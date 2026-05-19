Cracker Barrel regalará $250.000 en gasolina y comida este verano ¿Cómo participar?

Cracker Barrel quiere convertirse en una de las paradas favoritas de millones de viajeros este verano en Estados Unidos, y para lograrlo acaba de lanzar una promoción nacional que combina dos de los mayores gastos de la temporada: gasolina y comida.

La cadena de restaurantes anunció el inicio de “Fuel Your Summer Road Trip”, una campaña especial dirigida a los miembros de su programa de fidelización Cracker Barrel Rewards.

El objetivo es repartir un total de $250.000 en premios durante la temporada alta de viajes por carretera.

Por qué importa: El verano suele disparar el gasto familiar en combustible, restaurantes y escapadas de fin de semana. La iniciativa llega justo cuando millones de estadounidenses se preparan para viajar durante las vacaciones de Memorial Day y los meses más activos del turismo interno.

Según la información compartida por Cracker Barrel, la promoción estará disponible desde el 19 de mayo hasta el 26 de julio y entregará premios semanales a clientes de todo el país.

Cracker Barrel regalará $250.000 :Cada ganador recibirá $1.000 entre gasolina y comida

La mecánica del concurso es sencilla: 250 personas serán seleccionadas durante las 10 semanas de duración de la campaña.

Cada uno de los ganadores obtendrá: