/2026 a las 19:05
El Gobierno de Estados Unidos extendió por apenas dos semanas el Estatus de Protección Temporal (TPS) para Haití, beneficiando a unos 350.000 migrantes.
La prórroga es temporal y mantiene la incertidumbre para miles de haitianos que enfrentan el riesgo de perder su protección y permiso de trabajo.
Extensión limitada por orden judicial
La medida no es definitiva.
El Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS) confirmó que el TPS y los permisos laborales se mantienen vigentes hasta el 24 de julio.
El margen es mínimo.
Un alivio breve para miles
El impacto es inmediato.
El programa evita deportaciones y permite trabajar legalmente a quienes no pueden regresar a Haití por condiciones inseguras.
Pero el tiempo se agota.
Fin del TPS estaba previsto hoy
La fecha clave ya había llegado.
Este 10 de julio expiraban los permisos, tras la decisión de la Corte Suprema que respaldó la revocación del estatus.
La presión aumenta.
Haitianos siguen en batalla legal
El conflicto no termina.
Aunque el gobierno ha instado a buscar alternativas o abandonar el país, los afectados continúan luchando en tribunales.
El futuro es incierto.
Política migratoria bajo endurecimiento
El contexto es claro.
La administración Trump ha intentado eliminar el TPS para varios países como parte de su estrategia de restricción migratoria.
Haití está en la mira.
Impacto económico en Florida
Las consecuencias van más allá.
Un informe advierte que la eliminación del TPS afectaría sectores clave en Florida, donde viven unos 158.000 beneficiarios.
El golpe sería fuerte.
Miles sostienen industrias clave
El aporte es significativo.
Trabajan en salud, construcción, turismo y cuidado de personas mayores, generando miles de millones de dólares al año.
La economía depende de ellos.
Llamado a mantenerse informados
Las autoridades dieron una recomendación.
Pidieron a los beneficiarios revisar constantemente el sitio de USCIS ante posibles cambios en su estatus.
La incertidumbre sigue.
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