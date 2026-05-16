Elecciones en Georgia 2026: ¿quién es Derek Dooley y qué propone?

Busca escaño en Georgia

Propone seguridad fronteriza estricta

Excoach entra a política Partido: Republicano

Cargo al que aspira: Senado de los Estados Unidos Derek Dooley dejó atrás las líneas laterales del fútbol americano universitario para entrar de lleno en la política nacional. El exentrenador de Tennessee ahora compite por uno de los escaños de Georgia en el Senado de Estados Unidos. ¿Quién es Derek Dooley y por qué busca llegar al Senado? La elección forma parte de los comicios de mitad de mandato considerados cruciales para el equilibrio político en Washington.

Dooley aseguró que su objetivo es ser “el último en pie” después de las primarias y las elecciones generales. El republicano basa gran parte de su campaña en las habilidades de liderazgo que desarrolló durante casi tres décadas como entrenador. De los campos de juego a la política nacional Derek Dooley, a former University of Tennessee football coach, is launching a bid for the Senate in Georgia, entering a shifting political landscape as candidates vie for coveted endorsements and the chance to unseat Democratic Sen. Jon Ossoff. https://t.co/YSLEO1KEbZ — ABC News (@ABC) August 4, 2025

Nacido y criado en Athens, Georgia, Derek Dooley jugó fútbol americano desde joven y estudió en Clarke Central High School. Posteriormente ingresó a la Universidad de Virginia para estudiar Relaciones Internacionales y Gobierno. Durante su etapa universitaria se unió al equipo de fútbol americano de la UVA como receptor abierto. Jugó durante cuatro años y en su última temporada fue seleccionado al primer equipo académico All-ACC. Después continuó su formación académica en la Universidad de Georgia, donde obtuvo su título de abogado en 1994.

Su carrera profesional comenzó fuera del deporte. Trabajó como abogado en el bufete Nelson Mullins Riley & Scarborough en Atlanta antes de iniciar su etapa como entrenador. En 1996 regresó al fútbol americano universitario como asistente de posgrado en la Universidad de Georgia. A partir de ahí construyó una trayectoria de 28 años en el deporte, según su página oficial. TE PUEDE INTERESAR: Senador que votó contra Trump pierde apoyo en Luisiana

Dooley entrenó durante nueve años en la NFL y diecinueve años en el fútbol americano universitario. También destacó por ocupar simultáneamente dos cargos poco comunes en el deporte universitario. En aquel momento era el único entrenador principal de fútbol americano en División I que también fungía como director atlético. Su opinión sobre la inmigración y la seguridad fronteriza Ver este video en su propia página →

Uno de los temas centrales en la campaña de Derek Dooley es la inmigración y la seguridad fronteriza. El candidato republicano respalda una política de seguridad fronteriza estricta y controles reforzados. Dooley sostiene que la prioridad debe ser la deportación inmediata de inmigrantes indocumentados que cometan delitos. Según sus declaraciones, “todos queremos una frontera cerrada”. También ha respaldado medidas destinadas a impedir la entrada sin control al país.

El exentrenador critica constantemente a administraciones federales anteriores por considerar que aplicaron de forma laxa las leyes migratorias. Dentro de sus propuestas, insiste en que las deportaciones deben enfocarse principalmente en personas que “causan estragos en las comunidades”. Sin embargo, Dooley también ha mostrado una postura más flexible respecto a inmigrantes indocumentados sin antecedentes penales. Reconoce que existen residentes de larga duración que viven bajo incertidumbre por falta de una solución legislativa. El republicano atribuye esta situación a la inacción del Congreso durante las últimas dos décadas.

Un nuevo reto tras 28 años como entrenador Tras cerrar su etapa como entrenador, Dooley ha mantenido vínculos con el deporte universitario. Actualmente trabaja con universidades del Grupo de los 5 en distintas partes del país. Su objetivo es contribuir a que los deportes universitarios continúen siendo sostenibles en el futuro. En campaña, Dooley intenta trasladar su experiencia deportiva al escenario político. El exentrenador afirma que las lecciones aprendidas en la Conferencia del Sureste le ayudan a conectar con votantes indecisos.