Dólar gana terreno en México y Colombia hoy lunes 08/06
Publicado el08/06/2026 a las 04:14
No hubo sobresaltos extremos, pero sí una señal clara para quienes siguen de cerca el mercado cambiario: este lunes 8 de junio el dólar ganó terreno en México y Colombia, mientras que en República Dominicana se mantuvo prácticamente sin movimientos.
- Para millones de personas que envían remesas, cambian divisas o planean gastos en dólares, estos movimientos pueden marcar una diferencia en el bolsillo.
Por qué importa: Aunque los cambios diarios suelen parecer pequeños, las variaciones del dólar influyen en el costo de viajes, compras internacionales, pagos de servicios y transferencias de dinero entre países.
El dólar se fortalece frente al peso mexicano
México arrancó la semana con una apreciación del dólar frente al peso.
- De acuerdo con datos de Banxico, la cotización oficial se ubicó en 17.4755 pesos por dólar.
- En el mercado cambiario, la divisa estadounidense se compra en 17.1068 pesos y se vende en 17.688 pesos, reflejando una jornada favorable para el dólar.
- La situación también se observó en instituciones financieras como Banco Azteca en Ciudad de México, donde el precio permaneció estable respecto a la apertura de la jornada. La entidad compra dólares en 16.80 pesos y los vende en 17.79 pesos.
Para quienes reciben remesas o tienen gastos denominados en dólares, este movimiento significa que cada dólar intercambiado puede rendir un poco más en moneda local.
Sin embargo, para quienes planean viajar a Estados Unidos o realizar compras internacionales, el fortalecimiento de la divisa estadounidense puede representar un costo adicional.
Colombia registra otra subida de la moneda estadounidense
En Colombia también se observó un avance del dólar durante este lunes.
- Según el Banco de la República, la tasa oficial alcanzó los 3.588,124 pesos colombianos por dólar.
- La tendencia se refleja igualmente en las casas de cambio de Bogotá, donde la moneda estadounidense se compra alrededor de 3.650 pesos y se vende cerca de 3.750 pesos.
Cuando el dólar sube en Colombia, muchos productos o servicios vinculados al comercio internacional pueden verse afectados, especialmente aquellos que dependen de insumos importados o pagos en moneda extranjera.
República Dominicana mantiene la estabilidad cambiaria
A diferencia de México y Colombia, República Dominicana inició la semana con un panorama mucho más estable.
- De acuerdo con el Banco Central de la República Dominicana, el dólar se compra en 58.0544 pesos dominicanos y se vende en 58.8441 pesos dominicanos.
La estabilidad del dólar brinda cierta tranquilidad a empresas y consumidores que dependen de transacciones en dólares. Permite planificar pagos, contratos y operaciones comerciales con menor incertidumbre.
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Lo que viene
Los próximos días serán clave para determinar si el avance observado en México y Colombia se consolida o si se trata únicamente de movimientos temporales.
Mientras tanto, República Dominicana continúa mostrando un comportamiento más estable, manteniendo una cotización prácticamente sin cambios al inicio de la semana.
Para quienes cambian dinero regularmente, la recomendación sigue siendo monitorear las cotizaciones antes de realizar operaciones, ya que pequeñas variaciones pueden generar diferencias importantes cuando se manejan montos elevados.