Reserva Federal mantiene sin cambios las tasas de interés en EE.UU.

La Reserva Federal decidió mantener sin cambios las tasas de interés en Estados Unidos, una medida que deja el rango entre el 3,5 % y el 3,75 %.

La decisión fue adoptada por unanimidad durante la primera reunión de política monetaria encabezada por Kevin Warsh como presidente del banco central.

La determinación del organismo era una de las más esperadas por los mercados financieros, empresas y consumidores, ya que las tasas de interés influyen directamente en el costo de los préstamos, las hipotecas, las tarjetas de crédito y otras formas de financiamiento.

Por qué importa: La Reserva Federal tiene el objetivo de mantener la estabilidad de precios y promover el máximo empleo posible.

Cuando la inflación permanece por encima de la meta del 2 %, el banco central suele actuar con cautela antes de considerar recortes en las tasas de interés.

La Fed opta por mantener su estrategia actual

Según informó EFE, el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) votó 12 a 0 a favor de mantener sin cambios la tasa de referencia.

La decisión prolonga la política monetaria vigente desde finales de 2025, cuando la Reserva Federal realizó una reducción acumulada de tres cuartos de punto porcentual.

En el comunicado emitido tras la reunión, la institución señaló que la medida busca respaldar su doble mandato: promover la estabilidad de precios y favorecer condiciones que permitan sostener el empleo.

El organismo también reiteró su compromiso de mantener amplias reservas dentro del sistema bancario para garantizar el funcionamiento adecuado de los mercados financieros.