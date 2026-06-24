Trump frena ley de vivienda y lanza ultimátum al Congreso por su reforma electoral
Publicado el24/06/2026 a las 09:54
- Trump frena ley de vivienda
- Ultimátum reforma electoral
- Tensión política en Congreso
El presidente Donald Trump sorprendió al cancelar a última hora la firma de un proyecto de ley bipartidista sobre vivienda, generando incertidumbre sobre el futuro de una medida que ya había sido aprobada por el Congreso.
Dicho evento estaba programado para el mediodía en el Capitolio, pero fue suspendido horas antes tras un anuncio directo del mandatario, quien condicionó cualquier avance legislativo a la aprobación de su iniciativa electoral.
“La conferencia de prensa y la firma de la ley de vivienda previstas para hoy quedan canceladas”, escribió Trump, dejando claro que su decisión responde a prioridades políticas más amplias.
El mandatario añadió que la medida queda en pausa “hasta que aprobemos la Ley SALVAR A AMÉRICA”, a la que calificó como una necesidad urgente para el país.
La Ley SAVE America como prioridad política
Desde hace meses, Trump ha insistido en que su propuesta electoral es la más importante dentro de su agenda, incluso por encima de otros proyectos ya aprobados con apoyo bipartidista.
En marzo, el presidente afirmó en redes sociales que esta legislación “supera a todo lo demás”, reforzando su postura de no firmar ninguna ley hasta verla convertida en realidad.
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La iniciativa incluye requisitos como identificación con fotografía en centros de votación y pruebas de ciudadanía para registrarse, medidas que han generado rechazo entre legisladores demócratas.
Además, Trump ha presionado a senadores republicanos para modificar reglas internas y facilitar su aprobación, aunque líderes del partido han reconocido que no cuentan con los votos suficientes.
Impacto en la ley de vivienda aprobada
La legislación detenida, conocida como Ley de Vivienda del Siglo XXI, buscaba responder a la escasez de viviendas y al aumento de precios en distintas regiones del país.
Entre sus medidas destacaba la limitación en la compra de casas unifamiliares por grandes inversores y la flexibilización de regulaciones para impulsar la construcción.
A pesar de haber sido aprobada por amplias mayorías en ambas cámaras, Trump minimizó su relevancia, señalando que es “de importancia menor” frente a otras prioridades nacionales.
También criticó el enfoque del proyecto, asegurando que estaba “centrado en Warren”, en referencia a la senadora Elizabeth Warren, una de sus principales impulsoras.
Reacciones políticas y posibles escenarios
La decisión provocó reacciones inmediatas desde el Congreso, donde legisladores demócratas cuestionaron la negativa del presidente a promulgar una ley respaldada por ambos partidos.
Warren respondió públicamente señalando: “Amplias mayorías bipartidistas en el Congreso aprobaron un proyecto de ley para reducir los costos de la vivienda. Pero a última hora, Donald Trump se niega a promulgarlo”.
La senadora añadió que las políticas del mandatario han contribuido al aumento de precios y criticó su falta de interés en aliviar la situación de los ciudadanos.
En el plano legal, el proyecto aún podría convertirse en ley si no es firmado ni vetado en un plazo determinado, aunque existe la posibilidad de que quede bloqueado si el Congreso entra en receso antes de ese periodo, señaló ‘ABC News‘.