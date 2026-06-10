Candidato señalado por mensajes sexuales gana primarias en Maine
Publicado el10/06/2026 a las 09:29
- Platner gana primaria demócrata
- Escándalo marcó campaña electoral
- Competirá contra Susan Collins
Graham Platner, veterano de guerra y empresario ostrícola de 41 años, ganó este martes la primaria demócrata para el Senado por Maine.
El candidato logró imponerse pese a una serie de controversias personales relacionadas con mensajes sexualmente explícitos enviados a varias mujeres durante su matrimonio.
Su triunfo le permitirá competir en noviembre por un escaño en el Senado frente a la republicana Susan Collins, según Infobae.
La elección había generado atención nacional debido al impacto que podían tener las acusaciones sobre su campaña y las posibilidades demócratas en un estado considerado clave.
Graham Platner gana primarias demócratas en Maine
Graham Platner — who has been under scrutiny over online posts, a Nazi-linked tattoo and allegations he sent explicit texts — won Maine’s Democratic Senate primary.
Democrats see him as their best shot to oust Sen. Susan Collins despite the revelations. https://t.co/ONqLgD20JE pic.twitter.com/Azu4oK6Ltp
— The Washington Post (@washingtonpost) June 10, 2026
Durante las semanas previas a la primaria, Platner enfrentó cuestionamientos por mensajes sexuales intercambiados con múltiples mujeres fuera del matrimonio.
La información fue publicada a finales de mayo por medios como The Wall Street Journal, The New York Times y CNN.
Según esos reportes, su esposa, Amy Gertner, descubrió los mensajes en la primavera de 2025.
Posteriormente, en agosto de ese mismo año, comunicó la situación al equipo encargado de preparar la campaña para las primarias al Senado.
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Los asesores evaluaron el posible impacto político del caso.
Sin embargo, en ese momento consideraron que se trataba de un asunto privado.
Por esa razón decidieron no hacerlo público, aunque ya identificaban el tema como una posible vulnerabilidad para las aspiraciones de Platner.
Cuando los mensajes se hicieron públicos, surgieron preocupaciones dentro del Partido Demócrata sobre las consecuencias electorales que podrían tener entre los votantes de las primarias.
La permanencia de Platner como candidato también fue cuestionada por algunos demócratas que durante años respaldaron el movimiento #MeToo.
El respaldo progresista fue clave
Candidato demócrata involucrado en escándalo por mensajes sexuales gana primarias en Maine https://t.co/tPmIsUS7EH
— el Nuevo Herald (@elnuevoherald) June 10, 2026
A pesar del escándalo, Platner recibió apoyo de importantes figuras progresistas.
Entre quienes respaldaron su candidatura estuvieron el senador Bernie Sanders y el congresista Ro Khanna.
Ese apoyo se mantuvo incluso después de que las acusaciones se conocieran públicamente.
Antes de la votación, Platner ofreció disculpas públicas por su comportamiento.
Además, atribuyó parte de su conducta a problemas de salud mental derivados de su servicio militar.
La explicación no eliminó las críticas, pero el candidato consiguió mantener suficiente respaldo para imponerse en la primaria.
El resultado demuestra que la controversia no impidió que obtuviera el apoyo necesario dentro del electorado demócrata de Maine.
Maine se convierte en un estado clave
La victoria de Platner prepara una elección que será seguida de cerca a nivel nacional.
Maine es visto como una de las mejores oportunidades para que los demócratas intenten arrebatar a los republicanos un escaño en el Senado.
Una victoria en noviembre ayudaría a acercar al partido a una posible mayoría en la Cámara Alta.
Por ello, la contienda frente a Susan Collins promete convertirse en una de las más relevantes del ciclo electoral.
Mientras tanto, el calendario de primarias continúa avanzando en otros estados estratégicos.
Todavía quedan procesos internos en Florida, Texas, Arizona, Michigan y Wisconsin.
En esos estados se definirán candidaturas para el Congreso y también para varias gobernaciones.
Los resultados de esas elecciones ayudarán a perfilar el mapa político de cara a los comicios de medio mandato y determinarán cuáles serán las principales batallas electorales de noviembre.