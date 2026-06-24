Condenan a 100 años a manifestante contra ICE por ataque en Texas

Condenas de hasta 100 años

Ataque a centro migratorio

FBI destaca fallo judicial

Ocho activistas declarados culpables de cargos relacionados con terrorismo por su participación en un ataque contra un centro de detención de inmigrantes en Texas fueron sentenciados a largas penas de prisión.

Por qué importa: Las condenas se producen casi un año después del ataque al Centro de Detención de Prairieland y reflejan la respuesta de las autoridades federales contra los responsables de actos violentos dirigidos a instalaciones federales y fuerzas del orden.

Benjamin Song recibió una condena de 100 años de prisión.

De acuerdo con documentos judiciales revisados por USA TODAY, Song disparó en el cuello a un agente del Departamento de Policía de Alvarado durante el incidente ocurrido el 4 de julio en el Centro de Detención de Prairieland.

Ataque a centro migratorio deja condenas históricas

July 4 ICE Ambush: Ringleader sentenced to 100 years in Federal Prison, co-defendants receive range of 30 years to 70 years each. Defense plans to appeal. There is generally no option for parole in Federal Court. @FOX4 pic.twitter.com/nhJiIvYGvY — Lori Brown (@LoriBrownFox4) June 23, 2026

Maricela Rueda fue condenada a 70 años de prisión.

Por su parte, Zachary Evetts, Savanna Batten, Elizabeth Soto, Autumn Hill y Meagan Morris fueron sentenciados a 50 años de prisión cada uno.

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Daniel Rolando Sanchez-Estrada recibió una condena de 30 años.

Inés Soto, una novena persona condenada en el caso, será sentenciada el próximo 1 de julio.

Las sentencias fueron impuestas por el juez federal Mark Pittman.