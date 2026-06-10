Qué pasó con el dólar este 10 de junio en México, Colombia y RD
Publicado el10/06/2026 a las 03:19
No fue una jornada de movimientos bruscos ni de sobresaltos para quienes siguen de cerca el valor del dólar.
- Mientras en México prácticamente se quedó en el mismo nivel de los últimos días, en Colombia registró una leve baja y en República Dominicana avanzó ligeramente.
Por qué importa: El comportamiento diario del dólar influye en precios, compras internacionales, pagos de servicios y costos de productos que dependen del mercado global.
El dólar se quedó quieto hoy en México
La cotización oficial del dólar en México se mantuvo prácticamente sin cambios este miércoles.
- De acuerdo con datos del Banco de México, el tipo de cambio se ubicó en 17.4312 pesos por dólar, reflejando una jornada de estabilidad para la moneda mexicana.
- En el mercado cambiario, el dólar se compró en promedio en 17.0841 pesos y se vendió en 17.6661 pesos.
- En Banco Azteca, una de las referencias más consultadas por el público, el dólar se compró en 16.70 pesos y se vendió en 17.94 pesos en la Ciudad de México.
Para quienes realizan cambios de divisas o envían dinero desde Estados Unidos, la ausencia de movimientos importantes significa que las condiciones permanecen prácticamente iguales respecto a jornadas anteriores.
Colombia registró una ligera caída del dólar
En Colombia, el dólar mostró un comportamiento diferente y retrocedió ligeramente durante la jornada.
- Según el Banco de la República, la tasa oficial se ubicó en 3.581,447 pesos colombianos por dólar, una cifra inferior a la observada recientemente.
- En Bogotá, las casas de cambio mantuvieron precios superiores a la referencia oficial. Actualmente compran dólares alrededor de 3.640 pesos y los venden cerca de 3.740 pesos.
Para quienes reciben remesas desde Estados Unidos, estas variaciones pueden influir en la cantidad de pesos que finalmente reciben, aunque en esta ocasión el impacto es limitado debido a que el ajuste fue moderado.
República Dominicana mostró un avance de la moneda estadounidense
La tendencia en República Dominicana fue distinta a la observada en Colombia.
Las cifras publicadas por el Banco Central muestran que el dólar ganó algo de terreno frente al peso dominicano durante este miércoles.
- La divisa estadounidense se compra en $58.4112 y se vende en $58.9825, niveles que reflejan una ligera apreciación respecto a jornadas anteriores.
Aunque el movimiento no representa un cambio significativo para la mayoría de los consumidores, sí confirma que el mercado cambiario dominicano continúa registrando ajustes graduales conforme evolucionan las condiciones financieras internacionales.
Sin cambios bruscos hoy para quienes siguen el dólar
La fotografía cambiaria de este miércoles muestra tres escenarios distintos: estabilidad en México, una pequeña baja en Colombia y una ligera subida en República Dominicana.
Sin embargo, el elemento común es que ninguno de los tres mercados experimentó cambios drásticos.
La moneda estadounidense continúa moviéndose dentro de rangos relativamente controlados, algo que ofrece mayor previsibilidad para quienes dependen del tipo de cambio en sus actividades cotidianas.
TE PODRÍA INTERESAR: Cambios en el programa de pago del Seguro Social Direct Express: lo que debes saber
Lo que viene
Los inversionistas y participantes del mercado seguirán atentos a los próximos indicadores económicos de Estados Unidos, ya que cualquier señal sobre inflación, empleo o tasas de interés puede influir en la dirección del dólar durante las próximas jornadas.