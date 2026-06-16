Se espera que Reserva Federal no mueva las tasas de interés ¿Qué significa para tus deudas y ahorros?
Publicado el16/06/2026 a las 09:26
La Reserva Federal se prepara para una de las decisiones económicas más esperadas del mes y todo apunta a que no habrá cambios.
- Los mercados y la mayoría de los analistas prevén que el banco central mantendrá las tasas de interés en el rango actual de 3,50% a 3,75% cuando concluya su reunión del miércoles 17 de junio.
- La decisión marcará además la primera reunión encabezada por Kevin Warsh, el nuevo presidente de la Reserva Federal nombrado por Trump.
Por qué importa: Las decisiones de la Reserva Federal terminan impactando directamente el bolsillo de millones de personas. Desde las tarjetas de crédito hasta las cuentas de ahorro, los cambios en las tasas pueden influir en cuánto pagas por una deuda o cuánto ganas por tu dinero depositado en el banco.
Tasas de interés de la Reserva Federal: los mercados ven casi imposible un cambio a corto plazo
La expectativa de estabilidad es prácticamente un consenso.
- Según la herramienta FedWatch de CME Group, existe una probabilidad de 99,6% de que la Reserva Federal mantenga las tasas sin cambios esta semana.
- Las previsiones han cambiado en las últimas semanas debido a la publicación de datos económicos más sólidos de lo esperado.
El informe de empleo divulgado por la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) mostró que la contratación se mantuvo fuerte durante mayo, una señal de que la economía continúa generando puestos de trabajo a buen ritmo.
Ese escenario reduce la presión para que la Reserva Federal recorte las tasas en el corto plazo.
Inflación: sigue siendo el principal problema ahora para EE.UU.
Aunque Kevin Warsh había señalado anteriormente que podría considerar reducciones en las tasas, la inflación continúa complicando ese escenario.
- Los precios al consumidor aumentaron por tercer mes consecutivo y la inflación anual volvió a superar el 4%, el nivel más alto registrado en aproximadamente tres años.
- La cifra se encuentra muy por encima del objetivo de largo plazo de la Reserva Federal, que busca mantener la inflación cerca del 2%.
Por esa razón, algunos especialistas consideran que el banco central tiene más argumentos para mantener las tasas elevadas e incluso evaluar aumentos futuros si los precios continúan acelerándose.
¿Qué pasa con las tarjetas de crédito y los préstamos?
Si la Reserva Federal mantiene las tasas sin cambios, quienes tienen deudas probablemente no verán alivio inmediato.
- Las tasas de interés de muchas tarjetas de crédito, préstamos personales y algunas líneas de financiamiento suelen mantenerse elevadas cuando el banco central conserva una política monetaria restrictiva.
Esto significa que los consumidores seguirán enfrentando costos relativamente altos al financiar compras o mantener saldos pendientes en sus tarjetas.
Al mismo tiempo, quienes estén considerando solicitar nuevos préstamos podrían continuar encontrando condiciones similares a las actuales.
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Los ahorros podrían seguir beneficiándose
La otra cara de la moneda favorece a los ahorradores.
Las tasas más altas suelen permitir que algunas cuentas de ahorro, certificados de depósito y otros productos financieros ofrezcan mejores rendimientos que en años anteriores.
- Mientras la Reserva Federal mantenga su postura actual, los consumidores que priorizan el ahorro podrían seguir encontrando opciones con intereses relativamente atractivos en comparación con los niveles observados antes del ciclo de aumentos.
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Lo que viene: La atención de los mercados estará centrada no solo en la decisión de la Reserva Federal, sino también en los comentarios que realice Kevin Warsh sobre la inflación, el empleo y los próximos movimientos del banco central.
Cualquier señal sobre posibles cambios futuros podría influir en las expectativas de consumidores, inversionistas y empresas.