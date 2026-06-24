Condenan a 100 años a manifestante contra ICE por ataque en Texas
Publicado el24/06/2026 a las 09:07
- Condenas de hasta 100 años
- Ataque a centro migratorio
- FBI destaca fallo judicial
Ocho activistas declarados culpables de cargos relacionados con terrorismo por su participación en un ataque contra un centro de detención de inmigrantes en Texas fueron sentenciados a largas penas de prisión.
Por qué importa: Las condenas se producen casi un año después del ataque al Centro de Detención de Prairieland y reflejan la respuesta de las autoridades federales contra los responsables de actos violentos dirigidos a instalaciones federales y fuerzas del orden.
Benjamin Song recibió una condena de 100 años de prisión.
De acuerdo con documentos judiciales revisados por USA TODAY, Song disparó en el cuello a un agente del Departamento de Policía de Alvarado durante el incidente ocurrido el 4 de julio en el Centro de Detención de Prairieland.
Ataque a centro migratorio deja condenas históricas
July 4 ICE Ambush: Ringleader sentenced to 100 years in Federal Prison, co-defendants receive range of 30 years to 70 years each. Defense plans to appeal. There is generally no option for parole in Federal Court. @FOX4 pic.twitter.com/nhJiIvYGvY
— Lori Brown (@LoriBrownFox4) June 23, 2026
Maricela Rueda fue condenada a 70 años de prisión.
Por su parte, Zachary Evetts, Savanna Batten, Elizabeth Soto, Autumn Hill y Meagan Morris fueron sentenciados a 50 años de prisión cada uno.
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Daniel Rolando Sanchez-Estrada recibió una condena de 30 años.
Inés Soto, una novena persona condenada en el caso, será sentenciada el próximo 1 de julio.
Las sentencias fueron impuestas por el juez federal Mark Pittman.
Fiscalía vincula a los acusados con una célula antifascista
🚨 JUST IN: A group of Antifa terrorists were just SENTENCED to HUNDREDS OF YEARS in prison after a violent attack on the ICE facility in Alvarado, Texas
FAFO, LOCK THEM UP! I voted for the law and order! 🔥
The group’s RINGLEADER, Benjamin Song, got 100 years.
The others got… pic.twitter.com/qzNQTbbDdq
— Eric Daugherty (@EricLDaugh) June 23, 2026
El fiscal federal del Distrito Norte de Texas, Ryan Raybould, informó que ocho integrantes de una célula antifascista del norte de Texas fueron sentenciados.
Los acusados fueron condenados por disturbios, uso de armas y explosivos, apoyo material a terroristas, obstrucción a la justicia e intento de asesinato de un policía de Alvarado.
Raybould señaló que las condenas fueron emitidas antes del primer aniversario del ataque.
Los veredictos de culpabilidad fueron emitidos en marzo, durante el juicio.
El 16 de octubre de 2025, un gran jurado acusó formalmente a Autumn Hill y Zachary Evetts de brindar apoyo material a terroristas.
Según la acusación, ambos formaban parte de una denominada “célula Antifa” que planeó el ataque.
Posteriormente, ellos y los demás acusados fueron juzgados y condenados por decenas de cargos, incluidos intento de asesinato y delitos relacionados con armas.
Autoridades federales destacan el caso
El fiscal general interino Todd Blanche afirmó que las sentencias envían un mensaje contundente.
“Las sentencias dictadas hoy dejan claro que los terroristas de Antifa que atacan a las fuerzas del orden y a las instalaciones federales se enfrentarán a una justicia rápida e implacable”, declaró.
El director del FBI, Kash Patel, también se pronunció tras conocerse las condenas.
“Las sentencias dictadas hoy demuestran que el FBI mantiene su compromiso de identificar, localizar y desmantelar a Antifa y sus redes de financiación en todo el país”, señaló.
Patel agregó que la agencia continuará trabajando para proteger a las comunidades frente al terrorismo interno.
También afirmó que no tolerará actos de violencia contra las fuerzas del orden.
La acusación contra los procesados ocurrió después de que el presidente Donald Trump designara a Antifa como una importante organización terrorista.
La designación fue anunciada en septiembre de 2025.
La medida formó parte de una estrategia más amplia para perseguir la financiación de grupos vinculados a lo que la administración describió como violencia política de izquierda.
Antifa, abreviatura de “antifascista”, no es considerado un grupo político organizado en el sentido tradicional por diversos expertos.
Según el Servicio de Investigación del Congreso de Estados Unidos, se trata de un movimiento descentralizado que carece de una estructura organizativa unificada y de una ideología definida.