Nuevas cifras de hipotecas y alquileres sorprenden ¿Comprar o alquilar?
Publicado el18/06/2026 a las 09:46
Comprar una vivienda sigue siendo un desafío para muchos estadounidenses, pero las últimas cifras muestran un pequeño alivio para quienes buscan financiamiento.
- Mientras las tasas hipotecarias registraron una ligera baja esta semana, los alquileres volvieron a subir en junio, aunque todavía se mantienen por debajo de los niveles observados hace un año.
Por qué importa: Las tasas hipotecarias y los precios de alquiler influyen directamente en el presupuesto de millones de hogares hispanos.
Las tasas hipotecarias bajan ligeramente esta semana
Una reducción en los costos de financiamiento puede facilitar la compra de vivienda, mientras que los cambios en los alquileres afectan a quienes aún no están listos para convertirse en propietarios.
- Según Freddie Mac, la tasa promedio de las hipotecas a 30 años con tasa fija se ubicó en 6.47% al 18 de junio de 2026.
La cifra representa una reducción frente al 6.52% registrado la semana anterior. Además, se encuentra por debajo del 6.81% reportado durante el mismo periodo de 2025.
- Las hipotecas a 15 años también registraron una pequeña disminución. La tasa promedio fue de 5.81%, frente al 5.84% de la semana pasada. Hace un año, este tipo de préstamo registraba una tasa promedio de 5.96%.
Aunque los movimientos son leves, la tendencia reciente ofrece un alivio para quienes están evaluando comprar una vivienda o refinanciar una hipoteca existente.
Demanda de vivienda muestra señales de fortaleza
Freddie Mac también señaló que los datos económicos más recientes continúan reflejando la resiliencia de los consumidores.
- Las ventas minoristas mostraron una mejora y las ventas pendientes de viviendas también registraron avances, señales que apuntan a una recuperación gradual de la demanda de compra.
Estos indicadores sugieren que algunos compradores están regresando al mercado pese a que los costos de financiamiento continúan siendo elevados en comparación con los niveles observados antes del ciclo de aumentos de tasas iniciado por la Reserva Federal.
La Reserva Federal sigue influyendo en el mercado inmobiliario
Aunque la Reserva Federal decidió mantener sin cambios las tasas de interés, su política continúa siendo un factor importante para el mercado hipotecario.
A diferencia de una subida o una reducción de tasas, una pausa no genera movimientos bruscos inmediatos. Sin embargo, sí influye en las expectativas de los prestamistas y de los compradores.
- Kevin Warsh, en su primera decisión como presidente de la Reserva Federal, reiteró la intención de seguir combatiendo la inflación, una postura que ha contribuido a mantener las tasas hipotecarias cerca del 6.5% durante gran parte de este año.
El mercado parece haberse adaptado a este entorno, mientras la Reserva Federal busca equilibrar el control de la inflación con las preocupaciones sobre el crecimiento económico.
Los alquileres vuelven a subir en junio
Para quienes no planean comprar una vivienda en el corto plazo, los alquileres también muestran movimientos recientes.
- Según Zillow, el alquiler promedio para todas las habitaciones y tipos de propiedades en Estados Unidos alcanzó los 2,009 dólares en junio.
La cifra representa un aumento de 9 dólares frente a mayo. Sin embargo, sigue siendo 91 dólares inferior al promedio registrado durante 2025.
Esto significa que, aunque los alquileres volvieron a subir este mes, los inquilinos todavía pagan menos que hace un año en promedio.
Lo que viene
Las próximas semanas estarán marcadas por la evolución de la inflación y por las señales que envíe la Reserva Federal sobre el rumbo de la economía.
- Mientras tanto, las tasas hipotecarias continúan mostrando estabilidad cerca del 6.5%, mientras que el mercado de alquileres sigue ajustándose después de los descensos observados durante el último año.