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EEUU extiende el TPS para Haití solo por dos semanas más
EEUU amplía el TPS para Haití por dos semanas, dejando en incertidumbre a 350.000 migrantes sobre su futuro legal.
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EEUU extiende el TPS para Haití solo por dos semanas más

Publicado el10/07/2026 a las 19:05

El Gobierno de Estados Unidos extendió por apenas dos semanas el Estatus de Protección Temporal (TPS) para Haití, beneficiando a unos 350.000 migrantes.

La prórroga es temporal y mantiene la incertidumbre para miles de haitianos que enfrentan el riesgo de perder su protección y permiso de trabajo.

Extensión limitada por orden judicial

FOTO: ShutterStock. EEUU extiende el TPS para Haití solo por dos semanas más

La medida no es definitiva.

El Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS) confirmó que el TPS y los permisos laborales se mantienen vigentes hasta el 24 de julio.

El margen es mínimo.

Un alivio breve para miles

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FOTO: ShutterStock. EEUU extiende el TPS para Haití solo por dos semanas más

El impacto es inmediato.

El programa evita deportaciones y permite trabajar legalmente a quienes no pueden regresar a Haití por condiciones inseguras.

Pero el tiempo se agota.

Fin del TPS estaba previsto hoy

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FOTO: ShutterStock. EEUU extiende el TPS para Haití solo por dos semanas más

La fecha clave ya había llegado.

Este 10 de julio expiraban los permisos, tras la decisión de la Corte Suprema que respaldó la revocación del estatus.

La presión aumenta.

Haitianos siguen en batalla legal

FOTO: ShutterStock

El conflicto no termina.

Aunque el gobierno ha instado a buscar alternativas o abandonar el país, los afectados continúan luchando en tribunales.

El futuro es incierto.

Política migratoria bajo endurecimiento

FOTO: ShutterStock

El contexto es claro.

La administración Trump ha intentado eliminar el TPS para varios países como parte de su estrategia de restricción migratoria.

Haití está en la mira.

Impacto económico en Florida

Las consecuencias van más allá.

Un informe advierte que la eliminación del TPS afectaría sectores clave en Florida, donde viven unos 158.000 beneficiarios.

El golpe sería fuerte.

Miles sostienen industrias clave

El aporte es significativo.

Trabajan en salud, construcción, turismo y cuidado de personas mayores, generando miles de millones de dólares al año.

La economía depende de ellos.

Llamado a mantenerse informados

Las autoridades dieron una recomendación.

Pidieron a los beneficiarios revisar constantemente el sitio de USCIS ante posibles cambios en su estatus.

La incertidumbre sigue.

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