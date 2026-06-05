Dunkin’, Krispy Kreme y más: Consigue Donas gratis y descuentos por Día Nacional de la Dona

Si planeas ver la Final de la NBA con algo dulce para acompañar el partido, este viernes puede ser el día perfecto.

Hoy 5 de junio se celebra el Día Nacional de la Dona en Estados Unidos y cadenas como Krispy Kreme, Dunkin’, Tim Hortons y 7-Eleven lanzaron promociones especiales que incluyen donas gratis y descuentos por tiempo limitado.

Por qué importa: Los consumidores podrán aprovechar ofertas que van desde donas gratuitas hasta paquetes con precios reducidos en algunas de las cadenas más populares del país.

Día Nacional de la Dona: Una tradición que comenzó hace casi un siglo

El Día Nacional de la Dona se celebra cada año el primer viernes de junio en Estados Unidos.

La conmemoración tiene una historia que se remonta a 1938, cuando el Ejército de Salvación organizó la primera celebración oficial en Chicago para reconocer la labor de las llamadas «Donut Lassies».

Estas mujeres fueron enviadas a Francia durante la Primera Guerra Mundial para atender a los soldados estadounidenses heridos y brindarles apoyo emocional. Entre las formas de acompañamiento que ofrecían se encontraba la preparación y distribución de donas.

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Con el paso de los años, la fecha se convirtió en una tradición nacional que hoy es aprovechada por numerosas cadenas para premiar a sus clientes con promociones especiales.

Krispy Kreme regalará una dona sin compra obligatoria

Una de las ofertas más llamativas llega de la mano de Krispy Kreme.