Julia Letlow gana segunda vuelta en Luisiana: Conoce sus propuestas económicas para el senado
Publicado el29/06/2026 a las 05:41
Julia Letlow ganó la segunda vuelta republicana en Luisiana y será la candidata de su partido al Senado de Estados Unidos.
- Su campaña incluye propuestas para reducir impuestos, bajar el costo de vida y aumentar el apoyo a agricultores y comunidades rurales.
Por qué importa: Si gana las elecciones de noviembre, buscará impulsar medidas para aliviar el bolsillo de las familias, como extender recortes de impuestos, reducir los costos de la energía, bajar el precio de los medicamentos y fortalecer al sector agrícola.
Menos impuestos y un plan para reducir el costo de vida en Luisiana
Una de las principales promesas económicas de Julia Letlow es mantener de forma permanente los recortes de impuestos aprobados durante la administración de Donald Trump.
- La candidata afirma que muchas familias trabajan más, pero sienten que el dinero alcanza para menos debido al aumento en el costo de vida.
- Por ello, propone hacer permanentes las disposiciones del proyecto One Big Beautiful Bill que eliminan los impuestos sobre las propinas y las horas extras para determinados trabajadores.
- También busca ampliar y proteger el crédito tributario por hijos para beneficiar a las familias trabajadoras.
Energía y salud, entre sus prioridades económicas de Letlow
Letlow también promete impulsar medidas para reducir algunos de los gastos que más afectan a los hogares.
- Su plan contempla aumentar la producción de petróleo y gas en Estados Unidos con el objetivo de reducir el precio de la gasolina, la electricidad y otros servicios básicos.
- La representante republicana también asegura que buscará disminuir el costo de la atención médica y de los medicamentos recetados.
Estas iniciativas forman parte de una estrategia enfocada en hacer que vivir en Estados Unidos vuelva a ser más accesible para las familias, según su plataforma de campaña.
El campo ocupa un lugar importante en su agenda
La agricultura es otro de los sectores que Julia Letlow promete fortalecer si llega al Senado.
- Su plataforma propone aprobar una nueva ley agrícola que brinde mayor respaldo a los productores de Luisiana y de otros estados.
- También busca proteger los programas de seguro para cosechas y ampliar la ayuda de emergencia para agricultores afectados por fenómenos climáticos u otras dificultades.
Entre sus prioridades figura facilitar el acceso al crédito para jóvenes agricultores e impulsar programas de investigación agrícola.
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Elección de noviembre definirá si estas propuestas avanzan
Según informó The Center Square, la segunda vuelta republicana estuvo marcada por el respaldo del presidente Donald Trump a Julia Letlow.
Tras su victoria sobre el tesorero estatal John Fleming, la congresista será la candidata republicana para disputar el escaño que actualmente ocupa el senador Bill Cassidy.
- En las elecciones generales enfrentará al demócrata Jamie Davis, agricultor del noreste de Luisiana.
- Durante la campaña, las propuestas económicas de ambos candidatos tendrán un papel central, especialmente en temas relacionados con la inflación, los impuestos y el apoyo al sector agrícola.
Lo que viene: Los votantes de Luisiana decidirán en noviembre quién ocupará el escaño en el Senado. Si Julia Letlow resulta electa, buscará impulsar una agenda centrada en reducir impuestos, disminuir algunos costos para las familias y fortalecer el desarrollo de las comunidades rurales.