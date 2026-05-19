10 trabajos a tiempo parcial para jubilados que pagan bien en EE.UU.
Publicado el19/05/2026 a las 06:16
Miles de jubilados en Estados Unidos están encontrando nuevas formas de ganar dinero extra sin volver a trabajos de tiempo completo.
- La combinación de horarios flexibles, empleos remotos y salarios competitivos ha abierto oportunidades que antes no eran comunes para adultos mayores.
Por qué importa: algunos trabajos part time para jubilados pagan entre $20 y $60 por hora, dependiendo de la experiencia, el lugar y las habilidades de cada persona.
Descubre 10 trabajos a tiempo parcial para jubilados
1. Tutor online: hasta $60 por hora
Dar clases por internet se ha convertido en uno de los trabajos mejor pagados para jubilados. Personas con experiencia en matemáticas, idiomas, negocios o ciencias pueden trabajar desde casa y ganar hasta $60 por hora en plataformas como Wyzant o Tutor.com.
2. Asistente virtual: entre $22 y $35 por hora
Muchas empresas buscan asistentes administrativos remotos para organizar agendas, responder correos y coordinar tareas básicas. Este tipo de trabajo flexible puede pagar entre $22 y $35 por hora y no requiere esfuerzo físico.
3. Traductor freelance: hasta $30 por hora
Los jubilados bilingües tienen ventaja en este mercado. Traducir documentos o contenido digital del inglés al español puede generar ingresos cercanos a $30 por hora, especialmente en proyectos especializados.
4. Investigador de seguros: más de $34 por hora
Las compañías aseguradoras contratan investigadores para revisar reclamaciones y detectar posibles fraudes. Es un trabajo de escritorio que puede pagar más de $34 por hora y valora mucho la experiencia laboral previa.
5. Entrada de datos desde casa: entre $16 y $21 por hora
Aunque el salario suele ser más moderado, los trabajos de data entry siguen siendo populares entre adultos mayores porque permiten trabajar remotamente y con horarios flexibles. Los pagos pueden rondar entre $16 y $21 por hora.
6. Paseador de perros o cuidador de mascotas
El cuidado de mascotas se ha convertido en una opción rentable en grandes ciudades de EE.UU. Algunas personas ganan hasta $45 por hora cuidando perros o realizando visitas a domicilio mientras los dueños trabajan o viajan.
7. Niñera o cuidador infantil: más de $20 por hora
Muchas familias prefieren contratar adultos mayores por su experiencia y confianza. Los trabajos de cuidado infantil pueden superar los $20 por hora dependiendo de la ciudad y las responsabilidades.
8. Recepcionista
Hoteles, clínicas y oficinas todavía ofrecen puestos de medio tiempo para recepcionistas. Es una opción estable para jubilados que buscan ingresos adicionales con horarios más tranquilos.
9. Conductor de reparto: entre $30 y $40 por hora
Aplicaciones como Amazon Flex o Instacart permiten trabajar por horas y elegir los turnos disponibles. Algunos conductores logran ganar entre $30 y $40 por hora en temporadas de alta demanda.
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10. Asistente de biblioteca: $30 por hora
Trabajar en bibliotecas o centros comunitarios puede ofrecer ambientes tranquilos y pagos cercanos a $30 por hora. Algunos puestos no requieren título universitario y son ideales para jubilados que buscan estabilidad.
Cada vez más jubilados siguen trabajando en EE.UU.
El aumento del costo de vida y los gastos médicos está llevando a muchos adultos mayores a buscar ingresos extra incluso después del retiro. Sin embargo, no todos trabajan únicamente por necesidad económica.
Datos de AARP muestran que muchas personas mayores continúan trabajando para mantenerse activas, socializar y conservar independencia financiera.
Además, el crecimiento del trabajo remoto ha facilitado que más jubilados encuentren empleos compatibles con sus horarios y estilo de vida.