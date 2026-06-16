Se espera que Reserva Federal no mueva las tasas de interés ¿Qué significa para tus deudas y ahorros?

La Reserva Federal se prepara para una de las decisiones económicas más esperadas del mes y todo apunta a que no habrá cambios.

Los mercados y la mayoría de los analistas prevén que el banco central mantendrá las tasas de interés en el rango actual de 3,50% a 3,75% cuando concluya su reunión del miércoles 17 de junio.

cuando concluya su reunión del miércoles 17 de junio. La decisión marcará además la primera reunión encabezada por Kevin Warsh, el nuevo presidente de la Reserva Federal nombrado por Trump.

Por qué importa: Las decisiones de la Reserva Federal terminan impactando directamente el bolsillo de millones de personas. Desde las tarjetas de crédito hasta las cuentas de ahorro, los cambios en las tasas pueden influir en cuánto pagas por una deuda o cuánto ganas por tu dinero depositado en el banco.

Tasas de interés de la Reserva Federal: los mercados ven casi imposible un cambio a corto plazo

La expectativa de estabilidad es prácticamente un consenso.

Según la herramienta FedWatch de CME Group, existe una probabilidad de 99,6% de que la Reserva Federal mantenga las tasas sin cambios esta semana.

de que la Reserva Federal mantenga las tasas sin cambios esta semana. Las previsiones han cambiado en las últimas semanas debido a la publicación de datos económicos más sólidos de lo esperado.

El informe de empleo divulgado por la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) mostró que la contratación se mantuvo fuerte durante mayo, una señal de que la economía continúa generando puestos de trabajo a buen ritmo.

Ese escenario reduce la presión para que la Reserva Federal recorte las tasas en el corto plazo.

Inflación: sigue siendo el principal problema ahora para EE.UU.