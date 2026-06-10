Sube la inflación de Mayo en EE.UU.: El nivel más alto desde 2023
Publicado el10/06/2026 a las 04:47
Los precios volvieron a acelerar en Estados Unidos y encendieron una nueva señal de alerta para millones de consumidores.
- El Índice de Precios al Consumidor (IPC) aumentó 0,5% en mayo y llevó la inflación anual a 4,2%, su nivel más alto desde 2023, según el reporte publicado este miércoles por la Oficina de Estadísticas Laborales de EE.UU. (BLS).
Por qué importa: El dato supera ampliamente la meta de inflación del 2% establecida por la Reserva Federal y podría influir en las próximas decisiones sobre tasas de interés, afectando desde créditos y tarjetas de crédito hasta hipotecas y ahorros.
La energía volvió a ser el principal motor de la inflación en EE.UU.
El mayor impulso inflacionario provino nuevamente de los costos energéticos.
De acuerdo con el BLS, el índice de energía avanzó 3,9% durante mayo y explicó más del 60% del incremento mensual del IPC.
- Dentro de esa categoría, la gasolina registró uno de los movimientos más significativos, con un aumento mensual de 7%.
- La electricidad también subió 0,6%, mientras que el gas natural fue uno de los pocos componentes energéticos que mostró una disminución, con una caída de 0,5%.
Diversos analistas atribuyen gran parte de esta presión al impacto que continúa generando la guerra con Irán sobre los mercados energéticos internacionales.
La interrupción de rutas clave para el transporte de hidrocarburos ha mantenido elevados los costos del petróleo y sus derivados, trasladando esa presión a los consumidores estadounidenses.
Vivienda y alimentos también siguieron aumentando
Aunque el encarecimiento de la energía fue el factor dominante, otros gastos esenciales para los hogares también mostraron incrementos.
- El índice de vivienda avanzó 0,3% en mayo, manteniendo la tendencia alcista que ha caracterizado al sector durante los últimos años. Los costos relacionados con alquileres y alojamiento continúan siendo una de las mayores presiones para los presupuestos familiares.
- Por su parte, los alimentos aumentaron 0,2% durante el mes. Los precios de los productos comprados para consumir en casa subieron 0,1%, mientras que comer fuera del hogar se volvió más costoso, con un incremento de 0,3%.
Estos aumentos llegan en un momento en que muchos estadounidenses siguen enfrentando elevados costos en necesidades básicas como vivienda, transporte y alimentación.
Sube la inflación de Mayo, pero algunos sectores mostraron señales de alivio
No todos los precios se movieron en la misma dirección.
- Excluyendo alimentos y energía, la denominada inflación subyacente avanzó 0,2% en mayo y alcanzó una tasa anual de 2,9%.
Aunque esta cifra representa un ligero aumento frente al mes anterior, el incremento mensual fue menor al que esperaban algunos economistas y también inferior al registrado en abril.
ÚLTIMA HORA | La inflación se dispara en EEUU al 4,2% en mayo por la crisis de precios energéticos provocada por la guerra de Trump en Iránhttps://t.co/KSgBAxnjJB Por @andresgil pic.twitter.com/FppSggroyg
— elDiario.es (@eldiarioes) June 10, 2026
- Entre los sectores que registraron aumentos destacaron las comunicaciones, los boletos aéreos, la atención médica, los servicios de cuidado personal y las actividades recreativas.
Mientras tanto, algunos rubros ayudaron a moderar parcialmente la presión inflacionaria. Los seguros de automóviles, los muebles para el hogar y los vehículos nuevos registraron descensos durante mayo.
La Reserva Federal enfrenta una decisión clave
El informe llega pocos días antes de la próxima reunión de política monetaria de la Reserva Federal, programada para el 16 y 17 de junio.
- La inflación, junto con los datos de empleo y crecimiento económico, es uno de los indicadores más observados por la Reserva Federal al momento de definir el rumbo de las tasas de interés.
El hecho de que la inflación anual se ubique en 4,2%, más del doble del objetivo oficial de la Fed, fortalece las expectativas de que el organismo mantenga una postura cautelosa e incluso considere nuevas medidas para contener las presiones sobre los precios.
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Lo que viene
Los próximos meses serán determinantes para confirmar si el repunte observado en mayo representa un episodio temporal impulsado por la energía o el inicio de una nueva etapa de presiones inflacionarias más persistentes.
Mientras tanto, millones de hispanos seguirán observando de cerca el impacto de estos aumentos en su vida diaria y en el costo de bienes y servicios esenciales.