Reserva Federal mantiene sin cambios las tasas de interés en EE.UU.
Publicado el17/06/2026 a las 10:38
La Reserva Federal decidió mantener sin cambios las tasas de interés en Estados Unidos, una medida que deja el rango entre el 3,5 % y el 3,75 %.
- La decisión fue adoptada por unanimidad durante la primera reunión de política monetaria encabezada por Kevin Warsh como presidente del banco central.
- La determinación del organismo era una de las más esperadas por los mercados financieros, empresas y consumidores, ya que las tasas de interés influyen directamente en el costo de los préstamos, las hipotecas, las tarjetas de crédito y otras formas de financiamiento.
Por qué importa: La Reserva Federal tiene el objetivo de mantener la estabilidad de precios y promover el máximo empleo posible.
- Cuando la inflación permanece por encima de la meta del 2 %, el banco central suele actuar con cautela antes de considerar recortes en las tasas de interés.
La Fed opta por mantener su estrategia actual
Según informó EFE, el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) votó 12 a 0 a favor de mantener sin cambios la tasa de referencia.
La decisión prolonga la política monetaria vigente desde finales de 2025, cuando la Reserva Federal realizó una reducción acumulada de tres cuartos de punto porcentual.
- En el comunicado emitido tras la reunión, la institución señaló que la medida busca respaldar su doble mandato: promover la estabilidad de precios y favorecer condiciones que permitan sostener el empleo.
El organismo también reiteró su compromiso de mantener amplias reservas dentro del sistema bancario para garantizar el funcionamiento adecuado de los mercados financieros.
La economía sigue creciendo pese a la incertidumbre, según la FED
La Reserva Federal destacó que la actividad económica continúa expandiéndose a un ritmo sólido, aunque reconoció que persisten factores de incertidumbre relacionados con la situación geopolítica en Oriente Medio.
- Según el comunicado, el crecimiento de la productividad y la inversión empresarial siguen mostrando fortaleza. Además, el mercado laboral mantiene un desempeño estable.
La entidad señaló que la creación de empleo ha evolucionado en línea con el crecimiento de la fuerza laboral y que la tasa de desempleo se ha mantenido prácticamente sin cambios.
Estos indicadores han contribuido a que la economía estadounidense continúe avanzando sin señales inmediatas de desaceleración significativa.
La inflación sigue siendo la principal preocupación
Aunque varios indicadores económicos muestran fortaleza, la inflación continúa siendo uno de los principales desafíos para la Reserva Federal.
- El banco central indicó que los precios permanecen por encima de su objetivo del 2 %, una situación que atribuye parcialmente a problemas de suministro y al aumento de costos en algunos sectores específicos.
Entre ellos figura el sector energético, afectado por las tensiones derivadas del conflicto en Oriente Medio. Las interrupciones en la oferta y la incertidumbre internacional han contribuido a mantener presiones sobre determinados precios.
La Fed dejó claro que continuará vigilando la evolución de la inflación antes de considerar cambios en su política monetaria.
TE PODRÍA INTERESAR: Reembolsos de impuestos en Nueva York: Gobernadora anuncia el envío de cheques de hasta $1.500
Reserva Federal mantiene tasas de interés ¿Qué significa para consumidores y empresas?
La decisión implica que, por ahora, no habrá modificaciones inmediatas en las condiciones generales de financiamiento derivadas de la tasa de referencia de la Reserva Federal.
Para los consumidores, esto significa que los costos de préstamos, tarjetas de crédito y otros productos financieros podrían mantenerse en niveles similares a los actuales.
Las empresas, por su parte, continuarán operando bajo un entorno de financiamiento relativamente estable mientras esperan nuevas señales del banco central sobre la trayectoria futura de las tasas.
Ver este video en su propia página →
Lo que viene: Los próximos informes sobre inflación, empleo y actividad económica serán determinantes para las futuras decisiones de la Reserva Federal.
- Mientras los precios continúen por encima de la meta del 2 %, el banco central seguirá evaluando cuidadosamente cualquier posible ajuste a las tasas de interés.