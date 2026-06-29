Julia Letlow gana segunda vuelta en Luisiana: Conoce sus propuestas económicas para el senado

Julia Letlow ganó la segunda vuelta republicana en Luisiana y será la candidata de su partido al Senado de Estados Unidos.

Su campaña incluye propuestas para reducir impuestos, bajar el costo de vida y aumentar el apoyo a agricultores y comunidades rurales.

Por qué importa: Si gana las elecciones de noviembre, buscará impulsar medidas para aliviar el bolsillo de las familias, como extender recortes de impuestos, reducir los costos de la energía, bajar el precio de los medicamentos y fortalecer al sector agrícola.

Menos impuestos y un plan para reducir el costo de vida en Luisiana

Una de las principales promesas económicas de Julia Letlow es mantener de forma permanente los recortes de impuestos aprobados durante la administración de Donald Trump.

La candidata afirma que muchas familias trabajan más, pero sienten que el dinero alcanza para menos debido al aumento en el costo de vida.

Por ello, propone hacer permanentes las disposiciones del proyecto One Big Beautiful Bill que eliminan los impuestos sobre las propinas y las horas extras para determinados trabajadores.

También busca ampliar y proteger el crédito tributario por hijos para beneficiar a las familias trabajadoras.

Energía y salud, entre sus prioridades económicas de Letlow

Letlow también promete impulsar medidas para reducir algunos de los gastos que más afectan a los hogares.