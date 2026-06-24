¿Quién es Adrian Boafo, ganador de la primaria demócrata en Maryland?

Boafo gana primaria demócrata

Millones impulsan campaña electoral

Critican influencia de PACs

El delegado estatal Adrian Boafo ganó este martes la primaria demócrata para representar al quinto distrito de Maryland en la Cámara de Representantes.

Boafo, quien anteriormente trabajó como asesor del congresista Steny Hoyer, logró imponerse en una de las primarias más concurridas del actual ciclo electoral.

La elección tenía una relevancia especial debido a la salida de Hoyer, uno de los legisladores demócratas más veteranos del país.

Adrian Boafo se impone en una primaria decisiva

Maryland state Del. Adrian Boafo wins Democratic primary in race to succeed Rep. Steny Hoyer @WashTimes https://t.co/rNzjGGuG9f — Washington Times Local (@WashTimesLocal) June 24, 2026

Tras más de cuatro décadas en el Congreso, Hoyer dejará vacante un escaño considerado históricamente seguro para el Partido Demócrata.

El resultado coloca a Boafo en una posición favorable de cara a las elecciones intermedias de noviembre.

El quinto distrito de Maryland es considerado uno de los bastiones más sólidos del Partido Demócrata en Estados Unidos.

Los amplios márgenes obtenidos por la formación en elecciones presidenciales y legislativas recientes convierten el triunfo en las primarias en un paso prácticamente decisivo hacia el Congreso.