Trump frena ley de vivienda y lanza ultimátum al Congreso por su reforma electoral

Trump frena ley de vivienda

Ultimátum reforma electoral

Tensión política en Congreso

El presidente Donald Trump sorprendió al cancelar a última hora la firma de un proyecto de ley bipartidista sobre vivienda, generando incertidumbre sobre el futuro de una medida que ya había sido aprobada por el Congreso.

Dicho evento estaba programado para el mediodía en el Capitolio, pero fue suspendido horas antes tras un anuncio directo del mandatario, quien condicionó cualquier avance legislativo a la aprobación de su iniciativa electoral.

“La conferencia de prensa y la firma de la ley de vivienda previstas para hoy quedan canceladas”, escribió Trump, dejando claro que su decisión responde a prioridades políticas más amplias.

El mandatario añadió que la medida queda en pausa “hasta que aprobemos la Ley SALVAR A AMÉRICA”, a la que calificó como una necesidad urgente para el país.

La Ley SAVE America como prioridad política

Desde hace meses, Trump ha insistido en que su propuesta electoral es la más importante dentro de su agenda, incluso por encima de otros proyectos ya aprobados con apoyo bipartidista.

En marzo, el presidente afirmó en redes sociales que esta legislación “supera a todo lo demás”, reforzando su postura de no firmar ninguna ley hasta verla convertida en realidad.

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La iniciativa incluye requisitos como identificación con fotografía en centros de votación y pruebas de ciudadanía para registrarse, medidas que han generado rechazo entre legisladores demócratas.

Además, Trump ha presionado a senadores republicanos para modificar reglas internas y facilitar su aprobación, aunque líderes del partido han reconocido que no cuentan con los votos suficientes.