El mercado inmobiliario en Estados Unidos vuelve a moverse en dos direcciones al mismo tiempo: suben las tasas hipotecarias y, en paralelo, también lo hace el costo del alquiler.

Esta combinación complica el panorama para quienes buscan comprar vivienda o mantenerse en el mercado de renta.

Por qué importa: El aumento de tasas encarece el crédito, mientras que el alza en los alquileres reduce el margen de maniobra para millones de familias. El resultado: acceder a vivienda se vuelve más desafiante.

Tasas hipotecarias vuelven a subir después de tres semanas a la baja

Según datos de Freddie Mac, la tasa promedio de las hipotecas a 30 años alcanzó el 6,30% al 30 de abril de 2026, un aumento frente al 6,23% registrado la semana anterior.

Este movimiento pone fin a una tendencia de tres semanas consecutivas a la baja y devuelve las tasas a niveles similares a los de semanas previas. Aun así, se mantienen por debajo del 6,76% registrado hace un año.

En el caso de las hipotecas a 15 años, la tasa promedio subió a 5,64%, desde el 5,58% de la semana anterior. También en este segmento, el nivel actual es inferior al de hace un año, cuando se situaba en 5,92%.