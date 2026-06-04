Qué pasó hoy con las tasas hipotecarias: mostraron un cambio no esperado
Publicado el04/06/2026 a las 08:37
Después de varios meses marcados por la incertidumbre en el mercado inmobiliario, las tasas hipotecarias registraron un movimiento que muchos compradores venían esperando.
- Aunque el cambio fue leve, la nueva reducción ofrece una señal positiva para quienes están considerando comprar vivienda o refinanciar un préstamo existente.
Por qué importa: Las tasas hipotecarias influyen directamente en el costo mensual de una vivienda. Incluso pequeñas variaciones pueden traducirse en cientos de dólares de diferencia a lo largo de la vida de un préstamo.
Las tasas hipotecarias bajaron esta semana en EE.UU.
- Los resultados más recientes de la Encuesta Primaria del Mercado Hipotecario de Freddie Mac muestran que la tasa promedio de las hipotecas a 30 años con interés fijo cayó al 6.48%.
La cifra representa una disminución frente al 6.53% registrado la semana anterior y también se ubica por debajo del 6.85% observado hace un año.
- Las hipotecas a 15 años también registraron una reducción. La tasa promedio descendió al 5.79%, comparada con el 5.87% de la semana pasada. Hace un año, este tipo de financiamiento promediaba el 5.99%.
Aunque la baja parece pequeña, llega en un momento clave para un mercado inmobiliario que ha enfrentado desafíos de accesibilidad durante los últimos años debido al rápido aumento de precios y al encarecimiento del crédito.
Comprar vivienda es ligeramente más accesible
Freddie Mac destacó que la combinación de tasas más bajas y un crecimiento de los ingresos familiares superior al aumento reciente de los precios de las viviendas está ayudando a mejorar gradualmente la asequibilidad.
Según datos citados por Bankrate y el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD), el ingreso familiar medio en Estados Unidos durante 2026 se ubica en aproximadamente $106,800 anuales.
- Por otro lado, la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios (NAR) reportó que el precio medio de una vivienda usada vendida en abril estuvo alrededor de los $417,000.
- Tomando como referencia un pago inicial del 20% y una tasa hipotecaria cercana al nivel actual, el pago mensual de capital e intereses ronda los $2,100. Esa cantidad representa aproximadamente el 24% del ingreso mensual de una familia promedio.
Aunque sigue siendo una carga importante para muchos hogares, los datos sugieren una mejora frente a las condiciones observadas durante los picos recientes de tasas hipotecarias.
Precios de las viviendas también muestran señales de enfriamiento
El alivio para los compradores no proviene únicamente de las tasas.
- En varios mercados inmobiliarios que experimentaron fuertes aumentos de precios durante los últimos años, las viviendas han comenzado a mostrar una desaceleración.
- El índice S&P CoreLogic Case-Shiller, publicado a finales de mayo, reveló que los precios nacionales de las viviendas crecieron apenas un 0.7% en el último año.
Se trata del crecimiento más lento registrado desde 2011, cuando el mercado aún enfrentaba las consecuencias de la crisis inmobiliaria.
Este menor ritmo de incremento podría ayudar a algunos compradores que habían quedado fuera del mercado debido al constante aumento de los precios.
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¿Cuándo podría tener sentido refinanciar una hipoteca?
La reciente caída de las tasas también vuelve a poner sobre la mesa la posibilidad de refinanciar.
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- Especialistas financieros suelen recomendar analizar esta opción cuando es posible obtener una tasa al menos un punto porcentual inferior a la del préstamo actual.
- Por ejemplo, un propietario que obtuvo una hipoteca cercana al 7% podría encontrar ahorros significativos si logra refinanciar alrededor del 6%.
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Además de reducir intereses, la refinanciación también puede utilizarse para cambiar el plazo del préstamo, pasar de una hipoteca de tasa ajustable a una fija o incluso acceder al capital acumulado en la vivienda mediante una refinanciación con retiro de efectivo.
Lo que viene: Aunque nadie puede garantizar la dirección futura de las tasas hipotecarias, el descenso registrado esta semana aporta una señal alentadora para compradores y propietarios.
Los próximos movimientos de la economía y de la inflación seguirán siendo factores clave para determinar si esta tendencia puede mantenerse durante el resto del año.