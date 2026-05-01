Suspenden primarias en Luisiana y acusan intento de afectar voto negro
Suspenden primarias en Luisiana Demandan al gobernador Landry Acusan manipulación electoral Un grupo de votantes de Luisiana y organizaciones de derechos electorales presentó este viernes una moción de emergencia para frenar una decisión clave del gobernador Jeff Landry. El trasfondo: la suspensión de las elecciones primarias estatales programadas para el 16 de mayo, tras un […]
Publicado el01/05/2026 a las 15:15
- Suspenden primarias en Luisiana
- Demandan al gobernador Landry
- Acusan manipulación electoral
Un grupo de votantes de Luisiana y organizaciones de derechos electorales presentó este viernes una moción de emergencia para frenar una decisión clave del gobernador Jeff Landry.
El trasfondo: la suspensión de las elecciones primarias estatales programadas para el 16 de mayo, tras un fallo reciente de la Corte Suprema de EE.UU.
Por qué importa: la medida abre un conflicto legal sobre el poder del gobernador, el calendario electoral y la representación política de la población negra.
El gobernador Jeff Landry anunció el jueves la suspensión de las votaciones primarias del Congreso estatal, según La Nación.
Suspensión de primarias tras fallo judicial en Luisiana
🚨 | Última hora: «ÚLTIMA HORA: el gobernador de Luisiana, Jeff Landry, HA SUSPENDIDO las primarias de la Cámara de Representantes de EE. UU. para que el estado pueda REDISTRIBUIR distritos antes de las elecciones de medio mandato de 2026»
LANDRY: «Permitir que las elecciones se… pic.twitter.com/4aS2DDqzqK
— Claro y Directo (@ClaroyDirecto_) April 30, 2026
Argumentó que el fallo de la Corte Suprema “prohíbe de hecho” celebrar elecciones con los distritos actuales.
La decisión judicial limitó el rediseño de mapas electorales en Luisiana por motivos raciales.
El Supremo determinó que la Ley de Derechos Electorales no exigía crear un segundo distrito de mayoría afroamericana.
Ese punto es clave en el conflicto actual sobre representación política.
La suspensión inmediata de las primarias desató reacciones entre grupos de derechos civiles.
Demanda acusa intento de alterar representación política
Los demandantes sostienen que la medida del gobernador tiene implicaciones políticas directas.
Alegan que la suspensión facilita redibujar el mapa congresional del estado.
Según la moción, el objetivo sería socavar la representación de la población negra.
También argumentan que la orden ejecutiva excede la autoridad legal del gobernador.
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Sostienen que invade el rol de la Corte Suprema para determinar cómo aplicar su fallo.
La acción legal fue presentada por la ACLU y el Fondo de Defensa Legal.
Representan a la Liga de Mujeres Votantes de Luisiana, NAACP y otras organizaciones.
También incluye a tres votantes afectados por la decisión.
Organizaciones advierten caos electoral
La ACLU señaló que la ley estatal no permite suspender elecciones ya en curso.
Esto incluye procesos donde ya se han emitido votos por correo.
La moción advierte que la suspensión “siembra el caos” en el sistema electoral.
Subraya el riesgo para votos ya emitidos por ciudadanos.
Los demandantes consideran que cambiar reglas a última hora afecta la confianza pública.
En un comunicado, pidieron frenar cualquier alteración de procedimientos electorales.
También rechazaron la posibilidad de implementar mapas que consideren discriminatorios.
“Cualquier esfuerzo de última hora debe ser detenido”, afirmaron.
Lo que sigue: el tribunal deberá decidir si bloquea la suspensión y permite continuar el proceso electoral.
El caso podría definir límites clave sobre el poder estatal en procesos electorales.