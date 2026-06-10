Candidato señalado por mensajes sexuales gana primarias en Maine

Platner gana primaria demócrata

Escándalo marcó campaña electoral

Competirá contra Susan Collins

Graham Platner, veterano de guerra y empresario ostrícola de 41 años, ganó este martes la primaria demócrata para el Senado por Maine.

El candidato logró imponerse pese a una serie de controversias personales relacionadas con mensajes sexualmente explícitos enviados a varias mujeres durante su matrimonio.

Su triunfo le permitirá competir en noviembre por un escaño en el Senado frente a la republicana Susan Collins, según Infobae.

La elección había generado atención nacional debido al impacto que podían tener las acusaciones sobre su campaña y las posibilidades demócratas en un estado considerado clave.

Graham Platner gana primarias demócratas en Maine

Graham Platner — who has been under scrutiny over online posts, a Nazi-linked tattoo and allegations he sent explicit texts — won Maine’s Democratic Senate primary. Democrats see him as their best shot to oust Sen. Susan Collins despite the revelations. https://t.co/ONqLgD20JE pic.twitter.com/Azu4oK6Ltp — The Washington Post (@washingtonpost) June 10, 2026

Durante las semanas previas a la primaria, Platner enfrentó cuestionamientos por mensajes sexuales intercambiados con múltiples mujeres fuera del matrimonio.

La información fue publicada a finales de mayo por medios como The Wall Street Journal, The New York Times y CNN.

Según esos reportes, su esposa, Amy Gertner, descubrió los mensajes en la primavera de 2025.

Posteriormente, en agosto de ese mismo año, comunicó la situación al equipo encargado de preparar la campaña para las primarias al Senado.

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Los asesores evaluaron el posible impacto político del caso.

Sin embargo, en ese momento consideraron que se trataba de un asunto privado.

Por esa razón decidieron no hacerlo público, aunque ya identificaban el tema como una posible vulnerabilidad para las aspiraciones de Platner.

Cuando los mensajes se hicieron públicos, surgieron preocupaciones dentro del Partido Demócrata sobre las consecuencias electorales que podrían tener entre los votantes de las primarias.

La permanencia de Platner como candidato también fue cuestionada por algunos demócratas que durante años respaldaron el movimiento #MeToo.