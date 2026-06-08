Pago de prestaciones sociales con promedio de $2.081 llegan el miércoles 10/6
Publicado el08/06/2026 a las 06:18
Miles de jubilados en Estados Unidos volverán a recibir un depósito del Seguro Social esta semana.
- El pago programado para el miércoles 10 de junio forma parte del calendario mensual de la Administración del Seguro Social (SSA) y llegará a un grupo específico de beneficiarios según su fecha de nacimiento.
Por qué importa: Para muchos adultos mayores hispanos, el cheque mensual del Seguro Social continúa siendo la principal fuente de ingresos para afrontar gastos básicos en un contexto donde los costos de vivienda, alimentos, servicios y atención médica siguen ejerciendo presión sobre los presupuestos familiares.
Quiénes recibirán el pago del 10 de junio
La Administración del Seguro Social distribuye los beneficios en diferentes fechas a lo largo del mes para facilitar el procesamiento de los pagos y evitar demoras.
- De acuerdo con el calendario oficial de la SSA, el depósito previsto para el miércoles 10 de junio corresponde a los jubilados nacidos entre los días 1 y 10 de cualquier mes.
- Los beneficiarios recibirán el dinero mediante depósito directo o a través del método de pago que tengan registrado ante la agencia federal.
El pago forma parte de la programación habitual del Seguro Social y representa uno de los desembolsos más importantes para millones de personas retiradas en todo el país.
El cheque promedio supera los $2.000 mensuales
Según datos de la Administración del Seguro Social, el beneficio promedio para los jubilados alcanza actualmente los 2.081,16 dólares mensuales.
- Sin embargo, el monto exacto que recibe cada persona depende de factores como su historial laboral, los años cotizados y la edad en la que decidió solicitar los beneficios de jubilación.
- Aunque la cifra promedio supera los 2.000 dólares, distintas organizaciones que representan a adultos mayores sostienen que el aumento del costo de vida ha reducido la capacidad de compra de esos ingresos.
La situación preocupa especialmente a quienes dependen casi exclusivamente del Seguro Social para cubrir sus gastos mensuales.
La inflación sigue afectando a los jubilados
La organización The Senior Citizens League (TSCL) ha señalado que el poder adquisitivo de los beneficios del Seguro Social se ha deteriorado con el paso de los años debido al incremento constante de los precios.
- Entre los gastos que absorben una parte importante del presupuesto de los jubilados destacan la vivienda, los alimentos, los servicios públicos, la atención médica y las primas de Medicare.
- A esto se suman aumentos recientes en otros gastos cotidianos, como la gasolina y determinados servicios esenciales, que afectan especialmente a las personas que viven con ingresos fijos.
TSCL estima que el poder de compra de los beneficios ha disminuido aproximadamente un 14% desde 2010, una tendencia que sigue siendo motivo de preocupación para muchas familias retiradas.
La organización también proyecta que el próximo ajuste anual por costo de vida (COLA) podría ubicarse alrededor del 3,3% para 2027. No obstante, especialistas advierten que incluso aumentos de ese tamaño podrían resultar insuficientes si la inflación se mantiene elevada.
Más jubilados buscan ingresos adicionales
Ante el aumento sostenido de los gastos, muchos beneficiarios están optando por complementar sus ingresos mediante actividades laborales.
La tendencia se ha vuelto cada vez más visible entre personas mayores de 50 años que continúan trabajando después de alcanzar la edad tradicional de jubilación.
- Diversas empresas estadounidenses han incrementado las oportunidades dirigidas a trabajadores experimentados, mientras que programas como la Alianza de Empleadores de AARP buscan conectar a candidatos con amplia trayectoria profesional con compañías interesadas en contratar talento senior.
Para muchos jubilados, estas alternativas representan una forma de fortalecer sus finanzas, aumentar sus ahorros o simplemente mantener una participación activa en el mercado laboral.
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Lo que viene
Tras los pagos programados para el 10 de junio, el calendario de la Administración del Seguro Social continuará con los próximos depósitos correspondientes a otros grupos de beneficiarios.
- La siguiente fecha importante será el miércoles 17 de junio, cuando recibirán sus pagos los jubilados que integran el cuarto grupo establecido por la SSA según su fecha de nacimiento.