Pago de prestaciones sociales con promedio de $2.081 llegan el miércoles 10/6

Miles de jubilados en Estados Unidos volverán a recibir un depósito del Seguro Social esta semana.

El pago programado para el miércoles 10 de junio forma parte del calendario mensual de la Administración del Seguro Social (SSA) y llegará a un grupo específico de beneficiarios según su fecha de nacimiento.

Por qué importa: Para muchos adultos mayores hispanos, el cheque mensual del Seguro Social continúa siendo la principal fuente de ingresos para afrontar gastos básicos en un contexto donde los costos de vivienda, alimentos, servicios y atención médica siguen ejerciendo presión sobre los presupuestos familiares.

Quiénes recibirán el pago del 10 de junio

La Administración del Seguro Social distribuye los beneficios en diferentes fechas a lo largo del mes para facilitar el procesamiento de los pagos y evitar demoras.

De acuerdo con el calendario oficial de la SSA, el depósito previsto para el miércoles 10 de junio corresponde a los jubilados nacidos entre los días 1 y 10 de cualquier mes .

corresponde a los . Los beneficiarios recibirán el dinero mediante depósito directo o a través del método de pago que tengan registrado ante la agencia federal.

El pago forma parte de la programación habitual del Seguro Social y representa uno de los desembolsos más importantes para millones de personas retiradas en todo el país.

El cheque promedio supera los $2.000 mensuales

Según datos de la Administración del Seguro Social, el beneficio promedio para los jubilados alcanza actualmente los 2.081,16 dólares mensuales.