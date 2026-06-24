Juez prohíbe arrestos de ICE en cortes migratorias

Juez limita arrestos de ICE

Revés judicial para Trump

Caso podría llegar a Corte

La política de arrestos migratorios dentro de los tribunales de inmigración sufrió un importante revés este martes.

Un juez federal en California amplió a todo Estados Unidos una prohibición que impide a los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) realizar detenciones en estos recintos.

La decisión representa un golpe para la estrategia de deportaciones masivas impulsada por el presidente Donald Trump, que desde el año pasado eliminó diversas restricciones sobre los lugares donde podían realizarse arrestos migratorios.

El juez P. Casey Pitts, del Tribunal del Distrito Norte de California, decidió ampliar una orden emitida en diciembre pasado que originalmente solo aplicaba a una parte de California.

Arrestos de ICE quedan bloqueados nacionalmente

Juez federal frena los arrestos de ICE en Tribunales de Inmigración a nivel nacional: abogado explica. pic.twitter.com/GuReu4lbIE — N+ UNIVISION HOUSTON (@nmasunivision45) June 24, 2026

La medida impide que oficiales de ICE y de la Oficina Ejecutiva de Revisión de Casos de Inmigración (EOIR), perteneciente al Departamento de Justicia, esperen a inmigrantes en los pasillos de los tribunales para detenerlos después de perder sus casos.

En su resolución, Pitts concluyó que las acciones de ambas agencias carecían de una justificación adecuada.

“ICE y la EOIR no proporcionaron explicaciones fundamentadas para sus acciones, el Tribunal concluye que cada una de las políticas impugnadas es arbitraria y caprichosa, en contravención de la APA (Acta de Procedimiento Administrativo)”, escribió el magistrado.

El juez fue nombrado por el expresidente Joe Biden durante su mandato entre 2021 y 2025.

Además de restringir los arrestos en los tribunales, el fallo también prohíbe a ICE mantener de forma prolongada a los inmigrantes detenidos en sus instalaciones de registro.