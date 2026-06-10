Qué pasó con el dólar este 10 de junio en México, Colombia y RD

No fue una jornada de movimientos bruscos ni de sobresaltos para quienes siguen de cerca el valor del dólar.

Mientras en México prácticamente se quedó en el mismo nivel de los últimos días, en Colombia registró una leve baja y en República Dominicana avanzó ligeramente.

Por qué importa: El comportamiento diario del dólar influye en precios, compras internacionales, pagos de servicios y costos de productos que dependen del mercado global.

El dólar se quedó quieto hoy en México

La cotización oficial del dólar en México se mantuvo prácticamente sin cambios este miércoles.

De acuerdo con datos del Banco de México, el tipo de cambio se ubicó en 17.4312 pesos por dólar, reflejando una jornada de estabilidad para la moneda mexicana.

En el mercado cambiario , el dólar se compró en promedio en 17.0841 pesos y se vendió en 17.6661 pesos.

, el dólar se compró en promedio en 17.0841 pesos y se vendió en 17.6661 pesos. En Banco Azteca, una de las referencias más consultadas por el público, el dólar se compró en 16.70 pesos y se vendió en 17.94 pesos en la Ciudad de México.

Para quienes realizan cambios de divisas o envían dinero desde Estados Unidos, la ausencia de movimientos importantes significa que las condiciones permanecen prácticamente iguales respecto a jornadas anteriores.

Colombia registró una ligera caída del dólar

En Colombia, el dólar mostró un comportamiento diferente y retrocedió ligeramente durante la jornada.