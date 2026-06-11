Tasas hipotecarias vuelven a subir: comprar una casa sigue siendo más costoso

Las tasas hipotecarias en Estados Unidos registraron un nuevo aumento durante junio de 2026, elevando nuevamente el costo de financiamiento para quienes buscan comprar una vivienda.

Según Freddie Mac, la tasa promedio de las hipotecas a 30 años con tasa fija subió al 6,52%, mientras que la tasa a 15 años alcanzó el 5,84%.

Aunque el incremento fue leve, el costo de financiar una vivienda continúa aumentando, lo que puede dificultar que muchas familias compren una casa o accedan a una propiedad más grande.

Por qué importa: Las tasas hipotecarias afectan directamente cuánto paga una persona por su casa cada mes. Cuando suben, comprar una vivienda se vuelve más caro y muchas familias pueden calificar para préstamos más pequeños o posponer la compra de su primera casa.

Las tasas hipotecarias vuelven a subir en Estados Unidos

Los datos más recientes de Freddie Mac muestran que la tasa promedio de las hipotecas a 30 años con tasa fija se ubicó en 6,52% al 11 de junio de 2026, frente al 6,48% registrado la semana anterior.

Por su parte, la tasa promedio de las hipotecas a 15 años aumentó al 5,84%, superando el 5,79% reportado una semana antes.

Sin embargo, ambas referencias permanecen por debajo de los niveles observados hace un año. En junio de 2025, la tasa promedio de las hipotecas a 30 años era de 6,84%, mientras que la tasa a 15 años se ubicaba en 5,97%.

Aunque las diferencias parecen pequeñas, incluso variaciones de unas décimas pueden representar miles de dólares adicionales en intereses durante la vida de un préstamo hipotecario.