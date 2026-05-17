Elecciones en Georgia 2026: ¿Quién es Jonathan McColumn y qué propone?

Agenda conservadora republicana

Seguridad fronteriza estricta

Exgeneral busca Senado Partido: Republicano

Cargo al que aspira: Senado de los Estados Unidos Jonathan McColumn anunció oficialmente su candidatura al Senado de los Estados Unidos por Georgia como aspirante republicano. El general de brigada retirado presentó una propuesta política enfocada en lo que definió como un regreso a “lo esencial”. Jonathan McColumn entra a la política federal Por qué importa: La entrada de McColumn agrega un nuevo nombre republicano a la contienda por el escaño de Georgia en el Senado federal. El exmilitar busca posicionarse con un discurso centrado en principios conservadores, seguridad nacional y responsabilidad fiscal.

De Macon al Ejército de Estados Unidos Jonathan McColumn nació en octubre de 1964 en Macon, Georgia, de acuerdo con su página oficial. Según su propia historia, creció en un entorno marcado por la pobreza y con pocas perspectivas de éxito. McColumn afirmó que las oportunidades brindadas por Estados Unidos fueron clave en su desarrollo personal y profesional. También atribuye su trayectoria a la fe y a la perseverancia. TE PUEDE INTERESAR: Elecciones en Georgia 2026: ¿quién es Derek Dooley y qué propone?

Con el paso de los años, se convirtió en clérigo, consultor, profesor universitario y oficial general del Ejército estadounidense. Sirvió durante 35 años en el Ejército de Estados Unidos. Al final de su carrera militar alcanzó el rango de general de brigada. Durante su servicio vivió y trabajó en distintos países. Entre ellos se encuentran Irak, Kuwait, Japón, Alemania y Corea del Sur.

Además de su experiencia militar, cuenta con tres maestrías. Posee títulos en Estudios Estratégicos, Administración de Empresas y Educación. Su campaña apuesta por valores conservadores Macon native and retired brigadier general Jonathan McColumn launches bid for U.S. Senate https://t.co/M57mb8Jlfu — 41NBC / WMGT-DT (@41NBC) February 26, 2026

Durante el anuncio oficial de su candidatura, McColumn aseguró que su campaña estará enfocada en la fe y los principios constitucionales. También mencionó la responsabilidad fiscal como una prioridad de su plataforma. El republicano se describe como un “conservador constitucionalista y compasivo”. Entre sus principales preocupaciones mencionó la inflación y la deuda nacional. También destacó temas relacionados con la seguridad fronteriza y la fuerza militar.

McColumn criticó lo que considera un exceso de poder por parte del gobierno. El candidato se declara provida. Además, afirmó que su fe cristiana guía sus posiciones políticas. En temas migratorios, dijo respaldar la seguridad fronteriza mientras se permite la inmigración legal. También expresó su rechazo a las iniciativas de Diversidad, Equidad e Inclusión.

McColumn aseguró que favorece sistemas basados en el mérito. Además, rechazó lo que describió como “calentamiento global antropogénico” como la principal amenaza existencial para el país. ¿Que opina sobre el tema de migración? McColumn también planteó propuestas relacionadas con los veteranos y las instalaciones militares de Georgia. Entre ellas figura un mayor apoyo para exmiembros de las Fuerzas Armadas. Sobre la migración, McColumn expresó una postura enfocada en el cumplimiento de la ley.

“Nuestra nación está protegida por nuestras fronteras soberanas; es nuestro derecho garantizar su seguridad mediante una política de seguridad nacional eficaz”, afirmó. También sostuvo que quienes desean ingresar al país deben hacerlo legalmente. “Cualquiera que cruce nuestra frontera sin pasar por el control fronterizo lo hace ilegalmente”, declaró. McColumn añadió que la igualdad de oportunidades basada en la meritocracia representa “la esencia de la justicia”. Finalmente, afirmó que el estado de derecho es indispensable para la convivencia social.