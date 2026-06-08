Cambios en el programa de pago del Seguro Social Direct Express: lo que debes saber

Millones de beneficiarios del Seguro Social y del SSI recibirán próximamente información sobre una actualización importante en el programa de pago.

Aunque los pagos continuarán llegando con normalidad, el gobierno federal anunció un cambio en la institución financiera encargada de administrar estas tarjetas de débito prepagadas.

Por qué importa: Cerca de 3.5 millones de personas utilizan Direct Express para recibir sus beneficios federales.

La transición afectará la administración de las cuentas, por lo que los usuarios deberán estar atentos a futuras comunicaciones oficiales.

¿Cuáles son los cambios en el programa de pago del Seguro Social este año?

La Administración del Seguro Social informó que la Oficina del Servicio Fiscal del Departamento del Tesoro de Estados Unidos seleccionó a Fifth Third Bank como nuevo agente financiero del programa Direct Express.

Actualmente, las tarjetas Direct Express son administradas por Comerica. Sin embargo, la responsabilidad pasará gradualmente a Fifth Third Bank durante una transición que comenzará a finales de este año o principios del próximo.

Según explicó la agencia federal en un comunicado oficial, los beneficiarios recibirán avisos antes de que se produzca cualquier cambio relacionado con sus cuentas.

La actualización forma parte de la administración del programa y no modifica las reglas de elegibilidad para recibir beneficios.

Los pagos del Seguro Social seguirán llegando normalmente