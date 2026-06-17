Reembolsos de impuestos en Nueva York: Gobernadora anuncia el envío de cheques de hasta $1.500
Publicado el17/06/2026 a las 06:45
Millones de propietarios de viviendas en Nueva York comenzarán a recibir dinero adicional en los próximos meses gracias a un programa estatal de alivio fiscal.
- La gobernadora Kathy Hochul anunció que cerca de 3 millones de residentes recibirán más de 2.000 millones de dólares en beneficios a través del programa STAR.
Por qué importa: El costo de vida sigue siendo una de las principales preocupaciones para muchas familias en Estados Unidos. En un contexto marcado por altos precios en vivienda, alimentos, gasolina y otros gastos esenciales, este alivio fiscal podría representar un respiro para miles de hogares neoyorquinos.
Millones recibirán reembolsos de impuestos en Nueva York
Según informó la oficina de la gobernadora Kathy Hochul, los pagos ya comenzaron a distribuirse y continuarán llegando durante el verano y el otoño.
Los fondos corresponden al programa STAR, que ofrece beneficios a propietarios de viviendas que cumplen ciertos requisitos de ingresos y residencia.
- La mayoría de los beneficiarios del crédito STAR recibirán cheques de entre 350 y 600 dólares.
- Sin embargo, los adultos mayores que califican para la versión mejorada del programa podrían recibir entre 700 y 1.500 dólares, dependiendo de su situación particular.
El gobierno estatal indicó que estos beneficios están dirigidos principalmente a propietarios con ingresos inferiores a los límites establecidos por el programa.
- En el caso de muchos adultos mayores, el umbral de ingresos se encuentra por debajo de los 110.750 dólares anuales, mientras que los propietarios deben tener ingresos inferiores a 500.000 dólares.
¿Quiénes pueden recibir los pagos en Nueva York?
El programa STAR está diseñado para ayudar a propietarios que utilizan la vivienda como residencia principal.
Los beneficios pueden recibirse de dos maneras: mediante una reducción directa en los impuestos a la propiedad o a través de un crédito fiscal enviado por correo o depósito directo.
- Las autoridades estatales señalaron que los propietarios que ya están inscritos en el sistema de crédito STAR recibirán automáticamente sus pagos correspondientes.
- Para quienes aún no participan en el programa, el Departamento de Impuestos y Finanzas de Nueva York mantiene disponible el proceso de inscripción desde el sitio web oficial.
La comisionada interina del organismo, Amanda Hiller, destacó la importancia de que los propietarios verifiquen si cumplen los requisitos para acceder al beneficio y aprovechar el ahorro disponible.
Cómo rastrear el cheque STAR y acelerar el pago
Los beneficiarios pueden consultar el estado de su pago a través del portal oficial ny.gov/STAR.
En ese mismo sitio también es posible registrarse para recibir futuros beneficios mediante depósito directo, una alternativa que permite evitar demoras asociadas al correo tradicional.
- Las autoridades recomiendan completar la inscripción lo antes posible: Para que el depósito directo pueda procesarse a tiempo durante este año, los propietarios deben registrarse al menos 15 días hábiles antes de la fecha límite de pago de los impuestos escolares de su localidad.
- En ciudades como Nueva York, Buffalo, Rochester y Syracuse, algunos residentes podrían recibir los beneficios más pronto debido a que sus calendarios de impuestos escolares vencen antes que en otras regiones del estado.
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El objetivo es aliviar el costo de vida alos habitantes de NY
Durante el anuncio, la gobernadora Hochul señaló que el programa forma parte de una estrategia más amplia para devolver dinero a los contribuyentes y ayudar a enfrentar los costos cotidianos.
- La administración estatal también destacó otras medidas impulsadas recientemente, como créditos fiscales para familias con hijos y reducciones de impuestos para sectores de ingresos medios.
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Además de los pagos, el Departamento de Impuestos organizará seminarios regionales a partir de julio para orientar a los propietarios sobre el funcionamiento del programa STAR y los pasos necesarios para acceder a sus beneficios.
Lo que viene: Los cheques continuarán distribuyéndose durante todo el verano y el otoño. Los propietarios elegibles pueden revisar el calendario de entregas y verificar el estado de sus pagos a través del portal oficial del programa STAR.
Las autoridades estatales recomiendan mantenerse atentos a las fechas locales y considerar la opción del depósito directo para recibir el dinero de manera más rápida.