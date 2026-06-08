Sueldo de repartidor UPS sorprende y se hace viral en TikTok ¿Vale la pena ser profesional con título?
Publicado el08/06/2026 a las 09:31
Un repartidor de UPS en Oregón abrió un debate que miles de personas llevan años teniendo: ¿es indispensable obtener un título universitario para ganar un buen salario?
- La conversación se disparó después de que compartiera en TikTok un salario semanal superior a los 2.000 dólares antes de impuestos, una cifra que sorprendió a muchos usuarios y generó miles de comentarios.
Por qué importa: El alto costo de la educación superior y la creciente demanda de trabajadores técnicos están llevando a más estadounidenses a considerar carreras que no requieren una licenciatura tradicional, pero que ofrecen ingresos competitivos y estabilidad laboral.
Sueldo de repartidor UPS sorprende: Un cheque semanal que llamó la atención en redes sociales
Skyler Stutzman, conductor de UPS residente en Oregón, publicó un video mostrando cuánto había ganado durante una semana de trabajo. La publicación rápidamente se volvió viral y despertó la curiosidad de personas que desconocían cuánto puede llegar a ganar un repartidor experimentado.
@skylerleestutzman UPS Driver Paystub Breakdown; End Of Year Edition. #upsdriver #ups #teamster ♬ original sound – Skyler Stutzman
Sin embargo, el propio trabajador aclaró posteriormente que alcanzar ese nivel salarial no ocurre de la noche a la mañana.
- Según explicó en otros videos, necesitó varios años para conseguir un puesto fijo como conductor y posteriormente atravesó un periodo de aumentos salariales progresivos antes de llegar a su ingreso actual.
- Su experiencia sirvió para recordar que algunos oficios bien remunerados requieren años de preparación y experiencia práctica, aunque no necesariamente un título universitario de cuatro años.
La discusión también coincidió con un momento en que muchos trabajadores evalúan alternativas profesionales debido al aumento de las matrículas universitarias y el endeudamiento estudiantil.
El mercado laboral valora cada vez más las habilidades técnicas
Durante décadas, la educación universitaria fue considerada el camino más seguro hacia salarios elevados y estabilidad económica.
Sin embargo, el panorama laboral ha cambiado significativamente.
- Actualmente, numerosos empleadores priorizan competencias técnicas, certificaciones específicas y experiencia práctica en lugar de una licenciatura tradicional.
- Los programas de aprendizaje, las escuelas técnicas y la capacitación especializada permiten a muchos trabajadores ingresar más rápido al mercado laboral y comenzar a generar ingresos sin asumir los costos asociados a una carrera universitaria.
Para algunos jóvenes, esta ruta representa una oportunidad de construir una carrera sólida mientras evitan años de deuda educativa.
Conoce 4 empleos bien pagados que no exigen un título universitario
1. Instaladores y reparadores de ascensores – escaleras mecánicas
Se encuentran entre los oficios mejor pagados del país. Los ingresos pueden alcanzar los 106.580 dólares anuales.
- Generalmente se requiere un diploma de secundaria y completar un programa de aprendizaje especializado.
2. Controladores de tráfico aéreo
Es uno de los empleos mejor remunerados que no exige un título universitario tradicional. El salario mediano anual ronda los 144.580 dólares.
- Para acceder al puesto se requiere ciudadanía estadounidense, aprobar evaluaciones médicas y completar entrenamiento especializado en la Academia de la Administración Federal de Aviación (FAA).
3. Electricistas y técnicos eléctricos
Esta profesión continúa registrando una fuerte demanda en todo Estados Unidos. El salario promedio anual se sitúa alrededor de los 62.350 dólares, aunque trabajadores con experiencia pueden superar los 100.000 dólares al año.
- La formación suele realizarse mediante programas técnicos y sistemas de aprendizaje supervisado.
4. Conductores de camión de larga distancia
El transporte de mercancías sigue siendo una actividad esencial para la economía estadounidense. Los conductores de larga distancia ganan en promedio cerca de 70.000 dólares anuales.
- El principal requisito es obtener una licencia comercial de conducir (CDL) y completar entrenamiento práctico.
El salario ya no depende únicamente de un diploma
La experiencia del repartidor de UPS demuestra que existen distintos caminos hacia ingresos elevados.
Eso no significa que la universidad haya perdido valor, pero sí refleja una realidad cada vez más visible: algunos oficios especializados y profesiones técnicas ofrecen oportunidades económicas comparables a muchas carreras tradicionales.
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Lo que viene
La escasez de mano de obra especializada en sectores técnicos continúa impulsando la demanda de trabajadores capacitados.
A medida que las empresas buscan cubrir puestos clave, es probable que más personas exploren alternativas educativas enfocadas en habilidades prácticas y programas de formación profesional.