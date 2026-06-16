Inflación podría empujar un aumento de beneficios del Seguro Social a niveles récord en 2027
Publicado el16/06/2026 a las 05:32
Los pagos del Seguro Social podrían recibir un aumento mayor al esperado en 2027 si la inflación continúa avanzando al ritmo actual.
- Nuevas proyecciones apuntan a que el próximo ajuste anual podría subir hasta un 4,7%, una cifra superior a la observada en años recientes.
Por qué importa: El aumento de precios no solo afecta el costo de la gasolina, los alimentos o la vivienda.
- También influye directamente en el dinero que reciben cada mes los beneficiarios del Seguro Social, ya que el gobierno utiliza la inflación para calcular los ajustes anuales de los pagos.
La inflación volvió a acelerarse y afecta a jubilados en Estados Unidos
La Oficina de Estadísticas Laborales (BLS, por sus siglas en inglés) informó que el Índice de Precios al Consumidor aumentó 0,5% durante mayo. Con ese resultado, la inflación anual alcanzó 4,2%, el nivel más alto registrado desde 2023.
- La cifra quedó muy por encima de la meta del 2% que busca mantener la Reserva Federal y reavivó las preocupaciones sobre el costo de vida para millones de hogares.
El aumento de precios tiene consecuencias en distintos aspectos de la economía:
- Desde las tasas de interés hasta los costos de financiamiento de tarjetas de crédito, préstamos e hipotecas, los consumidores suelen sentir rápidamente el impacto de una inflación más elevada.
Las estimaciones del ajuste del Seguro Social para 2027 siguen aumentando
La inflación también está modificando las previsiones para el próximo ajuste del Seguro Social.
Según Mary Johnson, analista independiente especializada en políticas del Seguro Social y Medicare, el ajuste por costo de vida para 2027 podría llegar a 4,7%, informó CNBC. La especialista había proyectado anteriormente un aumento de 4,2%, pero actualizó sus cálculos tras conocerse los datos más recientes de inflación.
Por su parte, The Senior Citizens League mantiene una previsión ligeramente menor:
- La organización estima actualmente un COLA de 3,8% para 2027, apenas por debajo de la proyección de 3,9% que manejaba el mes anterior.
Aunque todavía faltan varios meses para la decisión oficial, ambas estimaciones apuntan a un incremento considerable para los beneficiarios.
¿Cómo se determina el aumento del Seguro Social?
- La Administración del Seguro Social realiza el cálculo utilizando datos de inflación correspondientes al tercer trimestre del año.
- Cada octubre, la agencia anuncia oficialmente el porcentaje que se aplicará a los beneficios durante el año siguiente.
Por esa razón, las cifras actuales continúan siendo estimaciones sujetas a cambios dependiendo de cómo evolucionen los precios durante los próximos meses.
Si la inflación sigue mostrando niveles elevados durante el verano, las previsiones podrían incluso modificarse nuevamente antes del anuncio definitivo.
TE PODRÍA INTERESAR: Sigue bajando el dólar en México y Colombia hoy martes ¿Por qué?
Muchos jubilados siguen sintiendo presión económica
Aunque un ajuste más alto puede representar una ayuda importante para millones de beneficiarios, varios grupos de defensa de adultos mayores sostienen que los incrementos recientes no siempre han sido suficientes para compensar el aumento de los gastos cotidianos.
- Algunos análisis citados por medios especializados indican que los beneficiarios necesitarían alrededor de $94 adicionales al mes para mantenerse al ritmo de la inflación actual.
- Esto explica por qué las cifras preliminares para el COLA de 2027 están siendo observadas con atención tanto por jubilados como por personas que reciben beneficios por discapacidad o sobrevivencia.
Para quienes dependen principalmente del Seguro Social, cualquier cambio en el ajuste anual puede marcar una diferencia importante en su presupuesto mensual.
Lo que viene: La Administración del Seguro Social anunciará el COLA oficial para 2027 en octubre, una vez que disponga de todos los datos de inflación correspondientes al tercer trimestre del año.
Hasta entonces, las estimaciones seguirán ajustándose conforme se publiquen nuevos reportes económicos.