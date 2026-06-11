Tasas hipotecarias vuelven a subir: comprar una casa sigue siendo más costoso
Publicado el11/06/2026 a las 09:07
Las tasas hipotecarias en Estados Unidos registraron un nuevo aumento durante junio de 2026, elevando nuevamente el costo de financiamiento para quienes buscan comprar una vivienda.
- Según Freddie Mac, la tasa promedio de las hipotecas a 30 años con tasa fija subió al 6,52%, mientras que la tasa a 15 años alcanzó el 5,84%.
Aunque el incremento fue leve, el costo de financiar una vivienda continúa aumentando, lo que puede dificultar que muchas familias compren una casa o accedan a una propiedad más grande.
Por qué importa: Las tasas hipotecarias afectan directamente cuánto paga una persona por su casa cada mes. Cuando suben, comprar una vivienda se vuelve más caro y muchas familias pueden calificar para préstamos más pequeños o posponer la compra de su primera casa.
Las tasas hipotecarias vuelven a subir en Estados Unidos
Los datos más recientes de Freddie Mac muestran que la tasa promedio de las hipotecas a 30 años con tasa fija se ubicó en 6,52% al 11 de junio de 2026, frente al 6,48% registrado la semana anterior.
- Por su parte, la tasa promedio de las hipotecas a 15 años aumentó al 5,84%, superando el 5,79% reportado una semana antes.
Sin embargo, ambas referencias permanecen por debajo de los niveles observados hace un año. En junio de 2025, la tasa promedio de las hipotecas a 30 años era de 6,84%, mientras que la tasa a 15 años se ubicaba en 5,97%.
Aunque las diferencias parecen pequeñas, incluso variaciones de unas décimas pueden representar miles de dólares adicionales en intereses durante la vida de un préstamo hipotecario.
Demanda de vivienda sigue mostrando fortaleza
A pesar del aumento de los costos de financiamiento, el mercado inmobiliario continúa mostrando señales positivas.
- Freddie Mac destacó que el sólido mercado laboral ha impulsado las ventas de viviendas existentes, que alcanzaron su nivel más alto en cinco meses.
- Además, muchos compradores parecen estar dejando de lado las variaciones semanales de las tasas para enfocarse en las oportunidades de adquirir una vivienda.
Esta tendencia sugiere que la confianza de los consumidores continúa siendo un factor importante para sostener la actividad del mercado inmobiliario, incluso cuando los préstamos son más costosos.
La situación internacional también influye en las hipotecas
El comportamiento de las tasas hipotecarias no depende únicamente de factores internos de la economía estadounidense.
Según la Asociación de Banqueros Hipotecarios (MBA), las noticias relacionadas con Oriente Medio generaron volatilidad en los mercados financieros durante la última semana, lo que también tuvo impacto sobre las tasas de interés.
- Mike Fratantoni, vicepresidente sénior y economista jefe de la MBA, señaló que las tasas experimentaron movimientos durante la semana y que algunos prestatarios pudieron encontrar condiciones ligeramente más favorables en determinados momentos.
Los expertos continúan observando factores como la inflación, las decisiones de la Reserva Federal y los acontecimientos internacionales para anticipar cómo evolucionarán las tasas en los próximos meses.
Solicitudes de hipotecas aumentaron más de 10% la semana pasada
A pesar de las tasas más elevadas, la demanda de financiamiento para vivienda mostró una recuperación significativa.
- La Encuesta Semanal de Solicitudes de Hipotecas de la MBA reveló que las solicitudes aumentaron un 10,8% respecto a la semana anterior.
- Las solicitudes de refinanciamiento crecieron un 15%, mientras que las solicitudes para compra de vivienda avanzaron un 7%.
Además, la proporción de refinanciamientos dentro de toda la actividad hipotecaria aumentó del 38% al 40,2% del total de solicitudes. Por su parte, las hipotecas de tasa variable representaron el 8,6% de la actividad total.
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¿Qué pueden esperar los compradores de casa?
Aunque las tasas hipotecarias siguen lejos de los mínimos históricos observados durante la pandemia, el mercado de vivienda continúa mostrando resiliencia gracias a la fortaleza del empleo y al interés sostenido de los compradores.
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Sin embargo, quienes planean adquirir una vivienda deberán prestar atención a la evolución de las tasas y comparar distintas opciones de financiamiento antes de tomar una decisión.
Lo que viene: Por ahora, el panorama muestra una combinación de mayor confianza entre los compradores y préstamos que siguen siendo relativamente costosos, una realidad que continuará influyendo en el mercado inmobiliario estadounidense durante los próximos meses.