Chef de TikTok crea recetas para familias con solo $5: Cómo enfrentar la inflación en EE.UU.
Publicado el11/06/2026 a las 06:50
Mientras millones de familias buscan formas de reducir gastos en el supermercado, un chef de Nueva York se ha convertido en una referencia para quienes intentan alimentar a su hogar con presupuestos ajustados.
- Maurice Levene, conocido en TikTok como «Chef Moe», comparte recetas económicas que muestran cómo preparar varias porciones de comida con apenas cinco dólares.
Por qué importa: Los precios de alimentos, vivienda y otros gastos esenciales siguen presionando el presupuesto de muchos hogares estadounidenses.
- El contenido de Chef Moe está ganando popularidad porque ofrece alternativas prácticas y fáciles de replicar utilizando ingredientes accesibles.
El chef que convirtió el ahorro en una lección de cocina
Levene cuenta con una amplia trayectoria en restaurantes, pero en redes sociales encontró una nueva misión: enseñar a las personas a cocinar gastando menos dinero.
- A través de sus videos, recorre supermercados de descuento, compara precios y calcula en tiempo real cuánto cuesta cada receta.
- Su objetivo no es únicamente mostrar platillos baratos, sino demostrar que es posible preparar comidas completas y con sabor sin gastar grandes cantidades de dinero.
La propuesta ha llamado la atención de miles de usuarios porque combina consejos de ahorro con técnicas sencillas de cocina que cualquier persona puede aplicar en casa.
¿Cómo logró preparar comida para cuatro personas por menos de cinco dólares?
Uno de los videos que más comentarios generó muestra el proceso completo para preparar varias porciones utilizando productos económicos encontrados en tiendas de descuento.
@chat_n_chops Let’s see what we can make today for under five dollars. Feeding our family for only five dollars episode five. Is it possible? Can we do it? Come learn to cook with me. #chefmoe #easyrecipe #cheapmeals #foodie #budgeting ♬ original sound – Chef Moe
- Según explicó el chef, comenzó comprando un paquete de pasta por 50 centavos y una salsa de tomate con ajo y cebolla por 75 centavos. Después de sumar otros ingredientes, el gasto seguía por debajo de los cinco dólares.
- Durante el trayecto a casa realizó una parada adicional para comprar una cebolla por apenas 41 centavos, manteniendo el presupuesto total en 4,69 dólares.
El resultado final fue una comida capaz de alimentar a cuatro adultos con ingredientes que incluían pasta, carne de res, zanahorias, papas y cebollas.
Recetas para familias con solo $5: El secreto está en aprovechar cada ingrediente
Más allá de los precios bajos, Chef Moe insiste en que la clave está en utilizar de manera inteligente los productos disponibles en casa.
En sus publicaciones suele explicar cómo combinar alimentos no perecederos, ingredientes básicos de despensa y productos en oferta para crear recetas más completas y sabrosas.
También destaca la importancia de evitar desperdicios:
- En uno de sus ejemplos, explicó que incluso el agua utilizada para cocinar la pasta puede aportar sabor al plato final cuando se aprovecha correctamente durante la preparación.
Esta filosofía busca ayudar a las familias a obtener el máximo rendimiento de cada compra realizada en el supermercado.
Una respuesta práctica a la inflación en Estados Unidos
El crecimiento de este tipo de contenido refleja una preocupación que comparten muchos consumidores en Estados Unidos.
- Aunque los ingresos de algunos hogares han aumentado en los últimos años, muchas familias siguen buscando maneras de reducir gastos ante el encarecimiento de productos esenciales.
Las redes sociales se han convertido en una fuente importante de consejos financieros cotidianos, y la cocina económica es uno de los temas que más interés genera.
- Los videos de Chef Moe destacan precisamente porque muestran ejemplos concretos y fáciles de seguir, utilizando precios reales y productos que suelen encontrarse en establecimientos de descuento.
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Lo que viene
A medida que los consumidores continúan buscando estrategias para proteger su presupuesto familiar, es probable que crezca el interés por contenidos enfocados en ahorro doméstico y alimentación económica.
- Chef Moe continúa compartiendo nuevas recetas y recorridos de compras en TikTok, demostrando que con planificación, creatividad y algunos ingredientes básicos es posible preparar comidas abundantes sin que el costo se dispare.