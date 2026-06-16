Cupones de alimentos SUN Bucks entrega $120 a familias en California este verano

Miles de familias en California pueden recibir este verano una ayuda adicional para comprar alimentos gracias al programa SUN Bucks.

La iniciativa estatal entregará 120 dólares por cada niño elegible durante el receso escolar, un período en el que muchas familias dejan de tener acceso a los desayunos y almuerzos gratuitos que se ofrecen en las escuelas.

durante el receso escolar, un período en el que muchas familias dejan de tener acceso a los desayunos y almuerzos gratuitos que se ofrecen en las escuelas. El beneficio ya comenzó a distribuirse y las autoridades recuerdan que algunos hogares recibirán el dinero automáticamente, mientras que otros deberán presentar una solicitud antes de que finalice el plazo establecido para 2026.

Por qué importa: Con el aumento del costo de los alimentos y otros gastos básicos, este apoyo puede representar un alivio para familias con varios hijos durante los meses de verano, cuando los gastos del hogar suelen incrementarse.

Muchos niños recibirán los $120 automáticamente en California

De acuerdo con el Departamento de Servicios Sociales de California (CDSS), la mayoría de los menores que cumplen los requisitos no necesitan realizar ningún trámite adicional.

Los niños que ya cuentan con certificación simplificada comenzarán a recibir sus tarjetas SUN Bucks por correo desde finales de mayo y durante los meses siguientes.

Cada tarjeta incluye un saldo de 120 dólares por niño para la compra de alimentos.

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Entre quienes pueden ser inscritos automáticamente se encuentran muchos menores que participan en programas como CalFresh o CalWORKs.

Las autoridades también señalan que algunos niños beneficiarios de Medi-Cal podrían ser elegibles de manera automática, aunque recomiendan verificar cada caso particular para evitar perder el beneficio.

Otras familias deben presentar una solicitud a los cupones de alimentos SUN Bucks