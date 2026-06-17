Reembolsos de impuestos en Nueva York: Gobernadora anuncia el envío de cheques de hasta $1.500

Millones de propietarios de viviendas en Nueva York comenzarán a recibir dinero adicional en los próximos meses gracias a un programa estatal de alivio fiscal.

La gobernadora Kathy Hochul anunció que cerca de 3 millones de residentes recibirán más de 2.000 millones de dólares en beneficios a través del programa STAR.

Por qué importa: El costo de vida sigue siendo una de las principales preocupaciones para muchas familias en Estados Unidos. En un contexto marcado por altos precios en vivienda, alimentos, gasolina y otros gastos esenciales, este alivio fiscal podría representar un respiro para miles de hogares neoyorquinos.

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Según informó la oficina de la gobernadora Kathy Hochul, los pagos ya comenzaron a distribuirse y continuarán llegando durante el verano y el otoño.

Los fondos corresponden al programa STAR, que ofrece beneficios a propietarios de viviendas que cumplen ciertos requisitos de ingresos y residencia.

La mayoría de los beneficiarios del crédito STAR recibirán cheques de entre 350 y 600 dólares .

recibirán . Sin embargo, los adultos mayores que califican para la versión mejorada del programa podrían recibir entre 700 y 1.500 dólares, dependiendo de su situación particular.

El gobierno estatal indicó que estos beneficios están dirigidos principalmente a propietarios con ingresos inferiores a los límites establecidos por el programa.