Jubilados recibirán beneficios del SSA el próximo miércoles 17/6: monto y quienes reciben

Miles de jubilados en Estados Unidos recibirán un nuevo pago del Seguro Social el próximo miércoles 17 de junio.

El depósito forma parte del calendario mensual de la Administración del Seguro Social (SSA) y llegará únicamente a un grupo específico de beneficiarios, determinado por su fecha de nacimiento.

Por qué importa: El Seguro Social es la principal fuente de ingresos para millones de jubilados. Conocer la fecha exacta de pago permite a los beneficiarios planificar mejor sus gastos y evitar confusiones sobre los depósitos mensuales.

Los nacidos entre el 11 y el 20 recibirán el pago del SSA el próximo miércoles

La Administración del Seguro Social distribuye los beneficios en diferentes fechas cada mes para agilizar el procesamiento de los pagos y evitar retrasos.

Según el calendario oficial de la SSA, el depósito programado para el miércoles 17 de junio corresponde a los jubilados y beneficiarios nacidos entre los días 11 y 20 de cualquier mes .

corresponde a los jubilados y beneficiarios . Los fondos llegarán mediante depósito directo o a través del método de pago que cada beneficiario tenga registrado ante la agencia federal.

Quienes nacieron fuera de ese rango de fechas recibirán sus pagos en otras jornadas establecidas dentro del calendario mensual del Seguro Social.

Beneficios del SSA 17 de junio: Monto del pago depende del historial laboral de cada jubilado

El monto mensual del Seguro Social se calcula utilizando factores como los años trabajados, los ingresos reportados durante la vida laboral y la edad en la que la persona decidió comenzar a cobrar los beneficios de jubilación.