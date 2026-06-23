Trump propone subir drásticamente el costo de la ciudadanía en EE.UU.
Publicado el23/06/2026 a las 12:05
- Suben costo ciudadanía EE.UU.
- Eliminan exenciones migratorias
- Consulta pública en proceso
La Administración del presidente estadounidense Donald Trump ha propuesto un aumento significativo en las tarifas para solicitar la ciudadanía estadounidense, junto con cambios que afectarían directamente los descuentos y exenciones disponibles para personas de bajos ingresos.
La medida, presentada el lunes por el Departamento de Seguridad Nacional, plantea un incremento general de 570 dólares en el costo de las solicitudes de naturalización.
El objetivo declarado es ajustar el precio del proceso de ciudadanía y cubrir completamente sus costos administrativos.
El plan aún no es definitivo y deberá pasar por una etapa de consulta pública antes de cualquier aprobación final.
Nueva medida migratoria de Trump encarece proceso de ciudadanía estadounidense
El proyecto establece nuevos montos para las solicitudes de ciudadanía, según Efe.
En el caso de los formularios en papel, el costo pasaría de 760 a 1.330 dólares.
Para las solicitudes electrónicas, el aumento sería de 710 a 1.280 dólares.
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Estos cambios representan uno de los ajustes más altos en años recientes dentro del sistema de naturalización.
Además, el documento incluye un incremento adicional de 645 dólares en las tasas para quienes soliciten la reconsideración de una denegación de ciudadanía.
El ajuste impactaría tanto a nuevos solicitantes como a personas que busquen apelar decisiones negativas dentro del proceso migratorio.
Fin de exenciones y nuevos costos
La propuesta también contempla la eliminación de las exenciones de pago y de los programas de reducción de tarifas.
Actualmente, estos beneficios permiten a algunos inmigrantes acceder a descuentos si sus ingresos familiares están por debajo de ciertos niveles.
Con el cambio propuesto, desaparecerían las reducciones para quienes tengan ingresos iguales o inferiores al 400 % del umbral federal de pobreza.
Esto ampliaría el número de solicitantes obligados a pagar el costo completo del trámite.
La medida marcaría un cambio importante respecto a políticas anteriores.
Administraciones previas habían mantenido tarifas más bajas o mecanismos de apoyo económico con el objetivo de facilitar el acceso a la ciudadanía y fomentar la integración de residentes legales permanentes.
Justificación y proceso de consulta
El Departamento de Seguridad Nacional justificó el aumento señalando que busca que el proceso de naturalización se autofinancie por completo.
Según el documento de la propuesta, la agencia sostiene que históricamente ha limitado las tarifas para promover la naturalización, pero que ya no considera adecuado mantener costos reducidos a expensas de otros beneficios migratorios.
“Although the Department of Homeland Security has historically limited form fees to promote naturalization, the agency no longer considers that these applications should have lower costs at the expense of other immigration benefits”, detalló la propuesta.
El cambio se enmarca en una política migratoria más restrictiva impulsada desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca.
En ese contexto, se han reforzado los procesos de revisión para beneficios migratorios y se han planteado medidas más estrictas en torno a la ciudadanía.
Sin embargo, la propuesta no entrará en vigor de inmediato.
Antes deberá someterse a un periodo de consulta pública de 60 días, en el que podrán presentarse comentarios y observaciones antes de su aprobación definitiva.