Cambios en el programa de pago del Seguro Social Direct Express: lo que debes saber
Publicado el08/06/2026 a las 10:03
Millones de beneficiarios del Seguro Social y del SSI recibirán próximamente información sobre una actualización importante en el programa de pago.
- Aunque los pagos continuarán llegando con normalidad, el gobierno federal anunció un cambio en la institución financiera encargada de administrar estas tarjetas de débito prepagadas.
Por qué importa: Cerca de 3.5 millones de personas utilizan Direct Express para recibir sus beneficios federales.
- La transición afectará la administración de las cuentas, por lo que los usuarios deberán estar atentos a futuras comunicaciones oficiales.
¿Cuáles son los cambios en el programa de pago del Seguro Social este año?
La Administración del Seguro Social informó que la Oficina del Servicio Fiscal del Departamento del Tesoro de Estados Unidos seleccionó a Fifth Third Bank como nuevo agente financiero del programa Direct Express.
- Actualmente, las tarjetas Direct Express son administradas por Comerica. Sin embargo, la responsabilidad pasará gradualmente a Fifth Third Bank durante una transición que comenzará a finales de este año o principios del próximo.
- Según explicó la agencia federal en un comunicado oficial, los beneficiarios recibirán avisos antes de que se produzca cualquier cambio relacionado con sus cuentas.
La actualización forma parte de la administración del programa y no modifica las reglas de elegibilidad para recibir beneficios.
Los pagos del Seguro Social seguirán llegando normalmente
Uno de los puntos que más preocupa a los beneficiarios es la posibilidad de interrupciones en los depósitos.
- Sin embargo, las autoridades aclararon que los usuarios no deberían experimentar cambios en el monto ni en la frecuencia de los pagos que reciben cada mes.
- De acuerdo con la información reportada por Newsweek, la transición se enfoca únicamente en la entidad financiera que administra el programa Direct Express.
Esto significa que los depósitos del Seguro Social y del SSI continuarán realizándose bajo el calendario habitual establecido por la Administración del Seguro Social.
Los beneficiarios seguirán teniendo acceso a sus fondos mientras se desarrolla el proceso de transición.
Qué deben hacer los usuarios de Direct Express
- La principal recomendación para quienes utilizan la tarjeta Direct Express es mantener actualizada su información de contacto.
- La Administración del Seguro Social indicó que las futuras comunicaciones relacionadas con la transición serán enviadas directamente a los beneficiarios afectados.
También se informó que las tarjetas emitidas actualmente por Comerica seguirán funcionando normalmente hasta su fecha de vencimiento.
Por esa razón, los usuarios no necesitan solicitar una nueva tarjeta de inmediato ni realizar cambios urgentes en sus cuentas.
Las autoridades recomiendan estar atentos únicamente a los avisos oficiales que serán enviados durante los próximos meses.
Quiénes sí están afectados por el cambio
La actualización impacta específicamente a las personas que reciben sus beneficios federales mediante la tarjeta de débito prepagada Direct Express.
- Este programa permite que los pagos del Seguro Social y del SSI sean depositados directamente en una tarjeta, eliminando la necesidad de contar con una cuenta bancaria tradicional.
- Actualmente, más de 3.5 millones de beneficiarios utilizan este sistema para acceder a sus fondos mensuales.
Para ellos, la principal novedad será el cambio de agente financiero encargado de administrar el programa.
Quiénes no tendrán ningún cambio
- Los beneficiarios que reciben sus pagos mediante depósito directo en una cuenta bancaria no están incluidos en esta transición.
- Tampoco se verán afectados quienes utilizan otros métodos electrónicos distintos a Direct Express para recibir sus beneficios federales.
En esos casos, los depósitos continuarán funcionando exactamente igual que hasta ahora, sin modificaciones relacionadas con Fifth Third Bank o Comerica.
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Lo que viene
La transición comenzará hacia finales de este año o principios del próximo.
- Durante ese periodo, los usuarios de Direct Express recibirán instrucciones y actualizaciones oficiales sobre el proceso.
- Mientras tanto, la recomendación principal es mantener actualizada la información de contacto y continuar utilizando las tarjetas actuales hasta que las autoridades indiquen lo contrario.