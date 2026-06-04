Qué pasó hoy con las tasas hipotecarias: mostraron un cambio no esperado

Después de varios meses marcados por la incertidumbre en el mercado inmobiliario, las tasas hipotecarias registraron un movimiento que muchos compradores venían esperando.

Aunque el cambio fue leve, la nueva reducción ofrece una señal positiva para quienes están considerando comprar vivienda o refinanciar un préstamo existente.

Por qué importa: Las tasas hipotecarias influyen directamente en el costo mensual de una vivienda. Incluso pequeñas variaciones pueden traducirse en cientos de dólares de diferencia a lo largo de la vida de un préstamo.

Las tasas hipotecarias bajaron esta semana en EE.UU.

Los resultados más recientes de la Encuesta Primaria del Mercado Hipotecario de Freddie Mac muestran que la tasa promedio de las hipotecas a 30 años con interés fijo cayó al 6.48%.

La cifra representa una disminución frente al 6.53% registrado la semana anterior y también se ubica por debajo del 6.85% observado hace un año.

Las hipotecas a 15 años también registraron una reducción. La tasa promedio descendió al 5.79%, comparada con el 5.87% de la semana pasada. Hace un año, este tipo de financiamiento promediaba el 5.99%.

Aunque la baja parece pequeña, llega en un momento clave para un mercado inmobiliario que ha enfrentado desafíos de accesibilidad durante los últimos años debido al rápido aumento de precios y al encarecimiento del crédito.

Comprar vivienda es ligeramente más accesible