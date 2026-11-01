Trump amenaza con convertirse en el “señor Veto” si los demócratas ganan el Congreso
Publicado el 01/11/2026 a las 13:36
El presidente anticipa que bloquearía proyectos de ley de la oposición para obligarla a negociar. Su estrategia dependería del resultado de las elecciones legislativas del 3 de noviembre.
El presidente Donald Trump aseguró que podría convertirse en el “señor Veto” si los demócratas consiguen el control del Congreso en las elecciones de medio mandato del martes.
- Por qué importa: Una victoria demócrata en alguna de las cámaras podría limitar la agenda legislativa de Trump y abrir una etapa de negociaciones y bloqueos políticos.
Trump explica cómo utilizaría el veto contra los demócratas
El presidente Donald Trump aseguró que podría convertirse en el "señor Veto" si los demócratas consiguen la mayoría en el Congreso en las elecciones de medio mandato el próximo 3 de noviembre.
Informó que su plan inicial consistiría en bloquear sistemáticamente las iniciativas legislativas impulsadas por una mayoría demócrata, para forzarlos posteriormente a negociar acuerdos.
Foto: Reuters
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Durante una entrevista con Fox News, Trump describió qué haría si su partido pierde el control de la Cámara de Representantes o del Senado.
“Supongo que me convertiré en el ‘señor Veto’”, afirmó el mandatario en un video publicado este domingo por la cadena estadounidense.
Su estrategia consistiría en rechazar inicialmente las propuestas legislativas demócratas hasta que sus adversarios acepten negociar acuerdos con la Casa Blanca.
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- El dato: Trump considera que los vetos podrían llevar a los demócratas a buscar acuerdos después de uno o dos meses de enfrentamientos legislativos.
El presidente sostuvo que esta situación no sería excepcional en Washington, donde otros mandatarios han gobernado sin contar con mayorías de su partido en ambas cámaras.
“No sería la primera vez”, señaló Trump al explicar cómo imagina una relación con un Congreso controlado, total o parcialmente, por la oposición.
¿Puede Trump bloquear todas las leyes del Congreso?
Anticipa Trump usar el veto si los demócratas ganan el Congreso
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que se convertirá en el “Señor Veto” para bloquear cualquier iniciativa de la oposición si el Partido Demócrata gana el control del Congreso en las elecciones de mitad de término. En entrevista con Miranda Devine, el mandatario sostuvo que aplicará el veto sistemático antes de negociar acuerdos, aunque confía en que los republicanos retendrán la mayoría parlamentaria tras las votaciones del próximo martes.
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La Constitución estadounidense permite al presidente vetar proyectos de ley aprobados por ambas cámaras del Congreso, impidiendo inicialmente que entren en vigor.
Sin embargo, el poder presidencial tiene límites. Los legisladores pueden anular un veto con el respaldo de dos tercios de los votos en cada cámara.
- El límite: Trump no podría impedir definitivamente una ley si suficientes republicanos y demócratas reúnen los votos necesarios para superar su veto.
Además, un proyecto debe superar primero el proceso legislativo. Si ambas cámaras están divididas entre partidos, alcanzar acuerdos podría resultar necesario antes de enviarlo al presidente.
Por eso, controlar solamente una cámara no significa que los demócratas puedan aprobar por sí solos todas sus propuestas legislativas.
Las elecciones del 3 de noviembre definirán el equilibrio de poder
Las elecciones de medio mandato renovarán los 435 escaños de la Cámara de Representantes y 35 de los 100 puestos del Senado.
Sus resultados determinarán qué partido controla cada cámara y hasta dónde podrá avanzar la agenda legislativa de Trump durante los dos últimos años de su mandato.
- Lo que está en juego: El Congreso participa en la aprobación de leyes, el presupuesto federal y la supervisión del Gobierno, funciones que pueden generar disputas con la Casa Blanca.
Pese a describir un posible enfrentamiento con los demócratas, Trump expresó confianza en que los republicanos conservarán sus mayorías legislativas.
Sus declaraciones plantean dos escenarios diferentes: continuar trabajando con un Congreso republicano o negociar con una oposición que consiga mayor influencia legislativa.
Qué pasaría después de una victoria demócrata
Si los demócratas ganan una o ambas cámaras, Trump todavía conservaría su autoridad constitucional para aprobar o rechazar los proyectos que lleguen a su escritorio.
No obstante, el veto no sustituye las negociaciones necesarias para financiar al Gobierno, aprobar nuevas leyes o resolver diferencias entre ambas cámaras.
La estrategia anunciada tampoco constituye una decisión oficial de bloquear futuras iniciativas: Trump describió lo que haría ante un resultado electoral hipotético.
Lo que sigue: Los votantes decidirán el martes 3 de noviembre la nueva composición del Congreso. Sus integrantes asumirán funciones el 3 de enero de 2027.
A partir de entonces se conocerá si Trump necesita recurrir a los vetos que anticipó o si los republicanos mantienen el control legislativo.