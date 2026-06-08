Sueldo de repartidor UPS sorprende y se hace viral en TikTok ¿Vale la pena ser profesional con título?

Un repartidor de UPS en Oregón abrió un debate que miles de personas llevan años teniendo: ¿es indispensable obtener un título universitario para ganar un buen salario?

La conversación se disparó después de que compartiera en TikTok un salario semanal superior a los 2.000 dólares antes de impuestos, una cifra que sorprendió a muchos usuarios y generó miles de comentarios.

Por qué importa: El alto costo de la educación superior y la creciente demanda de trabajadores técnicos están llevando a más estadounidenses a considerar carreras que no requieren una licenciatura tradicional, pero que ofrecen ingresos competitivos y estabilidad laboral.

Sueldo de repartidor UPS sorprende: Un cheque semanal que llamó la atención en redes sociales

Skyler Stutzman, conductor de UPS residente en Oregón, publicó un video mostrando cuánto había ganado durante una semana de trabajo. La publicación rápidamente se volvió viral y despertó la curiosidad de personas que desconocían cuánto puede llegar a ganar un repartidor experimentado.

Sin embargo, el propio trabajador aclaró posteriormente que alcanzar ese nivel salarial no ocurre de la noche a la mañana.