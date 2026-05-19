México y Colombia frenan movimientos del dólar hoy 19/05
Publicado el19/05/2026 a las 04:07
El dólar comenzó la semana casi “congelado” en buena parte de América Latina.
- En México y Colombia, la moneda estadounidense apenas registró movimientos relevantes este martes 19 de mayo, mientras que en República Dominicana la tendencia sigue favoreciendo a quienes compran dólares, gracias a una nueva baja en la cotización.
Por qué importa: Para quienes envían remesas, planean viajes o hacen compras en dólares, estas variaciones pueden marcar pequeñas diferencias en el bolsillo.
México mantiene estabilidad cambiaria este martes
En México, el dólar arrancó la jornada sin grandes cambios y mantiene una tendencia estable en comparación con días anteriores.
- De acuerdo con datos oficiales de Banxico, el tipo de cambio se ubica en 17.2928 pesos mexicanos por dólar.
En el mercado cambiario, el precio promedio se encuentra en:
- Compra: 16.9211 pesos
- Venta: 17.5344 pesos
Aunque no se observa una caída importante, tampoco hay señales de una presión alcista fuerte en el arranque de la semana.
- En Ciudad de México, Banco Azteca mostró un ligero ajuste a la baja en sus ventanillas. La institución financiera compra el dólar en 15.95 pesos y lo vende en 17.69 pesos.
Este comportamiento mantiene relativamente calmado el mercado, especialmente tras semanas de movimientos moderados en la moneda estadounidense.
Colombia sigue sin cambios por el feriado bancario
En Colombia, el dólar oficial permanece sin modificaciones este martes debido al feriado bancario.
- Según el Banco de la República, la tasa oficial continúa en 3.796,811 pesos colombianos.
Aunque el mercado financiero no tuvo actividad normal, las casas de cambio en Bogotá sí mantuvieron operaciones con precios similares a los de jornadas recientes:
- Compra: 3.700 pesos colombianos
- Venta: 3.760 pesos colombianos
La pausa bancaria evita variaciones fuertes en la cotización oficial y mantiene momentáneamente congelado el comportamiento de la divisa.
Para quienes necesitan cambiar dólares en efectivo o seguir de cerca el comportamiento del mercado, el escenario en Colombia continúa relativamente estable y sin sobresaltos.
Se registra nueva caída del dólar República Dominicana
El caso más llamativo de este martes se observa en República Dominicana, donde el dólar mantiene una tendencia descendente frente al peso dominicano.
Según el Banco Central de la República Dominicana, la moneda estadounidense se cotiza hoy de la siguiente manera:
- Compra: 58.6723 pesos dominicanos
- Venta: 59.5181 pesos dominicanos
La baja del dólar puede beneficiar a quienes realizan pagos locales en moneda estadounidense o reciben ingresos en pesos dominicanos, ya que el costo del dólar pierde fuerza poco a poco.
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El dólar sigue bajo vigilancia en la región
El inicio de semana deja un escenario de relativa calma para el dólar en buena parte de América Latina. México mantiene estabilidad, Colombia continúa congelada por el feriado bancario y República Dominicana registra una nueva caída de la divisa.
Estos movimientos son seguidos de cerca por familias, viajeros y pequeños negocios, especialmente en países donde el dólar influye directamente en precios cotidianos y decisiones financieras.