Bloquean plan de Trump que exigía prueba de ciudadanía para votar
Publicado el24/06/2026 a las 10:48
- Jueza bloquea orden electoral
- Trump enfrenta nuevo revés
- Continúa disputa por voto
Una juez federal bloqueó de manera permanente una de las principales medidas impulsadas por el Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para modificar el sistema electoral federal.
La decisión impide que se exija a los ciudadanos presentar un pasaporte u otro documento similar que demuestre la ciudadanía estadounidense al momento de registrarse para votar mediante el formulario federal.
La resolución fue emitida por Denise Casper, jueza del Tribunal del Distrito de Boston, quien determinó que la iniciativa presidencial excedía las facultades otorgadas al Ejecutivo en materia electoral.
Por qué importa: La decisión representa un nuevo revés judicial para los intentos de la Administración Trump de reformar los procesos de registro y votación a nivel federal, en medio de un debate nacional sobre los requisitos para participar en elecciones.
Orden electoral de Trump queda bloqueada
📌 Jueza bloquea parte de la reforma electoral ordenada por Trump, incluido el requisito de prueba de ciudadanía para votar.
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Casper ya había intervenido anteriormente en este caso. El año pasado emitió un bloqueo temporal tras respaldar los argumentos de varios estados gobernados por demócratas.
Los demandantes sostenían que las medidas impulsadas por Trump eran inconstitucionales y vulneraban el principio de separación de poderes.
En su orden, la jueza recordó que la legislación estadounidense otorga a los estados la facultad de regular las elecciones.
Además, señaló que la Constitución no concede al presidente poderes específicos sobre los procesos electorales.
La orden ejecutiva firmada por Trump instruía a la Comisión de Asistencia Electoral a modificar el formulario federal de registro de votantes.
El objetivo era exigir pruebas documentales de ciudadanía estadounidense para completar el trámite, según Univision.
Entre los documentos aceptables se encontraba el pasaporte.
Estados demandantes alertaron sobre posibles restricciones al voto
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Los estados que llevaron el caso a los tribunales argumentaron que la medida podría afectar a millones de ciudadanos.
Según los demandantes, los nuevos requisitos dificultarían el acceso al voto, especialmente para personas de bajos recursos y grupos minoritarios.
La orden también contemplaba otras modificaciones al proceso electoral.
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Entre ellas figuraba la prohibición de contar votos enviados por correo que llegaran después del día de la elección.
La medida tendría un impacto particular en estados como California, donde una gran cantidad de votantes utiliza el correo para emitir su sufragio.
Asimismo, el decreto establecía posibles sanciones para los estados que no cumplieran con las nuevas disposiciones.
Estas sanciones incluían la retención de fondos federales.
Durante los últimos años, Trump ha sostenido que existe fraude electoral relacionado con la participación de inmigrantes indocumentados en las elecciones.
Sin embargo, el texto señala que el mandatario ha promovido esa narrativa sin presentar pruebas.
La batalla política y legal continúa en Washington
La fiscal general de Nueva York, Letitia James, celebró la decisión judicial.
James representa a uno de los 19 estados que participaron en la demanda contra la orden ejecutiva.
“Generaciones de estadounidenses lucharon incansablemente por el derecho al voto, y honramos su legado protegiendo ese derecho frente a cualquiera que intente socavarlo”, afirmó.
El litigio resuelto por Casper no es el único desafío legal que enfrenta la Administración Trump respecto a sus propuestas electorales.
El presidente ha insistido en impulsar cambios similares mediante el proyecto de ley SAVE America.
La iniciativa busca endurecer los requisitos para registrarse y votar en elecciones federales.
Aunque la Cámara de Representantes ya aprobó la propuesta, el proyecto permanece estancado en el Senado.
Este miércoles, Trump incrementó la presión sobre los legisladores.
El mandatario anunció que cancelaría la firma de una amplia ley de vivienda prevista para ese día hasta que se avance en la aprobación de SAVE America.
“Por la presente, se cancela la conferencia de prensa y el acto de firma sobre vivienda programados para hoy, hasta que aprobemos la urgentemente necesaria Ley ‘Save America’, la cual considero una emergencia nacional”, escribió Trump en Truth Social.