Pagos de cupones de alimentos SNAP en 3 estados esta semana

Los beneficiarios del programa SNAP ya esperan los depósitos de junio en sus tarjetas EBT.

Durante esta semana, estados como California, Nueva York y Nueva Jersey continuarán enviando los pagos correspondientes a los cupones de alimentos, un apoyo que resulta fundamental para muchos hogares que dependen de esta ayuda para cubrir parte de sus gastos mensuales.

Por qué importa: Conocer las fechas de depósito permite a las familias organizar mejor sus compras de alimentos y evitar contratiempos mientras esperan el siguiente pago.

California, Nueva York y Nueva Jersey continúan enviando pagos

Los depósitos SNAP de junio se distribuyen de manera escalonada en todo el país, ya que cada estado administra su propio calendario de pagos.

En California , los beneficiarios recibirán los depósitos entre el 1 y el 10 de junio .

, los beneficiarios recibirán los depósitos . Nueva York mantiene entregas programadas entre el 1 y el 9 de junio, mientras que Nueva Jersey concentra la distribución entre el 1 y el 5 de junio.

Los fondos se depositan automáticamente en las tarjetas EBT, por lo que los beneficiarios no necesitan realizar trámites adicionales para recibir el dinero.

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) supervisa el programa a nivel federal, pero la distribución depende de cada estado. Por ese motivo, las fechas pueden variar según criterios locales como el número de caso, la región de residencia o incluso el apellido del beneficiario.

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