Elecciones en riesgo: Supremo interviene en rediseño electoral en Luisiana
Supremo anula mapa electoral Fallo favorece republicanos Impacto nacional en elecciones El Tribunal Supremo de Estados Unidos anuló este miércoles el mapa electoral del Legislativo de Luisiana, al considerar que su diseño se basó excesivamente en criterios raciales. Por qué importa: La decisión representa una victoria para los republicanos y una derrota para organizaciones de […]
Publicado el29/04/2026 a las 14:50
- Supremo anula mapa electoral
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- Impacto nacional en elecciones
El Tribunal Supremo de Estados Unidos anuló este miércoles el mapa electoral del Legislativo de Luisiana, al considerar que su diseño se basó excesivamente en criterios raciales.
Por qué importa: La decisión representa una victoria para los republicanos y una derrota para organizaciones de derechos civiles, con impacto directo en el sistema electoral nacional.
El máximo tribunal determinó que la Ley de Derechos Electorales no obligaba a Luisiana a crear un segundo distrito de mayoría afroamericana.
Según la sentencia, “ningún interés apremiante justificó el uso de la raza por parte del estado al crear el mapa”.
Fallo sobre mapa electoral en Luisiana genera polémica
🚨 | Impactante: «¡INCREÍBLE! El fallo de la Corte Suprema contra los distritos basados en raza de la Voting Rights Act pone hasta 20 escaños de la Cámara en duda»
«Los estados podrían apresurarse a redibujar los mapas.»
La decisión 6-3 anuló el distrito de Luisiana diseñado… pic.twitter.com/GpWyOkCORF
— Claro y Directo (@ClaroyDirecto_) April 29, 2026
El fallo sostiene que el rediseño electoral no debía basarse en criterios raciales si la ley federal no lo exigía explícitamente.
Además, el tribunal subrayó que las distinciones entre ciudadanos por su ascendencia son contrarias a los principios de igualdad.
Esta interpretación limita el alcance de la sección 2 de la Ley de Derechos Electorales, según Efe.
Dicha ley había sido clave para eliminar prácticas de segregación y promover el voto de minorías, especialmente afroamericanas.
Caso surge tras disputa por distritos en Luisiana
El conflicto se remonta al mapa trazado por el gobierno republicano de Luisiana tras el censo de 2020.
En ese diseño, la mayoría de votantes afroamericanos fue concentrada en un solo distrito.
Esto generó cuestionamientos legales por favorecer políticamente a un partido.
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El caso llegó a tribunales, lo que llevó a la creación de un nuevo mapa con dos distritos de mayoría afroamericana.
Ese nuevo diseño también fue impugnado, esta vez por presunta violación del principio de igualdad.
El litigio avanzó hasta el Tribunal Supremo, que ratificó la decisión de un tribunal inferior en una votación dividida.
La resolución final invalida el segundo mapa y redefine los criterios para futuros rediseños.
Impacto nacional en año electoral clave
El fallo llega en un contexto de elecciones legislativas de mitad de mandato previstas para noviembre.
En estos comicios se renovará por completo la Cámara de Representantes y un tercio del Senado.
La decisión podría influir en la redistribución de distritos en varios estados.
Según el contexto descrito, el fallo podría ampliar la mayoría republicana en la Cámara en cerca de una veintena de escaños.
El proceso de redistribución, que se realiza cada diez años, se adelantó en algunos estados.
Texas inició este ajuste en 2025, antes de lo previsto por el calendario tradicional.
El presidente Donald Trump ha instado a estados gobernados por republicanos a redibujar distritos.
El objetivo es mantener la mayoría republicana en el Congreso.
En respuesta, estados gobernados por demócratas, como California, impulsaron iniciativas similares.
Estas acciones reflejan una disputa política más amplia sobre el control del mapa electoral en Estados Unidos.