Jubilados recibirán beneficios del SSA el próximo miércoles 17/6: monto y quienes reciben
Publicado el15/06/2026 a las 07:50
Miles de jubilados en Estados Unidos recibirán un nuevo pago del Seguro Social el próximo miércoles 17 de junio.
El depósito forma parte del calendario mensual de la Administración del Seguro Social (SSA) y llegará únicamente a un grupo específico de beneficiarios, determinado por su fecha de nacimiento.
Por qué importa: El Seguro Social es la principal fuente de ingresos para millones de jubilados. Conocer la fecha exacta de pago permite a los beneficiarios planificar mejor sus gastos y evitar confusiones sobre los depósitos mensuales.
Los nacidos entre el 11 y el 20 recibirán el pago del SSA el próximo miércoles
La Administración del Seguro Social distribuye los beneficios en diferentes fechas cada mes para agilizar el procesamiento de los pagos y evitar retrasos.
- Según el calendario oficial de la SSA, el depósito programado para el miércoles 17 de junio corresponde a los jubilados y beneficiarios nacidos entre los días 11 y 20 de cualquier mes.
- Los fondos llegarán mediante depósito directo o a través del método de pago que cada beneficiario tenga registrado ante la agencia federal.
Quienes nacieron fuera de ese rango de fechas recibirán sus pagos en otras jornadas establecidas dentro del calendario mensual del Seguro Social.
Beneficios del SSA 17 de junio: Monto del pago depende del historial laboral de cada jubilado
El monto mensual del Seguro Social se calcula utilizando factores como los años trabajados, los ingresos reportados durante la vida laboral y la edad en la que la persona decidió comenzar a cobrar los beneficios de jubilación.
Por esta razón, algunos jubilados reciben pagos considerablemente más altos que otros.
- La SSA recuerda que los beneficiarios pueden consultar el monto exacto de sus pagos a través de su cuenta personal de My Social Security, donde también es posible revisar el historial de beneficios y actualizar información relacionada con los depósitos.
Los cheques en papel comienzan a desaparecer en EE.UU.
La SSA continúa avanzando en la transición hacia los pagos electrónicos como método principal para distribuir beneficios federales.
- La medida afecta a personas que reciben pagos del Seguro Social, SSI y otros programas federales. Quienes todavía reciben cheques físicos por correo deberán realizar cambios para evitar problemas futuros en la recepción de sus beneficios.
La agencia informó que ya está contactando a los beneficiarios que aún utilizan cheques impresos para ayudarlos a completar la transición antes de la fecha límite establecida.
Estas son las opciones para recibir los beneficios:
La SSA explicó que existen dos alternativas principales para recibir los pagos de manera electrónica.
- La primera es el depósito directo en una cuenta corriente o de ahorros. Los beneficiarios del Seguro de Vejez, Sobrevivientes e Incapacidad (OASDI) pueden administrar esta información desde su cuenta de My Social Security.
- La segunda opción es la tarjeta Direct Express, una tarjeta de débito prepagada diseñada para personas que no cuentan con una cuenta bancaria tradicional.
Este sistema permite acceder a los beneficios sin necesidad de abrir una cuenta en una institución financiera.
Los jubilados siguen atentos al próximo aumento del Seguro Social
Además de los pagos mensuales, muchos beneficiarios siguen pendientes del próximo ajuste anual por costo de vida.
Las proyecciones actuales apuntan a un aumento cercano al 3,3%, aunque numerosos jubilados consideran que esa cifra tendría un impacto limitado frente al incremento acumulado de gastos en los últimos años.
- La discusión continúa mientras millones de beneficiarios evalúan si futuros ajustes serán suficientes para afrontar el aumento de precios en áreas clave como vivienda, alimentos y atención médica.
Lo que viene: Tras el pago del 17 de junio, la SSA continuará distribuyendo los beneficios correspondientes al resto de beneficiarios según el calendario oficial.
Al mismo tiempo, la agencia mantiene su esfuerzo para completar la transición hacia los pagos electrónicos y facilitar que los depósitos lleguen de forma más rápida y segura a millones de jubilados en todo el país.