México y Colombia frenan movimientos del dólar hoy 19/05

El dólar comenzó la semana casi “congelado” en buena parte de América Latina.

En México y Colombia, la moneda estadounidense apenas registró movimientos relevantes este martes 19 de mayo, mientras que en República Dominicana la tendencia sigue favoreciendo a quienes compran dólares, gracias a una nueva baja en la cotización.

Por qué importa: Para quienes envían remesas, planean viajes o hacen compras en dólares, estas variaciones pueden marcar pequeñas diferencias en el bolsillo.

México mantiene estabilidad cambiaria este martes

En México, el dólar arrancó la jornada sin grandes cambios y mantiene una tendencia estable en comparación con días anteriores.

De acuerdo con datos oficiales de Banxico, el tipo de cambio se ubica en 17.2928 pesos mexicanos por dólar.

En el mercado cambiario, el precio promedio se encuentra en:

Compra: 16.9211 pesos

Venta: 17.5344 pesos

Aunque no se observa una caída importante, tampoco hay señales de una presión alcista fuerte en el arranque de la semana.