Pagos de cupones de alimentos SNAP en 3 estados esta semana
Publicado el05/06/2026 a las 05:57
Los beneficiarios del programa SNAP ya esperan los depósitos de junio en sus tarjetas EBT.
- Durante esta semana, estados como California, Nueva York y Nueva Jersey continuarán enviando los pagos correspondientes a los cupones de alimentos, un apoyo que resulta fundamental para muchos hogares que dependen de esta ayuda para cubrir parte de sus gastos mensuales.
Por qué importa: Conocer las fechas de depósito permite a las familias organizar mejor sus compras de alimentos y evitar contratiempos mientras esperan el siguiente pago.
California, Nueva York y Nueva Jersey continúan enviando pagos
Los depósitos SNAP de junio se distribuyen de manera escalonada en todo el país, ya que cada estado administra su propio calendario de pagos.
- En California, los beneficiarios recibirán los depósitos entre el 1 y el 10 de junio.
- Nueva York mantiene entregas programadas entre el 1 y el 9 de junio, mientras que Nueva Jersey concentra la distribución entre el 1 y el 5 de junio.
Los fondos se depositan automáticamente en las tarjetas EBT, por lo que los beneficiarios no necesitan realizar trámites adicionales para recibir el dinero.
El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) supervisa el programa a nivel federal, pero la distribución depende de cada estado. Por ese motivo, las fechas pueden variar según criterios locales como el número de caso, la región de residencia o incluso el apellido del beneficiario.
Cupones SNAP sigue siendo clave para millones de familias latinas
Para muchos hogares de bajos ingresos, los cupones de alimentos representan una de las ayudas más importantes del presupuesto mensual.
- El programa permite adquirir alimentos esenciales en supermercados y establecimientos autorizados, ayudando a reducir la presión financiera sobre las familias.
- Aunque los depósitos se realizan cada mes, las fechas específicas pueden influir en la planificación de gastos, especialmente para quienes dependen de este beneficio para cubrir una parte significativa de sus necesidades alimentarias.
Por ello, las agencias estatales recomiendan a los beneficiarios revisar periódicamente el saldo de sus tarjetas EBT y mantenerse informados sobre el calendario de pagos correspondiente a su estado.
Avanza una propuesta que permitiría la compra de pollo asado
Mientras continúan los depósitos de junio, en Washington se discute una posible modificación a las reglas actuales del programa.
- Un grupo bipartidista de senadores presentó un proyecto de ley que permitiría utilizar los beneficios SNAP para comprar pollo asado caliente y otros alimentos preparados listos para consumir.
- Según información reportada por Today.com, la iniciativa fue impulsada por los senadores Jim Justice, Shelley Moore Capito, John Fetterman y Michael Bennet.
Actualmente, la mayoría de los alimentos calientes preparados para consumo inmediato están excluidos de las compras autorizadas por SNAP.
La propuesta busca modificar la Ley de Alimentos y Nutrición de 2008 para permitir específicamente este tipo de productos.
Si la iniciativa avanza en el Congreso, podría representar uno de los cambios más relevantes para los beneficiarios en los últimos años.
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Estos son los montos máximos de SNAP para junio 2026
La cantidad que recibe cada hogar depende de factores como ingresos, gastos y número de integrantes de la familia.
Para junio de 2026, las asignaciones máximas establecidas por el programa son:
- Un hogar de una persona puede recibir hasta 298 dólares mensuales.
- Dos integrantes pueden acceder a un máximo de 546 dólares.
- Las familias de cuatro personas pueden recibir hasta 994 dólares.
- Los hogares de cinco integrantes tienen un máximo de 1.183 dólares.
- Las familias de ocho personas pueden recibir hasta 1.789 dólares.
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Por cada integrante adicional, el beneficio aumenta en 218 dólares.
No todos los beneficiarios reciben los montos máximos, ya que la cantidad final se calcula según la situación económica de cada hogar.
Lo que viene: Los depósitos continuarán enviándose durante los próximos días en distintos estados. Al mismo tiempo, los beneficiarios seguirán atentos al avance del proyecto de ley que podría ampliar la lista de alimentos permitidos dentro del programa SNAP.