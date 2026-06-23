Trump propone subir drásticamente el costo de la ciudadanía en EE.UU.

Suben costo ciudadanía EE.UU.

Eliminan exenciones migratorias

Consulta pública en proceso

La Administración del presidente estadounidense Donald Trump ha propuesto un aumento significativo en las tarifas para solicitar la ciudadanía estadounidense, junto con cambios que afectarían directamente los descuentos y exenciones disponibles para personas de bajos ingresos.

La medida, presentada el lunes por el Departamento de Seguridad Nacional, plantea un incremento general de 570 dólares en el costo de las solicitudes de naturalización.

El objetivo declarado es ajustar el precio del proceso de ciudadanía y cubrir completamente sus costos administrativos.

El plan aún no es definitivo y deberá pasar por una etapa de consulta pública antes de cualquier aprobación final.

Nueva medida migratoria de Trump encarece proceso de ciudadanía estadounidense

El proyecto establece nuevos montos para las solicitudes de ciudadanía, según Efe.

En el caso de los formularios en papel, el costo pasaría de 760 a 1.330 dólares.

Para las solicitudes electrónicas, el aumento sería de 710 a 1.280 dólares.

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Estos cambios representan uno de los ajustes más altos en años recientes dentro del sistema de naturalización.

Además, el documento incluye un incremento adicional de 645 dólares en las tasas para quienes soliciten la reconsideración de una denegación de ciudadanía.

El ajuste impactaría tanto a nuevos solicitantes como a personas que busquen apelar decisiones negativas dentro del proceso migratorio.