Trump amenaza con convertirse en el “señor Veto” si los demócratas ganan el Congreso

El presidente anticipa que bloquearía proyectos de ley de la oposición para obligarla a negociar. Su estrategia dependería del resultado de las elecciones legislativas del 3 de noviembre.

El presidente Donald Trump aseguró que podría convertirse en el “señor Veto” si los demócratas consiguen el control del Congreso en las elecciones de medio mandato del martes.

- Por qué importa: Una victoria demócrata en alguna de las cámaras podría limitar la agenda legislativa de Trump y abrir una etapa de negociaciones y bloqueos políticos.

Trump explica cómo utilizaría el veto contra los demócratas

El presidente Donald Trump aseguró que podría convertirse en el "señor Veto" si los demócratas consiguen la mayoría en el Congreso en las elecciones de medio mandato el próximo 3 de noviembre. Informó que su plan inicial consistiría en bloquear sistemáticamente las iniciativas legislativas impulsadas por una mayoría demócrata, para forzarlos posteriormente a negociar acuerdos. Foto: Reuters — N+ UNIVISION (@nmasunivision) November 1, 2026

Durante una entrevista con Fox News, Trump describió qué haría si su partido pierde el control de la Cámara de Representantes o del Senado.

“Supongo que me convertiré en el ‘señor Veto’”, afirmó el mandatario en un video publicado este domingo por la cadena estadounidense.

Su estrategia consistiría en rechazar inicialmente las propuestas legislativas demócratas hasta que sus adversarios acepten negociar acuerdos con la Casa Blanca.

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- El dato: Trump considera que los vetos podrían llevar a los demócratas a buscar acuerdos después de uno o dos meses de enfrentamientos legislativos.

El presidente sostuvo que esta situación no sería excepcional en Washington, donde otros mandatarios han gobernado sin contar con mayorías de su partido en ambas cámaras.

“No sería la primera vez”, señaló Trump al explicar cómo imagina una relación con un Congreso controlado, total o parcialmente, por la oposición.