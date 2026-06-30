Trump exige «reducir de inmediato» el precio de la gasolina a $2,50 por galón ¿Funcionará la amenaza?
Publicado el30/06/2026 a las 07:13
Trump pidió este lunes que las estaciones de servicio reduzcan «de inmediato» el precio de la gasolina.
- Además, advirtió que no permitirá la especulación y lanzó un nuevo llamado para que California reduzca sus impuestos sobre los combustibles.
Por qué importa: el precio de la gasolina impacta directamente el presupuesto de millones de familias en Estados Unidos, especialmente durante la temporada de vacaciones de verano.
- Sin embargo, aunque el presidente puede presionar públicamente, el valor que pagan los consumidores depende de varios factores que van más allá del precio del petróleo.
Trump presiona a las gasolineras para bajar los precios
A través de su red social Truth Social, Trump afirmó que el barril de petróleo ronda los 68 dólares y continúa bajando, por lo que, en su opinión, las estaciones de servicio deberían trasladar esa reducción a los consumidores.
- El mandatario sostuvo que vender gasolina alrededor de 2.50 dólares por galón sería un precio razonable en las condiciones actuales del mercado y advirtió que la especulación con los combustibles es ilegal.
En su mensaje también dirigió sus críticas a California, donde los precios suelen ser de los más altos del país debido a una combinación de impuestos estatales, regulaciones ambientales y costos de refinación. Trump aseguró que esas cargas fiscales elevan artificialmente el precio que pagan los conductores.
La información fue difundida inicialmente por la agencia EFE, que recogió las declaraciones del presidente.
¿Puede Trump obligar a bajar el precio de la gasolina?
Aunque el presidente puede ejercer presión política o impulsar investigaciones sobre posibles prácticas anticompetitivas, no tiene la facultad de fijar directamente el precio de la gasolina en las estaciones de servicio.
- El valor final depende de diversos elementos, entre ellos el precio internacional del petróleo, los costos de refinación, transporte, distribución, impuestos federales y estatales, así como la competencia entre empresas.
- Por esa razón, una disminución en el precio del barril no siempre se refleja de inmediato en las bombas de gasolina.
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Además, especialistas del sector energético suelen señalar que los cambios en el mercado tardan varios días o incluso semanas en trasladarse completamente al consumidor.
¿Cuál es el precio promedio de la gasolina en Estados Unidos?
De acuerdo con los datos más recientes del mercado energético estadounidense, el precio promedio nacional se ubica actualmente alrededor de 3.80 dólares por galón, aunque existen diferencias importantes según el estado.
- Los conductores de la costa oeste, especialmente en California, continúan pagando los precios más elevados del país, $5.43/galón, según AAA.
- En contraste, varios estados del sur mantienen algunos de los costos más bajos gracias a menores impuestos y gastos de distribución.
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La caída del petróleo cambió el panorama en EE.UU.
En las últimas semanas, la situación internacional comenzó a estabilizarse tras el acuerdo alcanzado entre Estados Unidos e Irán para avanzar durante 60 días en negociaciones sobre el programa nuclear iraní.
El entendimiento permitió mantener el alto el fuego después de más de cien días de conflicto y favoreció la reapertura del estrecho de Ormuz, una de las rutas más importantes para el transporte mundial de petróleo.
- Con un suministro más estable, el precio del crudo retrocedió y eso redujo parte de la presión sobre los combustibles.
Lo que viene: los expertos coinciden en que el comportamiento de la gasolina seguirá dependiendo tanto de la evolución del mercado internacional como de factores internos, por lo que no existe garantía de que el precio alcance rápidamente el objetivo planteado por Trump.