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10 trabajos a tiempo parcial para jubilados que pagan bien en EE.UU.
Muchos adultos mayores están encontrando ingresos extra con trabajos a tiempo parcial para jubilados bien pagados y flexibles en EE.UU.
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10 trabajos a tiempo parcial para jubilados que pagan bien en EE.UU.
FOTO: ChatGPT

Publicado el19/05/2026 a las 06:16

Miles de jubilados en Estados Unidos están encontrando nuevas formas de ganar dinero extra sin volver a trabajos de tiempo completo.

  • La combinación de horarios flexibles, empleos remotos y salarios competitivos ha abierto oportunidades que antes no eran comunes para adultos mayores.

Por qué importa: algunos trabajos part time para jubilados pagan entre $20 y $60 por hora, dependiendo de la experiencia, el lugar y las habilidades de cada persona.

Descubre 10 trabajos a tiempo parcial para jubilados

1. Tutor online: hasta $60 por hora

Dar clases por internet se ha convertido en uno de los trabajos mejor pagados para jubilados. Personas con experiencia en matemáticas, idiomas, negocios o ciencias pueden trabajar desde casa y ganar hasta $60 por hora en plataformas como Wyzant o Tutor.com.

empleos remotos para adultos mayores
FOTO: Shutterstock

2. Asistente virtual: entre $22 y $35 por hora

Muchas empresas buscan asistentes administrativos remotos para organizar agendas, responder correos y coordinar tareas básicas. Este tipo de trabajo flexible puede pagar entre $22 y $35 por hora y no requiere esfuerzo físico.

3. Traductor freelance: hasta $30 por hora

Los jubilados bilingües tienen ventaja en este mercado. Traducir documentos o contenido digital del inglés al español puede generar ingresos cercanos a $30 por hora, especialmente en proyectos especializados.

4. Investigador de seguros: más de $34 por hora

Las compañías aseguradoras contratan investigadores para revisar reclamaciones y detectar posibles fraudes. Es un trabajo de escritorio que puede pagar más de $34 por hora y valora mucho la experiencia laboral previa.

5. Entrada de datos desde casa: entre $16 y $21 por hora

Aunque el salario suele ser más moderado, los trabajos de data entry siguen siendo populares entre adultos mayores porque permiten trabajar remotamente y con horarios flexibles. Los pagos pueden rondar entre $16 y $21 por hora.

6. Paseador de perros o cuidador de mascotas

El cuidado de mascotas se ha convertido en una opción rentable en grandes ciudades de EE.UU. Algunas personas ganan hasta $45 por hora cuidando perros o realizando visitas a domicilio mientras los dueños trabajan o viajan.

Paseador de perros o cuidador de mascotas
FOTO: Shutterstock

7. Niñera o cuidador infantil: más de $20 por hora

Muchas familias prefieren contratar adultos mayores por su experiencia y confianza. Los trabajos de cuidado infantil pueden superar los $20 por hora dependiendo de la ciudad y las responsabilidades.

8. Recepcionista

Hoteles, clínicas y oficinas todavía ofrecen puestos de medio tiempo para recepcionistas. Es una opción estable para jubilados que buscan ingresos adicionales con horarios más tranquilos.

9. Conductor de reparto: entre $30 y $40 por hora

Aplicaciones como Amazon Flex o Instacart permiten trabajar por horas y elegir los turnos disponibles. Algunos conductores logran ganar entre $30 y $40 por hora en temporadas de alta demanda.

trabajos para jubilados
FOTO: Shutterstock

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10. Asistente de biblioteca: $30 por hora

Trabajar en bibliotecas o centros comunitarios puede ofrecer ambientes tranquilos y pagos cercanos a $30 por hora. Algunos puestos no requieren título universitario y son ideales para jubilados que buscan estabilidad.

Cada vez más jubilados siguen trabajando en EE.UU.

El aumento del costo de vida y los gastos médicos está llevando a muchos adultos mayores a buscar ingresos extra incluso después del retiro. Sin embargo, no todos trabajan únicamente por necesidad económica.

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Datos de AARP muestran que muchas personas mayores continúan trabajando para mantenerse activas, socializar y conservar independencia financiera.

Además, el crecimiento del trabajo remoto ha facilitado que más jubilados encuentren empleos compatibles con sus horarios y estilo de vida.

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