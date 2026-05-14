Las tasas hipotecarias en Estados Unidos registraron un nuevo movimiento este 14 de mayo y, aunque el cambio fue pequeño, llamó la atención de compradores y propietarios.

De acuerdo con la más reciente Encuesta Primaria del Mercado Hipotecario de Freddie Mac, las tasas volvieron a bajar ligeramente , manteniéndose en niveles más bajos que hace un año.

, manteniéndose en niveles más bajos que hace un año. La reducción ocurre en un contexto económico complejo marcado por inflación elevada, expectativas inciertas sobre la Reserva Federal y señales mixtas en el mercado laboral estadounidense.

Por qué importa: Las tasas hipotecarias afectan directamente cuánto pagarán millones de personas por una vivienda o refinanciamiento. Aunque la baja fue mínima esta semana, sigue siendo una señal relevante para quienes esperan mejores condiciones para comprar casa.

Las hipotecas a 30 años bajaron otra vez

Freddie Mac informó que la tasa promedio de las hipotecas fijas a 30 años se ubicó en 6,36% al 14 de mayo de 2026.

La cifra representa una ligera disminución frente a la semana anterior, cuando el promedio fue de 6,37%.

Aunque la diferencia parece mínima, el dato cobra importancia porque muestra cierta estabilidad en el mercado hipotecario pese a la presión inflacionaria y la incertidumbre económica.

Hace exactamente un año, la tasa promedio para este mismo tipo de préstamo era considerablemente más alta: 6,81%.