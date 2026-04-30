Tasas hipotecarias suben a 6,30% esta semana, también sube el alquiler en EE.UU.
El mercado inmobiliario en Estados Unidos vuelve a moverse en dos direcciones al mismo tiempo: suben las tasas hipotecarias y, en paralelo, también lo hace el costo del alquiler. Esta combinación complica el panorama para quienes buscan comprar vivienda o mantenerse en el mercado de renta. Por qué importa: El aumento de tasas encarece el […]
Publicado el30/04/2026 a las 09:58
El mercado inmobiliario en Estados Unidos vuelve a moverse en dos direcciones al mismo tiempo: suben las tasas hipotecarias y, en paralelo, también lo hace el costo del alquiler.
- Esta combinación complica el panorama para quienes buscan comprar vivienda o mantenerse en el mercado de renta.
Por qué importa: El aumento de tasas encarece el crédito, mientras que el alza en los alquileres reduce el margen de maniobra para millones de familias. El resultado: acceder a vivienda se vuelve más desafiante.
Tasas hipotecarias vuelven a subir después de tres semanas a la baja
Según datos de Freddie Mac, la tasa promedio de las hipotecas a 30 años alcanzó el 6,30% al 30 de abril de 2026, un aumento frente al 6,23% registrado la semana anterior.
Este movimiento pone fin a una tendencia de tres semanas consecutivas a la baja y devuelve las tasas a niveles similares a los de semanas previas. Aun así, se mantienen por debajo del 6,76% registrado hace un año.
En el caso de las hipotecas a 15 años, la tasa promedio subió a 5,64%, desde el 5,58% de la semana anterior. También en este segmento, el nivel actual es inferior al de hace un año, cuando se situaba en 5,92%.
El mercado inmobiliario responde: crece la demanda
A pesar del repunte en las tasas, la demanda de vivienda muestra señales de fortaleza.
- Las solicitudes de compra han aumentado más del 20% en comparación con el año anterior, impulsadas por las recientes caídas en tasas y una mayor oferta de viviendas.
Este comportamiento sugiere que los compradores potenciales están reaccionando rápidamente a cualquier mejora en las condiciones del mercado, incluso si estas son temporales.
Además, según Redfin, las ventas pendientes de viviendas crecieron un 2,7% interanual en las cuatro semanas que terminaron el 26 de abril, el mayor incremento en seis semanas.
Más viviendas en el mercado, pero con presión en los precios
Otro factor relevante es el aumento en la oferta.
- Cada vez más propietarios están poniendo sus viviendas a la venta, lo que ha generado un incremento en las nuevas propiedades disponibles por segunda semana consecutiva, tras cinco meses de caídas.
- Redfin señala que las nuevas propiedades en venta subieron un 2,2% interanual, en un contexto marcado por la temporada alta del mercado inmobiliario, cuando las viviendas suelen venderse más rápido y, en algunos casos, por encima del precio inicial.
Este aumento en la oferta podría ayudar a equilibrar el mercado, aunque la combinación con tasas más altas sigue representando un desafío para los compradores.
El aumento de tasas sigue el movimiento de los bonos
El repunte en las tasas hipotecarias no es aislado. Está vinculado directamente al comportamiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años, que sirven como referencia para el costo de los préstamos.
«Compra de primera vivienda»
Porque los compradores de su primera casa en EEUU ya tienen 40 años y marcan un nuevo récord histórico.
Comprar vivienda en EE.UU. nunca fue tan difícil. Tasas altas, precios récord y poco inventario están retrasando una de las decisiones… pic.twitter.com/lf0h7qmfkp
— Tendencias Finanzas (@porquettfin) April 16, 2026
- Esta semana, el rendimiento de estos bonos subió al 4,39%, frente al 4,34% de la semana anterior. A finales de febrero, antes del conflicto con Irán, se situaba en 3,97%.
Este aumento en los rendimientos refleja un entorno financiero más costoso, lo que se traduce en hipotecas más caras para los consumidores.
El alquiler también sube en plena temporada de mudanzas
Mientras comprar vivienda se encarece, el alquiler tampoco ofrece un alivio claro. Según Apartment List, el alquiler promedio nacional subió un 0,5% en abril, alcanzando los $1.370 mensuales.
- Se trata del tercer aumento consecutivo, en un momento en que el mercado entra en la temporada alta de mudanzas de primavera y verano, lo que suele incrementar la demanda.
- Aunque en términos interanuales los alquileres han bajado un 1,7%, el nivel actual sigue siendo elevado en comparación con años anteriores. Desde su pico en 2022, el promedio nacional ha caído un 5%.
Por su parte, Zillow estima que el alquiler promedio de una vivienda de dos habitaciones se sitúa en torno a los $1.800, lo que refleja la presión persistente en el mercado.
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Lo que viene: un mercado más competitivo y costoso
El escenario actual muestra un mercado inmobiliario activo, pero cada vez más exigente para los consumidores.
- Las tasas hipotecarias más altas elevan el costo de financiamiento, mientras que el aumento en los alquileres reduce las alternativas para quienes no pueden comprar.
- En las próximas semanas, el comportamiento de los bonos y la evolución de la demanda serán claves para determinar si las tasas continúan subiendo o encuentran estabilidad.
Por ahora, la tendencia es clara: tanto comprar como alquilar vivienda en Estados Unidos se está volviendo más caro.