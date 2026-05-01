Suspenden primarias en Luisiana

Demandan al gobernador Landry

Acusan manipulación electoral

Un grupo de votantes de Luisiana y organizaciones de derechos electorales presentó este viernes una moción de emergencia para frenar una decisión clave del gobernador Jeff Landry.

El trasfondo: la suspensión de las elecciones primarias estatales programadas para el 16 de mayo, tras un fallo reciente de la Corte Suprema de EE.UU.

Por qué importa: la medida abre un conflicto legal sobre el poder del gobernador, el calendario electoral y la representación política de la población negra.

El gobernador Jeff Landry anunció el jueves la suspensión de las votaciones primarias del Congreso estatal, según La Nación.

Suspensión de primarias tras fallo judicial en Luisiana