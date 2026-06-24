Bloquean plan de Trump que exigía prueba de ciudadanía para votar

Jueza bloquea orden electoral

Trump enfrenta nuevo revés

Continúa disputa por voto

Una juez federal bloqueó de manera permanente una de las principales medidas impulsadas por el Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para modificar el sistema electoral federal.

La decisión impide que se exija a los ciudadanos presentar un pasaporte u otro documento similar que demuestre la ciudadanía estadounidense al momento de registrarse para votar mediante el formulario federal.

La resolución fue emitida por Denise Casper, jueza del Tribunal del Distrito de Boston, quien determinó que la iniciativa presidencial excedía las facultades otorgadas al Ejecutivo en materia electoral.

Por qué importa: La decisión representa un nuevo revés judicial para los intentos de la Administración Trump de reformar los procesos de registro y votación a nivel federal, en medio de un debate nacional sobre los requisitos para participar en elecciones.

Orden electoral de Trump queda bloqueada

📌 Jueza bloquea parte de la reforma electoral ordenada por Trump, incluido el requisito de prueba de ciudadanía para votar. Más información 👉 https://t.co/beRlcO3aAf pic.twitter.com/kYTismGVrC — N+ UNIVISION (@nmasunivision) April 24, 2025

Casper ya había intervenido anteriormente en este caso. El año pasado emitió un bloqueo temporal tras respaldar los argumentos de varios estados gobernados por demócratas.

Los demandantes sostenían que las medidas impulsadas por Trump eran inconstitucionales y vulneraban el principio de separación de poderes.

En su orden, la jueza recordó que la legislación estadounidense otorga a los estados la facultad de regular las elecciones.

Además, señaló que la Constitución no concede al presidente poderes específicos sobre los procesos electorales.

La orden ejecutiva firmada por Trump instruía a la Comisión de Asistencia Electoral a modificar el formulario federal de registro de votantes.

El objetivo era exigir pruebas documentales de ciudadanía estadounidense para completar el trámite, según Univision.

Entre los documentos aceptables se encontraba el pasaporte.