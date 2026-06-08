Dólar gana terreno en México y Colombia hoy lunes 08/06

No hubo sobresaltos extremos, pero sí una señal clara para quienes siguen de cerca el mercado cambiario: este lunes 8 de junio el dólar ganó terreno en México y Colombia, mientras que en República Dominicana se mantuvo prácticamente sin movimientos.

Para millones de personas que envían remesas, cambian divisas o planean gastos en dólares, estos movimientos pueden marcar una diferencia en el bolsillo.

Por qué importa: Aunque los cambios diarios suelen parecer pequeños, las variaciones del dólar influyen en el costo de viajes, compras internacionales, pagos de servicios y transferencias de dinero entre países.

El dólar se fortalece frente al peso mexicano

México arrancó la semana con una apreciación del dólar frente al peso.

De acuerdo con datos de Banxico, la cotización oficial se ubicó en 17.4755 pesos por dólar .

. En el mercado cambiario , la divisa estadounidense se compra en 17.1068 pesos y se vende en 17.688 pesos, reflejando una jornada favorable para el dólar.

, la divisa estadounidense se compra en 17.1068 pesos y se vende en 17.688 pesos, reflejando una jornada favorable para el dólar. La situación también se observó en instituciones financieras como Banco Azteca en Ciudad de México, donde el precio permaneció estable respecto a la apertura de la jornada. La entidad compra dólares en 16.80 pesos y los vende en 17.79 pesos.

Para quienes reciben remesas o tienen gastos denominados en dólares, este movimiento significa que cada dólar intercambiado puede rendir un poco más en moneda local.

Sin embargo, para quienes planean viajar a Estados Unidos o realizar compras internacionales, el fortalecimiento de la divisa estadounidense puede representar un costo adicional.

Colombia registra otra subida de la moneda estadounidense