Sube la inflación de Mayo en EE.UU.: El nivel más alto desde 2023

Los precios volvieron a acelerar en Estados Unidos y encendieron una nueva señal de alerta para millones de consumidores.

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) aumentó 0,5% en mayo y llevó la inflación anual a 4,2%, su nivel más alto desde 2023, según el reporte publicado este miércoles por la Oficina de Estadísticas Laborales de EE.UU. (BLS).

Por qué importa: El dato supera ampliamente la meta de inflación del 2% establecida por la Reserva Federal y podría influir en las próximas decisiones sobre tasas de interés, afectando desde créditos y tarjetas de crédito hasta hipotecas y ahorros.

La energía volvió a ser el principal motor de la inflación en EE.UU.

El mayor impulso inflacionario provino nuevamente de los costos energéticos.

De acuerdo con el BLS, el índice de energía avanzó 3,9% durante mayo y explicó más del 60% del incremento mensual del IPC.

Dentro de esa categoría, la gasolina registró uno de los movimientos más significativos, con un aumento mensual de 7% .

. La electricidad también subió 0,6%, mientras que el gas natural fue uno de los pocos componentes energéticos que mostró una disminución, con una caída de 0,5%.

Diversos analistas atribuyen gran parte de esta presión al impacto que continúa generando la guerra con Irán sobre los mercados energéticos internacionales.

La interrupción de rutas clave para el transporte de hidrocarburos ha mantenido elevados los costos del petróleo y sus derivados, trasladando esa presión a los consumidores estadounidenses.