Dunkin’, Krispy Kreme y más: Consigue Donas gratis y descuentos por Día Nacional de la Dona
Publicado el05/06/2026 a las 05:37
Si planeas ver la Final de la NBA con algo dulce para acompañar el partido, este viernes puede ser el día perfecto.
- Hoy 5 de junio se celebra el Día Nacional de la Dona en Estados Unidos y cadenas como Krispy Kreme, Dunkin’, Tim Hortons y 7-Eleven lanzaron promociones especiales que incluyen donas gratis y descuentos por tiempo limitado.
Por qué importa: Los consumidores podrán aprovechar ofertas que van desde donas gratuitas hasta paquetes con precios reducidos en algunas de las cadenas más populares del país.
Día Nacional de la Dona: Una tradición que comenzó hace casi un siglo
El Día Nacional de la Dona se celebra cada año el primer viernes de junio en Estados Unidos.
- La conmemoración tiene una historia que se remonta a 1938, cuando el Ejército de Salvación organizó la primera celebración oficial en Chicago para reconocer la labor de las llamadas «Donut Lassies».
- Estas mujeres fueron enviadas a Francia durante la Primera Guerra Mundial para atender a los soldados estadounidenses heridos y brindarles apoyo emocional. Entre las formas de acompañamiento que ofrecían se encontraba la preparación y distribución de donas.
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Con el paso de los años, la fecha se convirtió en una tradición nacional que hoy es aprovechada por numerosas cadenas para premiar a sus clientes con promociones especiales.
Krispy Kreme regalará una dona sin compra obligatoria
Una de las ofertas más llamativas llega de la mano de Krispy Kreme.
- La cadena anunció que los clientes podrán recibir una dona gratis de su elección durante la jornada, sin necesidad de realizar ninguna compra adicional.
- La promoción estará disponible tanto en las tiendas físicas como en los establecimientos con servicio para automóviles.
Además, quienes quieran llevar más producto a casa podrán comprar una docena de donas Original Glazed por solo 2 dólares al adquirir cualquier otra docena a precio regular.
La empresa indicó que la promoción estará limitada a una redención por cliente durante el feriado.
Dunkin’ apuesta por una dona gratis con bebida
Dunkin’ también participa en la celebración con una promoción enfocada en quienes acostumbran acompañar sus donas con café u otras bebidas.
- Durante el Día Nacional de la Dona, los clientes podrán obtener una dona clásica gratis al comprar cualquier bebida.
- La oferta estará disponible mientras haya existencias en los establecimientos participantes.
Para muchos consumidores, esta promoción se ha convertido en una de las más esperadas de la jornada debido a la amplia presencia de la cadena en Estados Unidos.
Otras cadenas también tendrán descuentos
Las promociones no terminan en Dunkin’ y Krispy Kreme.
- Los miembros de los programas 7Rewards y Speedy Rewards podrán adquirir donas glaseadas clásicas por 50 centavos cada una en tiendas participantes de 7-Eleven, Speedway y Stripes.
- La cadena también ofrecerá paquetes de mini donas 7-Select por un dólar durante la celebración.
Por su parte, Tim Hortons U.S. anunció beneficios exclusivos para los usuarios de su programa de recompensas:
- Los clientes registrados que compren una bebida pequeña, mediana o grande podrán recibir una dona clásica o especial sin costo adicional. La promoción estará disponible hasta el 7 de junio a través de la aplicación móvil de la empresa o hasta agotar existencias.
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Un día ideal para ver la NBA y aprovechar promociones
El Día Nacional de la Dona se ha convertido en una de las fechas promocionales más populares dentro de la industria de alimentos y bebidas.
Las cadenas aprovechan la ocasión para atraer clientes y dar a conocer nuevos productos, mientras que los consumidores pueden acceder a ofertas que normalmente no están disponibles durante el resto del año.
🍩 ¡Feliz Día Mundial del Donut!
¿Sabías que este día nació en 1938 para homenajear a las valientes mujeres que repartían donuts a los soldados en la I Guerra Mundial?. Hoy, la fecha se celebra disfrutando de este popular dulce de chocolate, glaseado, relleno… #EFEfototeca pic.twitter.com/1iTeRuYtyu
— EFE LaFototeca (@EFELafototeca) June 5, 2026
Lo que viene: Las promociones estarán disponibles únicamente durante el periodo anunciado por cada empresa y pueden variar según la ubicación.
Los clientes interesados deberán consultar las condiciones específicas en sus tiendas participantes antes de acudir.