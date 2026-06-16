Sigue bajando el dólar en México y Colombia hoy martes ¿Por qué?

México y Colombia registran nuevas caídas en la moneda estadounidense. Sigue bajando el dólar y así quedaron los precios este martes.

El precio del dólar volvió a moverse este martes 16 de junio y, en general, la tendencia favoreció a quienes necesitan comprar la moneda estadounidense en varios países de la región. México y Colombia registraron nuevas bajas, mientras que en República Dominicana el comportamiento fue mixto, con una ligera caída en la compra y un pequeño aumento en la venta. Por qué importa: El precio del dólar influye directamente en viajes, compras internacionales, remesas y negocios que dependen de productos importados. Por eso, miles de personas siguen de cerca sus movimientos cada día. Sigue bajando el dólar en México hoy La moneda estadounidense continúa retrocediendo en México. De acuerdo con datos de Banxico, este martes el dólar se ubicó en 17.2008 pesos mexicanos .

. La baja también se refleja en el mercado cambiario . Actualmente, la moneda estadounidense se compra alrededor de 16.8755 pesos y se vende cerca de 17.4437 pesos.

. Actualmente, la moneda estadounidense se compra alrededor de 16.8755 pesos y se vende cerca de 17.4437 pesos. Mientras tanto, en Banco Azteca de Ciudad de México no hubo cambios relevantes frente a la jornada anterior. La institución mantiene el dólar a 16.40 pesos a la compra y 17.74 pesos a la venta. Para quienes reciben remesas o planean cambiar dólares en efectivo, la diferencia entre instituciones sigue siendo un factor importante a considerar antes de realizar cualquier operación. Colombia ve uno de los niveles más bajos de las últimas semanas La caída del dólar también continúa en Colombia.

Según el Banco de la República, la tasa oficial se ubicó este martes en 3.475,72 pesos colombianos por dólar. La cifra confirma una tendencia de descenso que se ha venido observando durante las últimas jornadas y que ha llamado la atención de quienes realizan pagos, compras o transacciones ligadas a la moneda estadounidense. En Bogotá, las casas de cambio manejan valores superiores a la referencia oficial. Actualmente compran dólares alrededor de 3.670 pesos y los venden cerca de 3.730 pesos. Aunque la diferencia entre el valor oficial y el de las casas de cambio es habitual, muchos usuarios aprovechan estos movimientos para evaluar el mejor momento para comprar o vender divisas. El dólar se mueve en República Dominicana En República Dominicana, el comportamiento del dólar fue más estable que en otros mercados de la región. Según los datos divulgados por el Banco Central, la tasa de compra bajó hasta 58.2701 pesos dominicanos por dólar, mientras que la tasa de venta registró una leve subida y llegó a 59.3561 pesos. Para quienes reciben remesas desde Estados Unidos o realizan pagos en dólares, incluso variaciones moderadas pueden representar diferencias en el monto final recibido o pagado. TE PODRÍA INTERESAR: Jubilados recibirán beneficios del SSA el próximo miércoles 17/6: monto y quienes reciben