Chef de TikTok crea recetas para familias con solo $5: Cómo enfrentar la inflación en EE.UU.

Mientras millones de familias buscan formas de reducir gastos en el supermercado, un chef de Nueva York se ha convertido en una referencia para quienes intentan alimentar a su hogar con presupuestos ajustados.

Maurice Levene, conocido en TikTok como «Chef Moe», comparte recetas económicas que muestran cómo preparar varias porciones de comida con apenas cinco dólares.

Por qué importa: Los precios de alimentos, vivienda y otros gastos esenciales siguen presionando el presupuesto de muchos hogares estadounidenses.

El contenido de Chef Moe está ganando popularidad porque ofrece alternativas prácticas y fáciles de replicar utilizando ingredientes accesibles.

El chef que convirtió el ahorro en una lección de cocina

Levene cuenta con una amplia trayectoria en restaurantes, pero en redes sociales encontró una nueva misión: enseñar a las personas a cocinar gastando menos dinero.

A través de sus videos, recorre supermercados de descuento, compara precios y calcula en tiempo real cuánto cuesta cada receta.

Su objetivo no es únicamente mostrar platillos baratos, sino demostrar que es posible preparar comidas completas y con sabor sin gastar grandes cantidades de dinero.

La propuesta ha llamado la atención de miles de usuarios porque combina consejos de ahorro con técnicas sencillas de cocina que cualquier persona puede aplicar en casa.

¿Cómo logró preparar comida para cuatro personas por menos de cinco dólares?