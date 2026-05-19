10 trabajos a tiempo parcial para jubilados que pagan bien en EE.UU.

Miles de jubilados en Estados Unidos están encontrando nuevas formas de ganar dinero extra sin volver a trabajos de tiempo completo.

La combinación de horarios flexibles, empleos remotos y salarios competitivos ha abierto oportunidades que antes no eran comunes para adultos mayores.

Por qué importa: algunos trabajos part time para jubilados pagan entre $20 y $60 por hora, dependiendo de la experiencia, el lugar y las habilidades de cada persona.

Descubre 10 trabajos a tiempo parcial para jubilados

1. Tutor online: hasta $60 por hora

Dar clases por internet se ha convertido en uno de los trabajos mejor pagados para jubilados. Personas con experiencia en matemáticas, idiomas, negocios o ciencias pueden trabajar desde casa y ganar hasta $60 por hora en plataformas como Wyzant o Tutor.com.

2. Asistente virtual: entre $22 y $35 por hora

Muchas empresas buscan asistentes administrativos remotos para organizar agendas, responder correos y coordinar tareas básicas. Este tipo de trabajo flexible puede pagar entre $22 y $35 por hora y no requiere esfuerzo físico.

3. Traductor freelance: hasta $30 por hora

Los jubilados bilingües tienen ventaja en este mercado. Traducir documentos o contenido digital del inglés al español puede generar ingresos cercanos a $30 por hora, especialmente en proyectos especializados.