Trump exige «reducir de inmediato» el precio de la gasolina a $2,50 por galón ¿Funcionará la amenaza?

Trump pidió este lunes que las estaciones de servicio reduzcan «de inmediato» el precio de la gasolina.

Además, advirtió que no permitirá la especulación y lanzó un nuevo llamado para que California reduzca sus impuestos sobre los combustibles.

Por qué importa: el precio de la gasolina impacta directamente el presupuesto de millones de familias en Estados Unidos, especialmente durante la temporada de vacaciones de verano.

Sin embargo, aunque el presidente puede presionar públicamente, el valor que pagan los consumidores depende de varios factores que van más allá del precio del petróleo.

Trump presiona a las gasolineras para bajar los precios

A través de su red social Truth Social, Trump afirmó que el barril de petróleo ronda los 68 dólares y continúa bajando, por lo que, en su opinión, las estaciones de servicio deberían trasladar esa reducción a los consumidores.

El mandatario sostuvo que vender gasolina alrededor de 2.50 dólares por galón sería un precio razonable en las condiciones actuales del mercado y advirtió que la especulación con los combustibles es ilegal.

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En su mensaje también dirigió sus críticas a California, donde los precios suelen ser de los más altos del país debido a una combinación de impuestos estatales, regulaciones ambientales y costos de refinación. Trump aseguró que esas cargas fiscales elevan artificialmente el precio que pagan los conductores.

La información fue difundida inicialmente por la agencia EFE, que recogió las declaraciones del presidente.