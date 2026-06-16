Inflación podría empujar un aumento de beneficios del Seguro Social a niveles récord en 2027

Los pagos del Seguro Social podrían recibir un aumento mayor al esperado en 2027 si la inflación continúa avanzando al ritmo actual.

Nuevas proyecciones apuntan a que el próximo ajuste anual podría subir hasta un 4,7%, una cifra superior a la observada en años recientes.

Por qué importa: El aumento de precios no solo afecta el costo de la gasolina, los alimentos o la vivienda.

También influye directamente en el dinero que reciben cada mes los beneficiarios del Seguro Social, ya que el gobierno utiliza la inflación para calcular los ajustes anuales de los pagos.

La inflación volvió a acelerarse y afecta a jubilados en Estados Unidos

La Oficina de Estadísticas Laborales (BLS, por sus siglas en inglés) informó que el Índice de Precios al Consumidor aumentó 0,5% durante mayo. Con ese resultado, la inflación anual alcanzó 4,2%, el nivel más alto registrado desde 2023.

La cifra quedó muy por encima de la meta del 2% que busca mantener la Reserva Federal y reavivó las preocupaciones sobre el costo de vida para millones de hogares.

El aumento de precios tiene consecuencias en distintos aspectos de la economía: