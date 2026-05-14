¿Qué pasó con las tasas hipotecarias hoy 14/05? Te sorprenderá
Las tasas hipotecarias en Estados Unidos registraron un nuevo movimiento este 14 de mayo y, aunque el cambio fue pequeño, llamó la atención de compradores y propietarios. De acuerdo con la más reciente Encuesta Primaria del Mercado Hipotecario de Freddie Mac, las tasas volvieron a bajar ligeramente, manteniéndose en niveles más bajos que hace un […]
Publicado el14/05/2026 a las 09:29
Las tasas hipotecarias en Estados Unidos registraron un nuevo movimiento este 14 de mayo y, aunque el cambio fue pequeño, llamó la atención de compradores y propietarios.
- De acuerdo con la más reciente Encuesta Primaria del Mercado Hipotecario de Freddie Mac, las tasas volvieron a bajar ligeramente, manteniéndose en niveles más bajos que hace un año.
- La reducción ocurre en un contexto económico complejo marcado por inflación elevada, expectativas inciertas sobre la Reserva Federal y señales mixtas en el mercado laboral estadounidense.
Por qué importa: Las tasas hipotecarias afectan directamente cuánto pagarán millones de personas por una vivienda o refinanciamiento. Aunque la baja fue mínima esta semana, sigue siendo una señal relevante para quienes esperan mejores condiciones para comprar casa.
Las hipotecas a 30 años bajaron otra vez
- Freddie Mac informó que la tasa promedio de las hipotecas fijas a 30 años se ubicó en 6,36% al 14 de mayo de 2026.
La cifra representa una ligera disminución frente a la semana anterior, cuando el promedio fue de 6,37%.
Aunque la diferencia parece mínima, el dato cobra importancia porque muestra cierta estabilidad en el mercado hipotecario pese a la presión inflacionaria y la incertidumbre económica.
Hace exactamente un año, la tasa promedio para este mismo tipo de préstamo era considerablemente más alta: 6,81%.
- Las hipotecas fijas a 15 años también registraron una pequeña baja esta semana, pasando de 5,72% a 5,71%.
La Reserva Federal sigue influyendo en el mercado
Uno de los factores que más impacta las tasas hipotecarias es la política monetaria de la Reserva Federal.
- Durante los últimos meses, inversionistas y compradores esperaban posibles recortes de tasas por parte del banco central estadounidense. Sin embargo, datos recientes sobre empleo sólido e inflación persistente redujeron esas expectativas.
- Actualmente, muchos operadores del mercado consideran probable que la Reserva Federal mantenga los tipos de interés sin cambios durante gran parte del año, e incluso algunos no descartan nuevas subidas si la inflación continúa acelerándose.
Ese escenario explica por qué las tasas hipotecarias han mostrado movimientos constantes y, en ocasiones, impredecibles.
¿Por qué cambian tanto las tasas hipotecarias?
Las tasas hipotecarias reaccionan rápidamente a distintos factores económicos y financieros.
- Entre los principales elementos que influyen están los reportes de inflación, cifras de empleo, decisiones de la Reserva Federal y movimientos en el mercado de bonos.
- Incluso eventos internacionales o tensiones geopolíticas pueden generar cambios importantes en los costos de financiamiento.
Por esa razón, expertos recomiendan que compradores potenciales no intenten “adivinar” el momento perfecto para obtener una hipoteca, ya que el mercado puede cambiar rápidamente de una semana a otra.
La demanda de vivienda sigue resistiendo
A pesar de las tasas relativamente elevadas frente a años anteriores, la demanda de compra de viviendas se mantiene por encima de los niveles registrados hace un año.
- Freddie Mac también señaló que las ventas de viviendas usadas mostraron un ligero incremento reciente, una señal de que parte del mercado inmobiliario sigue activo.
Sin embargo, el alto costo de financiamiento continúa siendo un desafío para muchos compradores primerizos, especialmente en ciudades donde los precios de las propiedades siguen elevados.
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Entonces, ¿es buen momento para comprar una casa en EE.UU.?
Según analistas del mercado hipotecario, no existe un momento “perfecto” universal para comprar vivienda.
- La recomendación principal sigue siendo evaluar si el pago mensual es manejable con las tasas actuales.
- Quienes puedan permitirse comprar en este momento podrían asegurar una tasa ahora y refinanciar más adelante si las condiciones mejoran.
En otras palabras, esperar indefinidamente una caída fuerte en las tasas podría no ser la mejor estrategia para todos los compradores.
Lo que viene: Los próximos movimientos de las tasas hipotecarias dependerán principalmente de la inflación y de las decisiones futuras de la Reserva Federal.
Mientras tanto, el mercado inmobiliario seguirá reaccionando semana a semana a cualquier señal económica relevante.