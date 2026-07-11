EEUU extiende el TPS para Haití solo por dos semanas más

El Gobierno de Estados Unidos extendió por apenas dos semanas el Estatus de Protección Temporal (TPS) para Haití, beneficiando a unos 350.000 migrantes.

La prórroga es temporal y mantiene la incertidumbre para miles de haitianos que enfrentan el riesgo de perder su protección y permiso de trabajo.

Extensión limitada por orden judicial

La medida no es definitiva.

El Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS) confirmó que el TPS y los permisos laborales se mantienen vigentes hasta el 24 de julio.

El margen es mínimo.

Un alivio breve para miles

El impacto es inmediato.