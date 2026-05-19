Cracker Barrel regalará $250.000 en gasolina y comida este verano ¿Cómo participar?
Publicado el19/05/2026 a las 05:29
Cracker Barrel quiere convertirse en una de las paradas favoritas de millones de viajeros este verano en Estados Unidos, y para lograrlo acaba de lanzar una promoción nacional que combina dos de los mayores gastos de la temporada: gasolina y comida.
- La cadena de restaurantes anunció el inicio de “Fuel Your Summer Road Trip”, una campaña especial dirigida a los miembros de su programa de fidelización Cracker Barrel Rewards.
- El objetivo es repartir un total de $250.000 en premios durante la temporada alta de viajes por carretera.
Por qué importa: El verano suele disparar el gasto familiar en combustible, restaurantes y escapadas de fin de semana. La iniciativa llega justo cuando millones de estadounidenses se preparan para viajar durante las vacaciones de Memorial Day y los meses más activos del turismo interno.
Según la información compartida por Cracker Barrel, la promoción estará disponible desde el 19 de mayo hasta el 26 de julio y entregará premios semanales a clientes de todo el país.
Cracker Barrel regalará $250.000 :Cada ganador recibirá $1.000 entre gasolina y comida
La mecánica del concurso es sencilla: 250 personas serán seleccionadas durante las 10 semanas de duración de la campaña.
Cada uno de los ganadores obtendrá:
- Una tarjeta de regalo de Cracker Barrel de $500
- Una tarjeta de gasolina de $500
Eso significa que la empresa entregará 25 premios nuevos cada semana mientras dure la promoción.
La cadena explicó que los premios pueden utilizarse para viajes familiares, escapadas de verano o gastos cotidianos relacionados con carretera y combustible.
Cracker Barrel’s ‘Fuel Your Summer Road Trip’ sweepstakes offers 250 Rewards members a chance to win $1,000 each in food and fuel gift cards. The promotion runs from May 19 to July 26.
More: https://t.co/20fplENUYL pic.twitter.com/32XMEoTPpK
— KTSM 9 News (@KTSMtv) May 19, 2026
¿Cómo participar en el sorteo de Cracker Barrel?
Para entrar al concurso es obligatorio pertenecer al programa gratuito Cracker Barrel Rewards.
Los clientes pueden registrarse directamente en CrackerBarrel.com/Rewards y luego comenzar a acumular participaciones mediante compras calificadas.
Las participaciones se obtienen al comprar platos principales elegibles en cualquiera de estas modalidades:
- Comer dentro del restaurante
- Pedidos para llevar
- Compras por delivery
- Pedidos realizados en la app o en línea
Cada platillo principal participante equivale a una entrada para el sorteo semanal correspondiente.
Además, los clientes pueden aumentar sus posibilidades agregando artículos de la tienda Old Country Store a sus compras, ya que algunos productos permiten recibir participaciones adicionales.
La empresa también confirmó que los consumidores podrán participar semana tras semana, aumentando así sus oportunidades de ganar durante toda la campaña.
Las famosas Campfire Meals regresan este verano
Como parte de la promoción, Cracker Barrel también aprovechará el regreso de uno de sus productos estacionales más conocidos: las Campfire Meals.
- Estas comidas, servidas en papel aluminio y asociadas desde hace décadas con los viajes familiares por carretera, regresaron recientemente por tiempo limitado a los restaurantes de la cadena.
- La compañía recordó que este menú especial apareció originalmente en los años 90 y con el tiempo se convirtió en uno de los productos más populares del verano entre sus clientes habituales.
Durante las próximas semanas, la empresa ofrecerá promociones especiales relacionadas con estas comidas, además de incentivos vinculados con el Mes de Agradecimiento a los Militares y artículos de la colección American Heritage disponible en sus tiendas.
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Cracker Barrel se suma a las celebraciones de America250
La promoción también coincide con la preparación del aniversario número 250 de Estados Unidos.
- Cracker Barrel confirmó que participa como socio oficial de America250, iniciativa que busca celebrar el próximo aniversario del país con actividades culturales y comerciales durante todo el año.
La cadena señaló que planea lanzar menús temáticos y promociones especiales relacionadas con las tradiciones de viajes y carretera que forman parte de la cultura estadounidense.
Lo que viene: Con millones de personas preparándose para viajar durante el verano, Cracker Barrel buscará atraer clientes no solo con comida tradicional, sino también con incentivos económicos en un momento donde el precio de la gasolina sigue siendo una preocupación para muchas familias.