Nuevas cifras de hipotecas y alquileres sorprenden ¿Comprar o alquilar?

Comprar una vivienda sigue siendo un desafío para muchos estadounidenses, pero las últimas cifras muestran un pequeño alivio para quienes buscan financiamiento.

Mientras las tasas hipotecarias registraron una ligera baja esta semana, los alquileres volvieron a subir en junio, aunque todavía se mantienen por debajo de los niveles observados hace un año.

Por qué importa: Las tasas hipotecarias y los precios de alquiler influyen directamente en el presupuesto de millones de hogares hispanos.

Las tasas hipotecarias bajan ligeramente esta semana

Una reducción en los costos de financiamiento puede facilitar la compra de vivienda, mientras que los cambios en los alquileres afectan a quienes aún no están listos para convertirse en propietarios.

Según Freddie Mac, la tasa promedio de las hipotecas a 30 años con tasa fija se ubicó en 6.47% al 18 de junio de 2026.

La cifra representa una reducción frente al 6.52% registrado la semana anterior. Además, se encuentra por debajo del 6.81% reportado durante el mismo periodo de 2025.

Las hipotecas a 15 años también registraron una pequeña disminución. La tasa promedio fue de 5.81%, frente al 5.84% de la semana pasada. Hace un año, este tipo de préstamo registraba una tasa promedio de 5.96%.

Aunque los movimientos son leves, la tendencia reciente ofrece un alivio para quienes están evaluando comprar una vivienda o refinanciar una hipoteca existente.