Cupones de alimentos SUN Bucks entrega $120 a familias en California este verano
Publicado el16/06/2026 a las 05:59
Miles de familias en California pueden recibir este verano una ayuda adicional para comprar alimentos gracias al programa SUN Bucks.
- La iniciativa estatal entregará 120 dólares por cada niño elegible durante el receso escolar, un período en el que muchas familias dejan de tener acceso a los desayunos y almuerzos gratuitos que se ofrecen en las escuelas.
- El beneficio ya comenzó a distribuirse y las autoridades recuerdan que algunos hogares recibirán el dinero automáticamente, mientras que otros deberán presentar una solicitud antes de que finalice el plazo establecido para 2026.
Por qué importa: Con el aumento del costo de los alimentos y otros gastos básicos, este apoyo puede representar un alivio para familias con varios hijos durante los meses de verano, cuando los gastos del hogar suelen incrementarse.
Muchos niños recibirán los $120 automáticamente en California
De acuerdo con el Departamento de Servicios Sociales de California (CDSS), la mayoría de los menores que cumplen los requisitos no necesitan realizar ningún trámite adicional.
- Los niños que ya cuentan con certificación simplificada comenzarán a recibir sus tarjetas SUN Bucks por correo desde finales de mayo y durante los meses siguientes.
- Cada tarjeta incluye un saldo de 120 dólares por niño para la compra de alimentos.
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Entre quienes pueden ser inscritos automáticamente se encuentran muchos menores que participan en programas como CalFresh o CalWORKs.
Las autoridades también señalan que algunos niños beneficiarios de Medi-Cal podrían ser elegibles de manera automática, aunque recomiendan verificar cada caso particular para evitar perder el beneficio.
Otras familias deben presentar una solicitud a los cupones de alimentos SUN Bucks
No todos los hogares recibirán la ayuda de forma automática.
- Las familias cuyos hijos no estén incluidos en la certificación simplificada deberán presentar una Solicitud de Beneficios Universales (UBA) o una Solicitud de Comidas Escolares a través de la escuela del menor.
El Departamento de Servicios Sociales enfatiza que los formularios no deben enviarse directamente a las agencias estatales. La documentación debe ser procesada por la escuela o distrito escolar correspondiente para determinar si el estudiante cumple con los requisitos del programa.
- La fecha límite para solicitar los SUN Bucks de 2026 es el 31 de agosto de 2026.
Las autoridades recomiendan iniciar el trámite lo antes posible para evitar retrasos en el procesamiento de la solicitud.
¿Quiénes pueden calificar para el programa de alimentacion?
El programa contempla diferentes grupos de beneficiarios.
- Además de los niños que participan en CalFresh o CalWORKs, también pueden ser elegibles estudiantes de entre 0 y 22 años que asistan a escuelas que participan en el Programa Nacional de Almuerzos Escolares o en el Programa de Desayunos Escolares y que cumplan con los requisitos de ingresos establecidos.
Las autoridades recuerdan que recibir comidas gratuitas en la escuela no garantiza automáticamente la elegibilidad para SUN Bucks. Por esa razón, algunas familias deberán completar la documentación correspondiente para que su situación sea evaluada.
También pueden existir casos de menores que reciben beneficios como SSI/SSP o participan en programas de asistencia para adopción y que podrían necesitar presentar una solicitud para acceder a la ayuda.
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Cuándo llegarán las tarjetas SUN Bucks
Debido al gran número de beneficiarios en California, el envío de tarjetas se realiza en dos etapas.
- La primera fase está destinada a los niños inscritos automáticamente: Las tarjetas comenzaron a enviarse desde finales de mayo y continuarán distribuyéndose hasta julio de 2026 siguiendo un orden alfabético basado en el apellido del menor.
- La segunda fase comenzará a finales de julio y estará dirigida a los nuevos beneficiarios aprobados, incluyendo familias que califican mediante solicitudes escolares o programas de asistencia pública.
Independientemente de la fecha de entrega, cada tarjeta tendrá un saldo de 120 dólares.
Lo que viene: Las familias que aún no han solicitado el beneficio tienen hasta el 31 de agosto de 2026 para completar el proceso a través de la escuela de sus hijos.
- Quienes necesiten ayuda pueden comunicarse con la línea de atención de SUN Bucks al (877) 328-9677 o consultar el portal oficial para titulares de tarjetas EBT de California.