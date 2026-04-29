Supremo anula mapa electoral

Fallo favorece republicanos

Impacto nacional en elecciones

El Tribunal Supremo de Estados Unidos anuló este miércoles el mapa electoral del Legislativo de Luisiana, al considerar que su diseño se basó excesivamente en criterios raciales.

Por qué importa: La decisión representa una victoria para los republicanos y una derrota para organizaciones de derechos civiles, con impacto directo en el sistema electoral nacional.

El máximo tribunal determinó que la Ley de Derechos Electorales no obligaba a Luisiana a crear un segundo distrito de mayoría afroamericana.

Según la sentencia, “ningún interés apremiante justificó el uso de la raza por parte del estado al crear el mapa”.

Fallo sobre mapa electoral en Luisiana genera polémica