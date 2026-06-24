¿Quién es Adrian Boafo, ganador de la primaria demócrata en Maryland?
Publicado el24/06/2026 a las 11:22
- Boafo gana primaria demócrata
- Millones impulsan campaña electoral
- Critican influencia de PACs
El delegado estatal Adrian Boafo ganó este martes la primaria demócrata para representar al quinto distrito de Maryland en la Cámara de Representantes.
Boafo, quien anteriormente trabajó como asesor del congresista Steny Hoyer, logró imponerse en una de las primarias más concurridas del actual ciclo electoral.
La elección tenía una relevancia especial debido a la salida de Hoyer, uno de los legisladores demócratas más veteranos del país.
Adrian Boafo se impone en una primaria decisiva
Maryland state Del. Adrian Boafo wins Democratic primary in race to succeed Rep. Steny Hoyer @WashTimes https://t.co/rNzjGGuG9f
— Washington Times Local (@WashTimesLocal) June 24, 2026
Tras más de cuatro décadas en el Congreso, Hoyer dejará vacante un escaño considerado históricamente seguro para el Partido Demócrata.
El resultado coloca a Boafo en una posición favorable de cara a las elecciones intermedias de noviembre.
El quinto distrito de Maryland es considerado uno de los bastiones más sólidos del Partido Demócrata en Estados Unidos.
Los amplios márgenes obtenidos por la formación en elecciones presidenciales y legislativas recientes convierten el triunfo en las primarias en un paso prácticamente decisivo hacia el Congreso.
El financiamiento externo dominó la campaña
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La campaña estuvo marcada por el elevado gasto de comités de acción política externos.
Según reportes de financiación de campaña publicados por medios locales, dos grupos destinaron conjuntamente más de 11 millones de dólares en anuncios para respaldar a Boafo.
Entre ellos figura el super comité Proyecto de Unidad Democrática, vinculado al Comité de Asuntos Públicos Estados Unidos-Israel (AIPAC).
También participó un grupo relacionado con la industria de las criptomonedas.
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Los anuncios financiados por estas organizaciones se enfocaron principalmente en temas económicos y de inmigración.
Sin embargo, los mensajes publicitarios no hicieron referencia ni a Israel ni a las criptomonedas.
El volumen de recursos invertidos convirtió al financiamiento externo en uno de los principales temas de debate durante toda la contienda.
La discusión sobre la influencia de estos grupos terminó ocupando un lugar central en la campaña.
Críticas por la influencia del dinero en la contienda
El nivel de gasto externo provocó cuestionamientos por parte de figuras demócratas y de algunos candidatos rivales.
El senador demócrata Chris Van Hollen criticó la magnitud de la financiación proveniente de estos grupos.
Además, acusó a los comités involucrados de intentar “comprar” el escaño.
Varios de los aspirantes que compitieron contra Boafo también expresaron preocupaciones por el peso que tuvo el dinero externo durante la elección.
De acuerdo con los resultados preliminares, Boafo consiguió una amplia ventaja frente a un grupo de más de veinte candidatos demócratas.
El recuento seguía siendo preliminar en algunos condados, pero la diferencia obtenida por el ganador era suficiente para consolidar su liderazgo.
La contienda se distinguió porque el principal eje de discusión no fue una disputa ideológica dentro del Partido Demócrata.
En cambio, el debate giró en torno al impacto del financiamiento externo y a la influencia de los comités de acción política en una elección considerada clave para definir al sucesor de Hoyer.
Con el triunfo asegurado en las primarias, Boafo queda ahora encaminado hacia las elecciones de noviembre, en un distrito donde los demócratas mantienen una posición históricamente dominante.